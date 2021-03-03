Литва не видасть Тіхановську Білорусі: "Будь-який запит про видачу буде дією суто ритуальною"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Вільнюсі іронізують, що уряд, який погодився б розглянути заявку Мінська про екстрадицію колишнього кандидата в президенти Білорусі, не проживе і доби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".
Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас сказав: "Я думаю, в керівництві Білорусі добре розуміють: будь-який запит про видачу Світлани Тіхановської буде дією суто ритуальною. Литва не видає людей, що зазнають політичних переслідувань. У Мінську прекрасно знають, яку відповідь ми їм дамо".
На питання про те, чи не може відмова видати Тіхановську ще більше ускладнити відносини Вільнюса і Мінська, заступник глави МЗС відповів: "Наш посол відкликаний для консультацій ще в жовтні минулого року. Зараз Литву в Білорусі представляє тимчасовий повірений. Зробити офіційні відносини ще гірше навряд чи можливо". Відкликання посла для консультацій - дипломатична формула, по суті, означає зниження рівня відносин.
Нагадаємо, раніше слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.
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Вона, як ніяк, обраний білорусами президент.
Так що нехай буде в безпеці.
Працювати тьотка взагалі збирається в своєму житті ? Вже 10 років сидить в =декреті= (чи скільки там - відколи перше дитя народила), "президентка", яка ніколи не цікавилася політикою.