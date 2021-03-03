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Новини За кордоном
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Росія (47279) санкції (6860) США (14499) Псакі (148)

Вашингтон не прагне перезапустити відносини з Москвою: вони й надалі будуть для нас викликом, ми готові до цього, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вашингтон не прагне перезапустити відносини з Москвою: вони й надалі будуть для нас викликом, ми готові до цього, - Білий дім

США усвідомлюють, що введені у вівторок санкції проти Росії не вирішать всіх проблем, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Сьогоднішнє оголошення було зроблено в координації з ЄС, ми не сприймаємо ці санкції як спосіб вирішення всіх проблем", - сказала Псакі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що відносини з Росією, як і раніше, будуть для нас викликом, ми готові до цього. Ми не прагнемо перезапустити наші відносини, але ми також не прагнемо до ескалації", - зазначила вона.

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Прессекретар також зазначила, що адміністрація США "продовжує процес розгляду можливості зробити нові кроки у відповідь на дії Росії".

Мінфін США оголосив про санкції щодо першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, директора ФСБ Олександра Бортнікова. Відповідно до опублікованого списку Мінфіну, обмежувальні заходи вводяться також проти заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, директора ФСВП Олександра Калашнікова, генпрокурора Ігоря Краснова і начальника управління президента РФ із внутрішньої політики Андрія Яріна.
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Бедный тот северный поток 2 https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/ssha-vveli-novye-sankcii-protiv-sudna-kotoroe-stroit-gazoprovod-severnyy-potok-2
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03.03.2021 16:23 Відповісти



Kavkaz Center

@newkc14

·12 мин

Экс-глава МИДа Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров «Роснефти», сообщает ТАСС. Эта та, с которой Путин танцевал. Европа - эта старая, продажная потаскуха.
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03.03.2021 16:26 Відповісти
Да к сожалению. В своё время взрастили Гитлера, заигрывая с ним. Теперь вот с ****** панькаются...
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03.03.2021 16:34 Відповісти
Потерпим . Но готовы ли вы кормить орду после развала ножками Байдена , чтобы они не расползлись по всей планете ?
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03.03.2021 16:26 Відповісти
Зачем кормить? Вы видели, чтоб кто-то кормил тараканов, чтоб они куда-то там не расползлись?
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03.03.2021 16:30 Відповісти
только салюппэ мордве пологается. харчей им больше никто не пошлет.
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03.03.2021 16:55 Відповісти
"А в это время глубоко в бункере х-йло отчаянно оттягивало свой конец..." (с)
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03.03.2021 16:29 Відповісти
Хватит уже перезапусков, после нападения РФ на Грузию уже Обама "перезапускал"...

Вашингтон не прагне перезапустити відносини з Москвою: вони й надалі будуть для нас викликом, ми готові до цього, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1487
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03.03.2021 16:34 Відповісти
Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви, свідчать,що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження.
Зазвичай, керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку.
Що це означає, гадаю, ви розумієте!!
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03.03.2021 17:15 Відповісти
 
 