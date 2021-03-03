На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Сто тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 через державний портал "Дія".
Про це заявив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"100 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. 87 тисяч записалися через додаток "Дія", 9,9 тисяч - через портал "Дія", 2,8 тисячі - за допомогою контакт-центру МОЗ", - повідомив Федоров.
Він зазначив, що потрібно оновити додаток до останньої версії, щоб послуга стала доступною.
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас.
1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін у Дорожню карту з впровадження вакцинації від COVID-19, які дозволяють з початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів із метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.
2 березня під час робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил вакциною CoviShield розробки Oxford/AstraZeneса вакцинувався президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
слава найвеличнішому!
- Потеря работы и возможности путешествовать.
У вакцины есть несколько взаимозаменяемых названий.
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,
ChAdOx1-S,
COVID-19 Oxford Vaccine,
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine,
Covishield (это бренд нейм вакцины AZD1222, выпускаемой Serum Institute of India). Не могут они назвать товар названием другой фирмы. Ни Oxford, ни Astrazeneca. AZD1222 плохо подходит для названия. Придумали Covishield™.
ЭТО ВСЁ ОДНА ВАКