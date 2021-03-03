Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ
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Прем’єр-міністр Словаччини, уряд якої опинився на межі розвалу через закупівлю російської вакцини, некоректно пожартував про домовленості з Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", жарт Ігоря Матовича прозвучав в ефірі Radio Expres.
Журналіст зазначив, що Матович вів переговори з Російською Федерацією протягом декількох тижнів, і запитав його, що глава уряду пообіцяв росіянам за вакцину.
"Закарпатську Україну", - сказав словацький прем'єр, викликавши подив у журналіста.
Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і поскаржився, що існує думка, ніби домовленості з росіянами автоматично передбачають зраду Словаччини.
"Як ви думаєте, що я їм обіцяв? Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", - сказав він.
Словацький прем'єр додав, що його місія полягала в тому, "щоб надати людям безпечну вакцину, щоб вони не вмирали".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
пошутим
Кулеба, ничего не хочешь сказать за этого поца?
Посмеемся, че...
Ситуація погіршується сильними позиціями "Газпрому" ..
Завтра вдвоем съездим если не очень страшная.
цей прикацаплений словак скромно замовчує,що таким чином він легітимізує кацапстку вакцину в ЄС..
І,без сумнівів,прем"єр якісь ніштяки особисто собі від Кацапії отримав..
інакше-який зміст?
.ось..
є привід..
Україні розвернути "ФІЛЬТРАЦІЙНІ"табори(як Америка щодо японців-громадян США) ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ З ЯПОНІЄЮ проти словаків ЯК НЕБЛАГОНАДІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ..
їх,до речі,не так багато..Але"за компанію" можна і "особливо буйних"закарпатських угорців.. а ось це дійсно актуально
Погляньте,- словацька пісня часів WW2 (коли у Словаччині був прогітлерівський режим).
Пісня про Закарпаття, яке вони називали Подкарпатська Русь. Пісня до політики не має стосунку, і загалом доволі весела. Але коментарі під відео... Є такі, що висловлюють сподівання на приєднання Закарпаття до Словаччини, а один навіть дописався до того, що треба вдарити по Україні з Заходу, і що Росія їм у цьому допоможе.
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy5wgnI_vU&feature=emb_imp_woyt
Текст пісні словацькою:
Verchovina, Verchovina
Hej, Verchovinou vetrík povieva,
Hej spev pastierov od hôr zaznieva,
Na svete jednu len poznám pôvabnú,
zem o nej srdce mi spieva.
Verchovina, Verchovina Podkarpatská Rus,
tam si žije vodku pije Podkarpatský Rus,
Do spevu dá srdca svojho tieseň,
tam sa rodí čarokrásna pieseň,
Na tej našej Verchovine veselo je žiť,
Tam sa musí každá smutná duša rozohniť,
Zo srdca tam každý zanechá kus,
pre teba Podkarpatská Rus
Та ж сама історія з Болгарією, - і у WW1, і в WW2 підтримували німців. Це логічно, якщо згадати, що остання болгарська царська династія мала назву Саксен-Кобург-Гот, - тобто була німецького походження.
Хорвати теж були разом з Німеччиною під час обох воєн. Та багато хто.
У перемоги багато батьків, а поразка, - завжди сирота.
Министр Кулеба должен выступить с заявлением и требованием от руководства Словакии принести извинения.
За такие "шутки" разрывают дипломатические отношения или высылают дипломатов или проводят масштабные военные учения на границе и дают команду СБУ в области начать проводить жесткие контрразведывательные акции в отношении словаков.
Мені не важко повторити: ковід (один вірусів, не перший-не останній) перетворили на політичну проблему і перевели у політичну площину.
Звідси і всі ці =війни= з вакцинками, "боротьба", яка насправді нічого не дає (в США он відміняють мусові =чарівні захисні= масочки та решту заборон і обмежень уже по окремих штатах - Техас, Місісіпі, Мічіган, Луїзіана - і людей без масочок більше не пеналізуватимуть), натомість реально угробила і покалічила (і це ще - не останні жертви) дуже багато людей. Більше того, є злочином. І як б дуже хотіла, щоб цих "борців" і їхніх поплічників було суворо покарано.
А так же старався і цей, "дбав" про людей, як і йому подібні в інших країнах. Вбахкав скільки мільйончиків на поголовне тестування, але до кінця не довів (грошики хто верне ? хто спитає, куди пішли і якого ? я намагалася з*ясувати у пані Софії (питала), яка МЕТА цієї авантюри,коли зразу було зрозуміло, що це - абсолютна дурня, яка не має під собою жодних обгрунтувань. У нас теж просто =пробують=, бо треба щось видумувати і комендантська година на всю Північну Америку лише в Квебеку, а коли питають, чи для цього є наукове підгрунтя та інші показники - тупо мукають).