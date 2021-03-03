Українці ставляться до Росії гірше, ніж росіяни - до України, - опитування "КМІС" і "Левади". ІНФОГРАФІКА

До Росії добре ставляться 41% українців, погано - 42%. Серед росіян до України добре ставляться 54%, погано - 31%.

Такими є результати дослідження, яке в Україні провів Київський міжнародний інститут соціології, а в Росії - "Левада-центр", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Україні у лютому 2021 року добре ставилися до Росії 41% українців, погано приблизно стільки ж - 42%. У порівнянні з вереснем 2020-го ситуація не змінилася. У Росії добре ставилися до України 54% населення, погано - 31%. У порівнянні з попередньою хвилею опитування (серпень 2020 р.) ставлення покращилося", - йдеться в повідомленні КМІС.

Крім цього, незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об’єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян. Кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, становить 39% (а росіян – 23%). Кількість українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, становить 49% (а росіян – 57%).





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Опитування було проведено в Україні - методом телефонного інтерв'ю, в РФ - методом особистого інтерв'ю. Похибка в Україні не перевищує 2,4%, у Росії - 3,4%.

КМІС і "Левада-центр" проводять такі опитування з 2008 року.

"За весь період спостережень (крім вересня 2019 року і наших останніх даних лютого 2021-го) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. У вересні 2019 року ставлення росіян до України було дещо кращим, можливо, через очікування, що нова українська влада змінить ставлення українців до Росії. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. Зараз, другий раз за історію спостережень, росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії", - зазначають у КМІС.

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