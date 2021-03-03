Українці ставляться до Росії гірше, ніж росіяни - до України, - опитування "КМІС" і "Левади". ІНФОГРАФІКА
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До Росії добре ставляться 41% українців, погано - 42%. Серед росіян до України добре ставляться 54%, погано - 31%.
Такими є результати дослідження, яке в Україні провів Київський міжнародний інститут соціології, а в Росії - "Левада-центр", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Україні у лютому 2021 року добре ставилися до Росії 41% українців, погано приблизно стільки ж - 42%. У порівнянні з вереснем 2020-го ситуація не змінилася. У Росії добре ставилися до України 54% населення, погано - 31%. У порівнянні з попередньою хвилею опитування (серпень 2020 р.) ставлення покращилося", - йдеться в повідомленні КМІС.
Крім цього, незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об’єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян. Кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, становить 39% (а росіян – 23%). Кількість українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, становить 49% (а росіян – 57%).
Опитування було проведено в Україні - методом телефонного інтерв'ю, в РФ - методом особистого інтерв'ю. Похибка в Україні не перевищує 2,4%, у Росії - 3,4%.
КМІС і "Левада-центр" проводять такі опитування з 2008 року.
"За весь період спостережень (крім вересня 2019 року і наших останніх даних лютого 2021-го) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. У вересні 2019 року ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. Зараз, другий раз за історію спостережень, росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії", - зазначають у КМІС.
Будь ласка, зачекайте...
А може це і не українці, мля.
Рік тому:
"Россияне стали хуже относиться к украинцам, - опрос "Левада-центра".
К Украине негативно относятся 47% россиян, тогда как только 39% украинцев относятся плохо к России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования Киевского международного института социологии и российского "Левада-центра"."
Источник: https://censor.net/ru/n3175487
На днях і Шендерович розказував, що мільйони росіян нас ******* та розуміють.
Фашистская Московия - должна быть разрушена!
Поэтому вариант тут только ОДИН, - демонтаж и утилизация Фашисткой Федерации.
но по давней мокшанской привычке лгут или иначе - ваньку валяют
не ведись
во-вторых, не нужно нам здесь моксельской пропаганды - паРаша наш давний и экзистенциальный враг, мечающий об уничтожении Украины и ассимиляции украинцев
видишь, ты же лжешь даже в таком вот, базовом, а что-то распинаешься про "правду"...
да лживый придурок ты, а не правдоруб
Интеллигент
100 % українців мають зневажати расєйку.
На кордоні треба рови копати і саджати біля них американців на ядерній бімбі, а не без кордонів з рашкостаном жити....
Количество украинцев, которые желают независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49%
Джерело: https://censor.net/ru/n3251237
Значит ватников в Украине можна убивать, им тоже это будет нравится.
- Прицелиться.
- А потом?
- По обстоятельствам, но палец со спускового крючка не снимать.
«Только безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие сознания необходимости постоянной крепкой спайки всех членов государства - и не только во время войны - каждый раз губили все завоевания украинцев… Помните также, что так или иначе, а нам необходимо возвратить Украину России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может, она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с вами»
Лев Троцкий, урожденный Лейба Бронштейн
Це ж скільки у нас відвертого тупого ...
....41% (Карл!) ..я в шоковi..Скільки ж курва потрібно кацапам вбити українців (??) , зробити інвалідами (??) , скільки дітей залишити сиротами (??) щоб цей грьобаний 41% довбнiв щось то зрозумів нарешті ??
Нет, из-за ожидания, что новая украинская власть сдаст нацинтересы в пользу России.