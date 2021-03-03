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Верховний Суд (786) Зеленський (17470) КС (1154) Тупицький (227)

Верховний Суд залишив без руху позов, який оскаржує указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд залишив без руху позов, який оскаржує указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Касаційний суд у складі Верховного Суду залишив без руху позовну заяву, в якій позивач вдруге оскаржує указ президента України про відсторонення від посади судді Конституційного Суду глави КСУ Олександра Тупицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВС.

"В ухвалі від 2 березня 2021 року у справі № 9901/43/21 зазначено, що для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк, який є спеціальним для такої категорії справ (ч. 5 ст. 122 КАС України). Позивач звернувся до суду 26 лютого 2021 року, проте строк оскарження Указу Президента України закінчився 29 січня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що оскільки позовну заяву подано з пропуском строку, КАС ВС ухвалив залишити її без руху та надати позивачеві десятиденний строк із дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання до суду заяви про поновлення строку оскарження та доказів поважності причин його пропуску.

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"Позивач раніше вже звертався з позовом до суду. 3 лютого 2021 року Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі № 9901/20/21, мотивуючи тим, що позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Це рішення позивач оскаржив в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду", - наголошують у Верховному Суді.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.

26 лютого Зеленський своїм указом відсторонив главу КС Олександра Тупицького з посади ще на 1 місяць.

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Топ коментарі
+6
При всій неповазі до тупіцкого - це вирок судовій системі.. з низу і до самого верху судом правлять гроші і телефонне право..
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03.03.2021 16:39
+3
С*уть судді, бояться, що Бубочка і їх відсторонить, чи (і) зацькує
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03.03.2021 16:33
+3
Куда спешить,с такой зарплатой? Верховный Суд оставил без движения иск, обжалующий указ Зеленского об отстранении Тупицкого - Цензор.НЕТ 5200
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03.03.2021 16:41
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С*уть судді, бояться, що Бубочка і їх відсторонить, чи (і) зацькує
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03.03.2021 16:33 Відповісти
Куда спешить,с такой зарплатой? Верховный Суд оставил без движения иск, обжалующий указ Зеленского об отстранении Тупицкого - Цензор.НЕТ 5200
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03.03.2021 16:41 Відповісти
А ведь они все такие няшки! Абыдна, да.
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03.03.2021 17:06 Відповісти
При всій неповазі до тупіцкого - це вирок судовій системі.. з низу і до самого верху судом правлять гроші і телефонне право..
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03.03.2021 16:39 Відповісти
Ужас! Я это предчувствовал: мы все умрем!
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03.03.2021 17:04 Відповісти
так вс футболить тупацького - чим ти незадоволений...???- вчитайся..(((
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03.03.2021 22:18 Відповісти
Даремно це вони роблять. Ніякий гарант Констітуції з бубочки не вдався.
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03.03.2021 16:42 Відповісти
коментувати замовлене однією із сторін бридке протистояння виродків в суддівських рясах нема сенсу, але спостерігати за тим як ці щурі топлять один одного досить цікаво - на будь-яку казуїстику створеного ними ж дишлового законодавства в одній інстанції митьєво народжується такаж галіматня в іншій, і головне це все "законно". получається, наразі давляться "кашею" яку самі наварили.
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03.03.2021 16:43 Відповісти
двома слловами - жаба - гадюку
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03.03.2021 16:51 Відповісти
То ли зеля слабый , то ли тупицкий сильный .
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03.03.2021 16:44 Відповісти
коментувати замовлене однією із сторін бридке протистояння виродків в суддівських рясах нема сенсу, але спостерігати за тим як ці щурі топлять один одного досить цікаво - на будь-яку казуїстику створеного ними ж дишлового законодавства в одній інстанції митьєво народжується такаж галіматня в іншій, і головне це все "законно". получається, наразі давляться "кашею" яку самі наварили.
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03.03.2021 16:45 Відповісти
просто залишили без руху для надання пояснень щодо пропуску строку.

Зараз бидло вам прокоментує цю новину
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03.03.2021 16:55 Відповісти
Не дождались комментов? Так они все выше Вашего!
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03.03.2021 18:02 Відповісти
пустите работягу до корыта изверги Верховний Суд залишив без руху позов, який оскаржує указ Зеленського про відсторонення Тупицького - Цензор.НЕТ 6946
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03.03.2021 17:11 Відповісти
Тупицкого барыгу на дрен от бсл насадить
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03.03.2021 17:52 Відповісти
Канешно таке місце профукати, як мишаки будуть сидіти.
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03.03.2021 18:53 Відповісти
почему тупицкий и венедиктова не будут сидеть в одной камере?
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03.03.2021 22:22 Відповісти
 
 