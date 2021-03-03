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Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов

Сьогодні російські окупанти з "народної міліції "ДНР", опублікували заяву:"підрозділам Народної міліції дано дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника".

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Попереджувальний вогонь означає по суті стрілянину в будь-який момент. Російські окупанти і раніше так діяли, але бойові дії велися в обмежених зонах контактних боїв. Але тепер противник видав наказ, де відкриття вогню дозволяється по всій лінії фронту і в будь-який момент. Всі мирні домовленості відкинуті.

Росія, тим самим, підкреслила, що ніяких обмежень для нової ескалації бойових дій вже немає. По суті, ситуація на фронті повернулася туди ж, де була на початок 2019 року. Нічого дивного, з самого початку я писав багато разів, що ворог миритися не збирається, треба проводити реформи армії, щоб знижувати втрати не за рахунок перемир'я, а за рахунок професіоналізму армії. Але ніяких серйозних реформ ЗСУ, спрямованих на підвищення боєздатності, на жаль, не відбувається.

Також читайте: Кравчук про загострення на Донбасі: Росія відчула, що тиск на неї посилюється

Президент зобов'язаний провести нараду РНБО, щоб запитати - які реформи ЗСУ, спрямовані на підвищення боєздатності, реалізовує Міноборони?"- заявив Бутусов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
2014 -- у Главнокомандующего нет армии,
2021 -- у Армии нет главнокомандующего, одно трусливое недоразумение.

Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4048
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03.03.2021 15:14
+33
Готовьте джавелины и ******
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03.03.2021 15:08
+25
Сто пудов зекретин и после этого будет перемиряться продолжать
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03.03.2021 15:10
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Готовьте джавелины и ******
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03.03.2021 15:08 Відповісти
Они не стреляют шото эти джавелины.
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03.03.2021 15:10 Відповісти
Стугна в два раза дальше бьет..вот когда орда попрет ..тогда да
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03.03.2021 15:47 Відповісти
Джавеліни по танках, а по снайперах визначати квадрат і випалювати напалмом, досить їм в очі заглядати.
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03.03.2021 16:20 Відповісти
Джевелинами по снайперам и миномётным батареям? Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8182
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03.03.2021 15:42 Відповісти
джавелинами по кацапской артиллерии ? тут кацапы скорее от смеха погибнут ...
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03.03.2021 16:01 Відповісти
Дорого херячить из джавелинов по консервным банкам. По моему если не ошибаюсь такой выстрел стоит где-то 40$ тис. Вот если орки попрут танками. Вот тогда эффективно. А так надёжней с дронов мины скидывать. Даже дрон камикадзе дешевле будет.
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03.03.2021 16:11 Відповісти
Почти в два раза дороже.
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03.03.2021 17:04 Відповісти
Сто пудов зекретин и после этого будет перемиряться продолжать
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03.03.2021 15:10 Відповісти
Разводить будет...
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03.03.2021 16:08 Відповісти
Идиоты(
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03.03.2021 15:10 Відповісти
за кума!!! за куму!!!..
кум из бункера знает к кому обратиться:
требуйте от главнокомандующего снять санкции с кумовьев и выстрелы прекратятся...
вы сможете, вас 73%, вы сметёте
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03.03.2021 15:29 Відповісти
Интересно, когда мы дождемся разрешения на адекватный ответ от нашего "миротворца-разведуна", любителя куда-то смотреть?
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03.03.2021 15:11 Відповісти
Ему не до этого, вот что ему важнее:
"Стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый", - вакцинированный Зеленский призвал всех делать прививки от COVID-19.
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03.03.2021 15:20 Відповісти
Ватаны,мажте жопы скипидаром!Степан Андреевич Бандера уже идёт за вашими никчёмными душонками....
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03.03.2021 15:12 Відповісти
2014 -- у Главнокомандующего нет армии,
2021 -- у Армии нет главнокомандующего, одно трусливое недоразумение.

Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4048
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03.03.2021 15:14 Відповісти
связь улавливаете? мертведчук под санкциями и он обещал обострение... вот оно и наступило, а зеНелох думает что все норм у него... ну ну, скоро сборы по Стерненко...
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03.03.2021 15:14 Відповісти
Бубочка дал обещание отпустить Стерненко
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03.03.2021 15:19 Відповісти
коли ?
я пам'ятаю обіцянку венедиктової його посадити
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03.03.2021 15:23 Відповісти
Тобто він буде тиснути на суд ?
Посадити засцяв, то вже зібрався відпустити ?
Але ще ж інші невинні атовці сидять.
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03.03.2021 15:42 Відповісти
Він же кум, і знає, коли буде "обострєніє".
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03.03.2021 16:25 Відповісти
Треба завербувати мертвечука на подвійне шпигунство, щоб сповістив нам, коли чекати широкомасштабного наступу.
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03.03.2021 16:28 Відповісти
надо срочно заглянуть путину в глаза
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03.03.2021 15:15 Відповісти
Пришла пора опробовать "Джавелины" и " Байрокатары"
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03.03.2021 15:16 Відповісти
а что ещё можно было ожидать от *****, что янелох?
А так, всё нормально, как обычно... Что там ещё глаз моржовой ... говорило?
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03.03.2021 15:17 Відповісти
Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе/ Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет.- Шефир./ Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
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03.03.2021 15:17 Відповісти
А може треба ставити питання про повернення ЗСУ на позиції до т.з. "розведення"?
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03.03.2021 15:17 Відповісти
Повернутися на позиції тепер можна тільки військовим штурмом і заново рити окопи. Ті позиції вже тю-тю.
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03.03.2021 16:38 Відповісти
де він таке визнав ?
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03.03.2021 15:22 Відповісти
Да уж, логика так и прет. Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2118 А кроме заглавия прочитать еще текст слабо?
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03.03.2021 15:29 Відповісти
Где это написано? В какой реальности или в каком воспаленном воображении? И у нас есть только Раша-параша. Не пались так тупо, служивый.
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03.03.2021 15:33 Відповісти
там ерефійські найманці і командування рулить. Ви хіба про це не знали?
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03.03.2021 15:35 Відповісти
ДНР це вигадка кацапії. А для нас це окупована росіїю Донецька область.
Що не так, розумако ? Ти вже ДНР визнав республікою ?
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03.03.2021 15:43 Відповісти
А хіба ж ні? Знімайте вже рожеві окуляри і розкрийте очі поширше. ДНР і ЛНР існують за російські гроші і на майже повному утриманні Росії, як і Придністров'я. Керівництво, фінансування, політика, правосуддя -- все за рахунок Росії, навіть пенсії платять звідти. Паспортизують, русифікують школярів... Російська армія, зброя, російський прапор поряд з "республіканським. Цього мало, щоб зрозуміти?
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03.03.2021 16:51 Відповісти
Путін заявляв з кремля, що будуть обострения, хоч і не пов'язував це з закриттям каналів ТБ.
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03.03.2021 17:01 Відповісти
Рюзьгє, бояри обпився?
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03.03.2021 15:26 Відповісти
А увидеть "... российские оккупанты..." религия не позволяет?
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03.03.2021 15:28 Відповісти
А сказать то что хотел? Или абы бзднуть? В новости все четко написано. И кремль в Украине принято писать с маленькой, служивый. Не пались так тупо.
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03.03.2021 15:32 Відповісти
Вооруженные формирования одеты в русскую форму , вооружены русским оружием и техникой, снабжаются из московии, получают жалование в русских срублях. Чья же это армия?
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03.03.2021 17:01 Відповісти
Ті території є окупованими расєєю. Невже складно зрозуміти просту логіку речей?
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03.03.2021 15:58 Відповісти
ЗЕ пора на зпасной аэродром, РФ называется, можеш не успеть, все остальные тебя выдадут
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03.03.2021 15:25 Відповісти
Украина обязана ввес визовый режим!!!!!
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03.03.2021 15:26 Відповісти
і що? зелена шмаркля дарма відводила війська? виходить він здавав території і наживався на війні? ублюдок коронавірусний
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03.03.2021 15:26 Відповісти
а что, теперь таки будет визовый режим?
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03.03.2021 15:31 Відповісти
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач!" (с) Росія офіційно заявила, що збільшить кількість обстрілів українських військ на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 187
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03.03.2021 15:40 Відповісти
Пора проверить снайперские " Аллигаторы". И вымочить снайперов врага с безопасного расстояния.
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03.03.2021 15:52 Відповісти
Аллигаторы ни разу не снайперские.
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03.03.2021 18:06 Відповісти
Лол, ну и заголовок желтушный їй богу.
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03.03.2021 15:53 Відповісти
Заголовок отражает действительность.
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03.03.2021 16:02 Відповісти
Выдайте говнокамандывающему памперсы с лампасами.
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03.03.2021 16:05 Відповісти
Нам бы туда военизированные подразделения ООН направить. А потом на провокации отвечать градами... Выжженное полое так выжженное. А заодно показать "мирному населению Донбаса" что такое настоящий арт. обстрел...
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03.03.2021 16:14 Відповісти
Це якими градами відповідати - тими що в Калинівці вибухнули , чи тими що раніше в Балаклії та Новобогданівці ? Ракети для РСЗВ , на жаль, як гриби , після дощу не ростуть (( а міноборони аж ДЕВ"ЯНОСТО штук нових закупило , з такими презиком і обороняльним міністром незабаром у відповідь на кацапські обстріли нашим військовим доведеться лозинками махати ((
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03.03.2021 18:36 Відповісти
Питання не до мене якими градами. Я кажу як би було непогано. Зрозуміло що в нас зараз шапіто у владі. Але ж маю надію. Тільки це і залишається.
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03.03.2021 18:52 Відповісти
Та у мене ніяких претензій до Вас , то так - крик душі ! Воно он на сході з голим пупиком щепилося , тепер візьме шприцика і побіжить кацапам очі колоти ((( можна і автомати у хлопців забирати , зєля сам усіх врагов члєном повбиває (((
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03.03.2021 19:02 Відповісти
Уверен что власть к этому не готова.... Сейчас Зеля выдаст заявление что это всё провокация и тд. Наше правительство просто мрази, которые действуют далеко не в интересах Украины..... Вот и все
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03.03.2021 16:36 Відповісти
Закупка просроченных снарядов-как вам такая реформа?
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03.03.2021 19:06 Відповісти
по крайней мере зе-придурки перестанут носиться с идеей о разведении войск....
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03.03.2021 19:20 Відповісти
І не сподівайтеся, дурень писану торбу не покине.
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03.03.2021 21:03 Відповісти
Юрій Бутусов усе ще радник міноборони? - Якщо так, тоді чому реформи не проводить?
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04.03.2021 01:36 Відповісти
 
 