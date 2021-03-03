Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування". ФОТО
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Колишній народний депутат і ексголова Мінтрансу Микола Рудьковський повернувся в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку екснардепа у Фейсбук.
"Сьогодні повернувся в Україну, привітав маму з Днем народження", - написав Рудьковський, опублікувавши відповідне фото.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).
25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.
26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.
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