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Новини За кордоном
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Литва (1544) екстрадиція (365) Тіхановська (389)

Литва не видасть Тіхановську Білорусі: "Будь-який запит про видачу буде дією суто ритуальною"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литва не видасть Тіхановську Білорусі:

У Вільнюсі іронізують, що уряд, який погодився б розглянути заявку Мінська про екстрадицію колишнього кандидата в президенти Білорусі, не проживе і доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас сказав: "Я думаю, в керівництві Білорусі добре розуміють: будь-який запит про видачу Світлани Тіхановської буде дією суто ритуальною. Литва не видає людей, що зазнають політичних переслідувань. У Мінську прекрасно знають, яку відповідь ми їм дамо".

На питання про те, чи не може відмова видати Тіхановську ще більше ускладнити відносини Вільнюса і Мінська, заступник глави МЗС відповів: "Наш посол відкликаний для консультацій ще в жовтні минулого року. Зараз Литву в Білорусі представляє тимчасовий повірений. Зробити офіційні відносини ще гірше навряд чи можливо". Відкликання посла для консультацій - дипломатична формула, по суті, означає зниження рівня відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської

Нагадаємо, раніше слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Молодці,лісовики!! Слава Лієтуве!! ))
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03.03.2021 17:50
+5
Говорят, есть в Беларуси маленькая деревенька Отсосиновичи. Луке туда.
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03.03.2021 18:19
+4
Tak jesli smotret Belorus nevydajut daze vojenix pristupnikov 2 mirovoj vojni na kotoryx ciotu jest kak minimum 100 ubitix nevynix celovek.A ciom ecio govorit
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03.03.2021 18:11
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"Ритуальным"? Типа, только в таком виде?
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03.03.2021 17:49 Відповісти
услуги таксидермиста?
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03.03.2021 18:41 Відповісти
"Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, - тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше." (с)
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03.03.2021 18:44 Відповісти
Молодці,лісовики!! Слава Лієтуве!! ))
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03.03.2021 17:50 Відповісти
Классные парни? Моя родня! Горжусь! Литва не видасть Тіхановську Білорусі: "Будь-який запит про видачу буде дією суто ритуальною" - Цензор.НЕТ 7309
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03.03.2021 18:02 Відповісти
к тихановской применят ритуальные действия?
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03.03.2021 17:52 Відповісти
до кацапів скоріш за все.
Вона, як ніяк, обраний білорусами президент.
Так що нехай буде в безпеці.
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03.03.2021 18:34 Відповісти
Да несильно то и хотелось. Пусть там на работу устраивается.
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03.03.2021 17:54 Відповісти
Эта дура испортила ВСЁ!!!
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03.03.2021 18:43 Відповісти
Deneg u nejio jest i raboti takze.Vot teper zanialas lukosenko dengami Sveicariji,vot xocet zamorozit eti dengi,a potom otdat narodu
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03.03.2021 18:43 Відповісти
Может бы ты на работу пошел, а не прикидывался здесь дачником-неудачником?
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03.03.2021 18:51 Відповісти
Я на пенсии, мне работать нельзя.
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03.03.2021 19:08 Відповісти
Нельзя? Это ты так решил чы Лука соответствующий указ выдал?
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03.03.2021 23:07 Відповісти
Пенсия позволяет наслаждаться заслуженным отдыхом.
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03.03.2021 23:12 Відповісти
Значит, про "нельзя" придумал. Ладно. А хоть осознание "заслуженности" прсутствует? Откуда оно взялось это чувство "заслуженности"? Что надо делать, чтобы быть уверенным, что "заслужил"?
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03.03.2021 23:43 Відповісти
Хватает забот на даче, да и рыбалка начнется, а хожу на реку практически каждый погожий день.
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04.03.2021 00:08 Відповісти
Та Лука це розуміє...але це робиться для того щоб сказти потім ось бачите хто не дотримується домовленостей по інтерполу і ...далі на вибір...тому міркуйте краще
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03.03.2021 17:56 Відповісти
Tak jesli smotret Belorus nevydajut daze vojenix pristupnikov 2 mirovoj vojni na kotoryx ciotu jest kak minimum 100 ubitix nevynix celovek.A ciom ecio govorit
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03.03.2021 18:11 Відповісти
Takze Belorus nevydajut bnditov kotoryje mirnix liudej rastrelivali VIlniuse 13 janvaria 1991 goda
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03.03.2021 18:15 Відповісти
Запхайте тіхановську собі в дупу і слідкуйте за кордоном, бо НАТО може й не встигнути, поки від вас нічого не залишиться.
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04.03.2021 09:07 Відповісти
Kak vy dumjete gde NATO?Ja vam skazu sto imeno na granice s Belorus,da i nasa armija polne mozet razbit ix armiju o okazatsia v Minske
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04.03.2021 12:58 Відповісти
Nas vojeni biudzet na dva raza bolse cem u lukosenka armiji,adekvatna i texnika drugogo urovnia,pro soldat daze govorit necego
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04.03.2021 13:01 Відповісти
на фига было вообще устраивать подобие революции зная шо до ума это не доведётся.теперь прячется как нашкодивший кот.
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03.03.2021 18:09 Відповісти
Ну и зря!!!! Не велика ценность...
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03.03.2021 18:18 Відповісти
Говорят, есть в Беларуси маленькая деревенька Отсосиновичи. Луке туда.
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03.03.2021 18:19 Відповісти
Ніхто ніколи з =революціонерів= не відповів, за що вона живе і вояжує, дітей годує-вдягає-вчить ...

Працювати тьотка взагалі збирається в своєму житті ? Вже 10 років сидить в =декреті= (чи скільки там - відколи перше дитя народила), "президентка", яка ніколи не цікавилася політикою.
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03.03.2021 20:07 Відповісти
вот и всё белорусы..... отбастовали.....началось всё круто и долго... но рашка помогла и людьми и советами подавить всё начатое....все разбежались по стране и квартирам и в УКРАИНУ ... за красно белый флаг тюрьма, за несанкционированный выход на акции штраф 900 евро! никто даже шага не сделает теперь... штрафы и тюрьма...((жаль... теперь для нас новый фронт открыт для рашки...уже разрешает базироваться русским военным самолётам...и другое....((
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03.03.2021 20:37 Відповісти
Тіхановські знали, що роблять, і перемогли. Тепер розізлили Бацьку, він повернувся до пуйла і маємо, що маємо. Якби хоч Україна визнала Луку, а не ту провокаторку, не було б росіян на кордоні з трьох сторін.
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04.03.2021 09:04 Відповісти
в ответ потребовать выдачу преступника Лукашенко
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04.03.2021 10:07 Відповісти
 
 