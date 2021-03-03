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Новини Політика України
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суд (8047) Шевченко Євген (138) Венедіктова (756) Яніна Соколова (24)

Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Ірина Венедіктова подала в суд на телеведучу Яніну Соколову і гостя її студії агента НАБУ Євгенія Шевченка.

Про це повідомили Соколова і Шевченко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно".

В інтерв'ю йдеться про 6 млн доларів хабаря за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

За словами Шевченка, Венедіктова намагається цю справу "загасити". На питання, чому, він відповідає, що у Злочевського є величезні гроші і йому "є за що купувати наших чиновників". Шевченко також стверджує, що Венедіктова отримала хабар від Злочевського, щоб закрити справу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати Порошенка в суді довели, що ДБР не може користуватися "послугами" Печерського суду. ДОКУМЕНТ

Ведуча Соколова зазначила, що їй "дивно бачити позов пані генпрокурорки проти неї як проти журналіста".

"Не знаю, чому я фігурую як "відповідач". Інтерв'ю - це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв'ю гість", - зазначила Соколова.

Соколова також оприлюднила відомості про справу. Вона вказана як співвідповідач разом з Шевченком і "ТОВ" ТРК "Інтеррадіо". Позивачем вказана Ірина Венедіктова.

Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова предлагает говорить не о деле Стерненко, а о деле Демчука: Нельзя одному сказать "Ты свободен", а второму сказать "Иди в тюрьму"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+123
А давайте будемо діяти по методу Венедіктової - нехай вона у суді доказує, що не брала хабар. )))
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03.03.2021 16:36
+108
А шо там с не задекларированными часиками за 10 тысяч у.е. - тикают?
П.С. Сама ж в суд не придёт - пришлёт портновского адвоката.....
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03.03.2021 16:31
+64
- Как пишется: Облигация или Аблигация?..(с)
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03.03.2021 16:44
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Сидела в Харькове в юрке чмурила студентов дорого ,нет стала прокуроркой теперь отгребай за холуйство
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03.03.2021 18:02 Відповісти
Лярві хочеться побути потерпілою.
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03.03.2021 18:08 Відповісти
Пропоную користувачам ідею: поставити Бутусову пам'ятник за життя. Без "бе". Більше, ніж пан, для української open space нашої журналістики, не зробив жоден(-на). Забаньте мене ще раз за таку тезу, залишусь тієї ж думки. Я не продажний, як 95% порохоботів на сайті
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03.03.2021 18:09 Відповісти
Вихідці з Харківсьої мафії пєрєвозбуждєни - Чорт інтерв"ю наліво-направо, Лярва судиться з блогерами.
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03.03.2021 18:10 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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03.03.2021 18:31 Відповісти
Якщо це правда, то що б цих бариг Бог скарав, бо людей чесних і порядних, напевно, у цій продажній "злоохоронній"системі дуже мало залишилось, а тих останніх із могікан , що борються, засудять, або повиганяють з роботи?!США, НАТО, Євросоюз-де ВИ, Україна не справляється з цією злодійською наволоччю, допоможіть!!
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04.03.2021 07:26 Відповісти
Действительно, не за спасибо же эта гнида топит это дело. Ну и репутация сама за себя говорит.
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03.03.2021 18:39 Відповісти
Венедіктова подала в суд на ведучу Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 4985 Венедіктова подала в суд на ведучу Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 941
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03.03.2021 18:42 Відповісти
Якщо це правда, то що б цих бариг Бог скарав, бо людей чесних і порядних, напевно, у цій продажній "злоохоронній"системі дуже мало залишилось, а тих останніх із могікан , що борються, засудять, або повиганяють з роботи?!США, НАТО, Євросоюз-де ВИ, Україна 30 років не справляється з цією злодійською наволоччю, допоможіть!!
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04.03.2021 07:27 Відповісти
Эта пирания тут воды намутит. Баба ген прокурор, еще и с такими чертами лица. Да у нее на роже написано "каток" по головам как по кочкам скачет. Ей яйца не нужны что бы париться за чужие. Толи еще будет.
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03.03.2021 18:44 Відповісти
Только позировать для скульптуры совковой девушки с веслом для парка кацапетовки
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03.03.2021 21:08 Відповісти
а ты, Венедиктова, иди в суд и сама доказывай свою невИнность..
нечего честных и принципиальных людей дёргать, используя служебное положения "очка государева"..
ты же так Пороху советовала.. вот и доказывай сама, в окружении пещерных судей, что ты не верблюдь..
а если виновата, пойдёшь в тюрьму? рукавицы и трусы шить?.. понятно, что нет - бо у твоего карманного судьи уже есть, несколько разных, готовых уже, вердиктов суда, без самого ещё суда..
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03.03.2021 18:51 Відповісти
У генпрокурорши познания в юриспурденции на уровне начальных классов средней школы
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03.03.2021 18:51 Відповісти
Не правда! На рівні припіздента- видно однаково вчились.Дипломи купили, а на знання ...і так піде!
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03.03.2021 19:04 Відповісти
_Пожалуйста - я вас умоляю! - не несите херню и вздор! Вы правда думаете что она всё это творит не по злонамеренности, а просто из-за низкой квалификации? Да ну нахер!
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03.03.2021 20:02 Відповісти
Низкая квалификация допускает злонамеренность, херню и вздор!
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03.03.2021 20:15 Відповісти
Да - она это творит по злонамеренности.
Но из-за крайне низкой квалификации она это творит крайне тупо.

("низкой квалификации" - это пипец какой комплимент ей и ишаку, учитывая их полный длббзм)
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03.03.2021 23:11 Відповісти
_Я против своего обыкновения что-то решил крепко не выражаться. Не знаю что на меня нашло... минута слабости.
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03.03.2021 23:14 Відповісти
Эта Козлина Соколова вообще берега попутала..., решила, что она круче варёного яйца!
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03.03.2021 19:10 Відповісти
Здринси на-куй зембіцил!
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03.03.2021 20:34 Відповісти
Пытался...! Но там ты сидишь....
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04.03.2021 11:00 Відповісти
Організми на прикормі у різних кланів олігархату намагаються довести хазяям, хто з них краще пайку відробляє. Гидотні персонажі.
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03.03.2021 19:22 Відповісти
За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно". Джерело: https://censor.net/ua/n3251244

Авжеж, СОРОМНО. Ні дня без ґвалту, кіпішу, хуцпи, роздягання, тренажерів, гундосиків... І брешуть і крадуть, крадуть і брешуть, чемпіони по ковіду, дорогам, оманам... От знову, СРОЧНО! ЛЮДЕЙ ЗЕЛЕНСКОГО ВЗЯЛИ НА КРАЖЕ АРМИИ, СХЕМА НА 48 МЛН ГРН, СБУ НАБУ ГДЕ ВЫ?
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03.03.2021 19:25 Відповісти
просто это месть Соколовой за ее разоблачительные передачи - достала она уже всех чиновников, ОПЗЖоповцев
20.12 2020 Лукаш обозвала самыми мерзкими словами Зелю в прямом эфире - и ей за это ничего небыло - ибо покровитель Портянкин.
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03.03.2021 22:27 Відповісти
ушла венедиктова... не терпит ее Земля...
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03.03.2021 20:02 Відповісти
"Ока гасударєве" щось бомбануло... Що, жареним запахло?
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03.03.2021 20:09 Відповісти
почему эта тварь Кузьмин не под арестом?и это постят кацапские пропагандоны а СБУ и Венедиктова не действуют

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина» обвинил украинские власти в подготовке к вооруженному конфликту и нагнетании милитаристской риторики. Трансляция доступна на YouTube.
Он пояснил, что все чаще в эфире главных телеканалов страны из уст ее руководства звучат призывы «убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то». «А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе?» - спросил Кузьмин.
По его словам, Киев уже давно готовится к реальной войне, о чем говорит не только информационная повестка, но заявления украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.
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03.03.2021 20:13 Відповісти
-
._ВЕДМЕЖИЙ -ВОВЧИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_.

Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя Ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно теж завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать,
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці оддать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
$
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03.03.2021 20:20 Відповісти
ПОРОХ ПРИЙДЕ, ПОРЯДОК НАВЕДЕ!
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03.03.2021 20:25 Відповісти
все таки Украина удивительная страна: каждый раз смотришь на генпрокурвора и думаешь, что хуже быть не может, что пшонка это дно, что франкфуртского алкаша-комсомольца никто не переплюнет. но тут приходит бенедиктовна...
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03.03.2021 20:28 Відповісти
А покажи(фото,відео) , як ти наливав , або як Луценко пив у Франкфурті . Не можеш - то не пи..и .
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03.03.2021 20:53 Відповісти
прежде, чем целовать в жопу ублюдочное существо по имени юГик, запомни, Гугл помнит почти все, как и многие люди: юГик здесь.
зы если ты, чмо, владеешь немецким, в чем я сомневаюсь, то можешь посмотреть в архивах Bild и видео задержания этого позорного бухого картавого ублюдка с его не менее бухим вы#лядком сынком.
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03.03.2021 21:44 Відповісти
Ти ще вікіпєдію почитати порадь . Про знання мов не тобі патякати - ти Українську не можеш вивчити . Ну і коли нічого не можеш довести і просто починаєш ображати того , хто не може тобі відповісти(ти ж за клавіатурою , герой!)- істино рускій підхід ! Ти так воюєш , як ваші дєдиваєвалі , засранець .
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04.03.2021 06:19 Відповісти
Да к сожалению прокуроры у нас все ХУЖЕ и ХУЖЕ Венедіктова подала в суд на ведучу Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 9734
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03.03.2021 20:54 Відповісти
Просто путают понятия "прокурор" и "прокуратор", "судочинство" и "бесчинство", "человек" и "персонаж". Пока "Лёни Голубковы" и им подобные персонажи не выветрится из больных мозгов "лохтората" так будет всегда.
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04.03.2021 17:46 Відповісти
Этой оголтелой ДУра-проКУРОР кур пасти!
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03.03.2021 21:06 Відповісти
видиться, що злочевський вимагає гроші назад. 6 лямів викинув в на вітер, довірився шалтай-болтай. Харківського гангстера за 5 хотіли вбити. а тут шість. Це був дебют, а потім був Яценко. Цікаво, він дав наперед чи потім вже в австрії. І знову диктівна (дикта - це назва в народі фанери в 30 роках) опростоволосилась.Знову проявила ініціативу, щось там підписувала. По хронометру діяли. Однак попутали часові пояси і літак посадили. З пшонки прокурори тільки і "закривали" справи виключно за гроші. А як в рейху закінчилась карєра чайки, генпрокурора. Вони разом з бастрикіним облюбували північний кавказ. Кунаки їх всіляко обхажували, всі лаврушники свої, однак коли одне сімейство крупно обікрало Газпром (читай ВВП) то чайку та бастрикіна послали в госдуму арештовувати члена цього сімейства-депутата госдуми. Прийшов, арештував і чайки немає. Так і суд за позовом диктівни потрібно транслювати в прямому ефірі, без к упюр Цікаво, а суд піде на це
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03.03.2021 21:08 Відповісти
У зеленых видно весь помет дефективный. Все щенки женского рода с мутациями и слабоумием. Мужского просто без яиц и слепые.
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03.03.2021 21:11 Відповісти
почему доси венедиктова не отвечает за коррупцию (мат.помощь 700.000 ее мужу при увольнении/заново устройству)?
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03.03.2021 21:33 Відповісти
Потому что схема легальная, узаконенная, при шоколадке так же бабло из бюджета вытягивали чинуши, насколько я помню полторак вроде такой же финт ушами провернул. Тут больше вопросов к законодателям и откровенно коррупционным законам прописанным под чинуш. Хотя это не отменяет того факта, что венедиктова продажная крыса и скорее всего Шевченко на ее счет прав, а так же отсутствие минимально необходимой квалификации у этой курицы для работы ее в прокуратуре вообще, не говоря уже про должность генпрокурора.
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03.03.2021 21:49 Відповісти
И это тупое животное у нас типа генпрокурор??? Да картавый югик луценко на ее фоне просто супер профессионал.
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03.03.2021 21:44 Відповісти
Москальське рило предків нікуди з неї не поділось.З допомогою цієї тупої нахабної ляльки почалась боротьба з українською контрпропагандою.Сьогодні кожен українець мусить бути "Стерненком" для режиму злодіїв.
https://www.youtube.com/watch?v=bakGaSEuvLA&t=1382s
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03.03.2021 21:47 Відповісти
О, Печерський суд. У Вєнєдіктової перша заявка на побєду.

До речі, такі прізвища як Вєнєдіктова, давали у радянських дитбудинках діткам, батьків яких було позбавлено батьківських прав.
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03.03.2021 21:56 Відповісти
Ця венедиктова мені дуже нагадує мою колишню вчительку української мови та літератури у школі - як по фізіономії, так і по поведінці. Всі учні (окрім молодших класів) називали її "крисою". Всі її ненавиділи. Як педагог вона була професіоналом, як людина - гниле сміття та повне лайно. Обожнювала вона погорланити на дітей за будь-яку дрібницю, щедро поливаючи слиною довкілля. Інколи навіть з матюками...

