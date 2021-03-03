Вашингтон не прагне перезапустити відносини з Москвою: вони й надалі будуть для нас викликом, ми готові до цього, - Білий дім

США усвідомлюють, що введені у вівторок санкції проти Росії не вирішать всіх проблем, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Сьогоднішнє оголошення було зроблено в координації з ЄС, ми не сприймаємо ці санкції як спосіб вирішення всіх проблем", - сказала Псакі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що відносини з Росією, як і раніше, будуть для нас викликом, ми готові до цього. Ми не прагнемо перезапустити наші відносини, але ми також не прагнемо до ескалації", - зазначила вона.

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Прессекретар також зазначила, що адміністрація США "продовжує процес розгляду можливості зробити нові кроки у відповідь на дії Росії".

Мінфін США оголосив про санкції щодо першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, директора ФСБ Олександра Бортнікова. Відповідно до опублікованого списку Мінфіну, обмежувальні заходи вводяться також проти заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, директора ФСВП Олександра Калашнікова, генпрокурора Ігоря Краснова і начальника управління президента РФ із внутрішньої політики Андрія Яріна.