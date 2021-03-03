Справа проти Приходька в Росії має всі ознаки політично мотивованої, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з політично мотивованим рішенням суду в місті Ростов-на-Дону (РФ) про засудження громадянина України Олега Приходька за сфабрикованими звинуваченнями в підготовці терористичного акту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Справа проти Олега Приходька має всі ознаки політично мотивованої. Адвокат Олега неодноразово звертав увагу т.зв. "суду" на численні процедурні порушення в ході досудового слідства, а також на повне неприйняття "суддями" наданих захистом обґрунтованих свідчень про непричетність українця до інкримінованих діянь. Сьогоднішній вирок - це черговий прояв системної політики залякування всіх, хто виступає проти окупації Криму", - заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Зазначають, що Приходько був незаконно затриманий силовими структурами російської окупаційної адміністрації 10 жовтня 2019 року на території тимчасово окупованого Криму і, в порушення норм міжнародного права, незаконно переміщений у Ростов-на-Дону.

3 березня ростовський суд виніс рішення про позбавлення Приходька волі на 5 років із відбуванням першого року покарання у в'язниці, умови утримання в якій є найбільш важкими в російській пенітенціарній системі, і решти терміну в колонії суворого режиму.

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"Закликаємо міжнародне співтовариство категорично засудити застосування РФ практики судових переслідувань інакомислення з використанням незаконних силових методів та антитерористичного законодавства, вимагати припинення Росією порушення норм міжнародного права на тимчасово окупованих нею територіях України, продовжити активну діяльність на захист прав та свобод мешканців Автономної Республіки Крим та міста Севастополь з використанням як національних, так і міжнародних механізмів, та посилити тиск на РФ, зокрема санкційний", - ідеться в коментарі МЗС.

Нагадуємо, 3 березня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, Росія, засудив кримчанина Олега Приходька до 5 років колонії суворого режиму і сплати штрафу в розмірі 110 тис. рублів.