Добре, що в цієї "криси" наш клас провчився всього два роки, бо до нас прийшла працювати ще одна вчителька, яка навпаки була доброю та ввічливою.
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03.03.2021 21:56 Відповісти
Ирина Вафлентиновна просит
защитить ее политическую проституцию
иными словами ее честь(только не надо смеяться )
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03.03.2021 22:23 Відповісти
Як можна у суді захищати ТЕ,чого немає?
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03.03.2021 22:37 Відповісти
Какие ваши доказательства! Надеюсь генсепаршу уволят раньше.
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03.03.2021 22:50 Відповісти



kowalskydonetsk

@kowalskydonetsk

·5 ч

А вот и Андрей Смирнов, который отвечает в Офисе Президента за судебную ветвь власти! Думаю, разговоры о судебной реформе можно заканчивать.
Венедіктова подала в суд на ведучу Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 2288
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03.03.2021 22:56 Відповісти
Суд в сматфоні вже відбувсь
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04.03.2021 05:16 Відповісти
Честь, гідність, репутація... Смішно!
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03.03.2021 23:26 Відповісти
босячку Венедиктову треба ув'язнювати на тривалий термін - заслужила на 100%
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04.03.2021 00:11 Відповісти
*****, бере приклад з потерпілого Осла ібн Омана...
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04.03.2021 00:42 Відповісти
Еще одно потерпевшее)))
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04.03.2021 00:48 Відповісти
Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 46 порохобілов падучая ковбасить...
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04.03.2021 05:20 Відповісти
Какая позорная, мелочная и пакостная у нас власть, со своими карманными прокурорами - судиться со своими недовольными согражданами, которые тебе платят зарплату, МЕРЗКО И ОТСТОЙ!
Это бычье дорвавшееся до власти, совководрочельное, даже не догоняет! Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка - Цензор.НЕТ 9389
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04.03.2021 06:55 Відповісти
Якщо це правда, то що б цих бариг Бог скарав, бо людей чесних і порядних, напевно, у цій продажній "злоохоронній"системі дуже мало залишилось, а тих останніх із могікан , що борються, засудять, або повиганяють з роботи?!США, НАТО, Євросоюз-де ВИ, Україна не справляється з цією злодійською наволоччю, допоможіть!!
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04.03.2021 07:24 Відповісти
Бережіть прокурора:це нелегка робота - імітувати велику працю нікчемними справами,завзято судити невиних і засліпило на злодіїв і на спавжні злочини...і судді теж так хапаються за нікчемні справи і так уже злісло засуджують якусь "херню", що тюрми хоч закривай-бо ніхто не хоче " ЦЕ" охороняти -крім туберкульозу та сніду- нема ніякого доходу....
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04.03.2021 07:41 Відповісти
аферистка-косметолог не задекларировавшая квартиру в Киеве ценой в пол.ляма баксов, незаконно заселившаяся в Пуща-Водице, протеже рЫговского Петуха портнова, покрывающая аферы мужа вот она кадровая политика малоПИД...роского, бениного нарко-Дурака!!!!
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04.03.2021 08:17 Відповісти
Очко гочудареве
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04.03.2021 09:14 Відповісти
В России возмутились рекламе Соколовой на украинском ТВ: фото вызвало недовольство в росСМИ

https://www.dialog.ua/ukraine/224999_1614848870
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04.03.2021 11:30 Відповісти
А то як? Генеральна Харківська Лярва в уніосн з рашистами пішла на Яніну, что то навпаки? Але яка ж різниця- ТАК ТРИМАТИ ЯНІНО!
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04.03.2021 11:33 Відповісти
Заседание должно состояться в Печерском районном суде Киева 1 апреля в 12:30, о чем Соколова также сообщила на своей странице.
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04.03.2021 11:35 Відповісти
Оце бенядиктова даремно зробила. Ой даремно.
Бурятське ти "очко государєво" мля, тебе ж Яніна знищить нахій.
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04.03.2021 13:09 Відповісти
Янина жги напалмом эту Погань!
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04.03.2021 14:10 Відповісти
деффачка обидилась. ей всего 42 годика
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04.03.2021 14:46 Відповісти
Как прокурор Она умножила себя на НОЛЬ. Боишься не лезь в мужские игры, у нас много патриотов вернувшихся с фронта, найдём достойного и смелого. Потихоньку всплывает вопрос к политическому руководству страны "куда вы смотрите?"
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04.03.2021 16:17 Відповісти
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