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Новини Політика України
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Рудьковський (65) Нафтогазвидобування (7) Семінський Олег (44)

Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Колишній народний депутат і ексголова Мінтрансу Микола Рудьковський повернувся в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку екснардепа у Фейсбук.

"Сьогодні повернувся в Україну, привітав маму з Днем народження", - написав Рудьковський, опублікувавши відповідне фото.

.Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови Нафтогазвидобування 01

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.
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Топ коментарі
+15
Ну когда ж уже Азаровы с Арбузовыми вернутся?
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03.03.2021 18:26
+15
Краще подивися як Юля розквітла, просто як троянда на гноянці.
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03.03.2021 18:40
+11
Все экс-рыги на зеленое дерьмо слетаются.
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03.03.2021 18:33
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Посивів Колян. А наче ще зовсім недавно із шалавами по Парыжам вишивав. )))
Всього 50 кусків бакінскіх за мандрівку чартером.

Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 2327
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03.03.2021 18:55 Відповісти
Те саме на думку спало.
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03.03.2021 18:56 Відповісти
Це, до речі, та сама Ніколаєнко, яка за якогось 80-річного пердуна-міліардера в Америці заміж вийшла?
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03.03.2021 19:02 Відповісти
Вона. Мільярдера звати Філ Раффін. Різниця у віці з чоловіком 46 років.
Раффін має спільний бізнес і дружить з Трампом.
Ця шльондра могла б і Дональда Фредовича охмуріть. Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 8359

Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 7264
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03.03.2021 19:38 Відповісти
Постарел старый кобель... А ведь при Хряке за казенный счет до Парижу с бл@д@ми катался...
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03.03.2021 18:55 Відповісти
Он снова с клетчатым одеялом и на инвалидной коляске? Или надеется, что ему тут выдадут?
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03.03.2021 19:24 Відповісти
почему Портнову по прилету не вручили почему до сих пор нет подозрения Мертвечуку
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03.03.2021 19:44 Відповісти
А хто відкривав справи по Портнову і Медведчуку??
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03.03.2021 21:43 Відповісти
НЕ МНОГОВАТО ЛИ У НАС ЭТИХ КОЛЯСОЧНИКОВ?
Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 7594Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 5902
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03.03.2021 20:02 Відповісти
Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 2900
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03.03.2021 20:03 Відповісти
Любі мої!!!)))
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03.03.2021 20:30 Відповісти
посадите его теперь в Украине ! ему будет интересно сравнить где кича лучше в рашке или у нас!
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03.03.2021 20:03 Відповісти
Він ще не навідпочивався. Як посадити?
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03.03.2021 21:45 Відповісти
Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 5910
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03.03.2021 20:04 Відповісти
Все порешал все получили пора и домой правосудие по украински украл миллионы откупился и дальше воруй украл мелочь 7 10 лет с конфискацией рай для воров и корупционеров
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03.03.2021 21:38 Відповісти
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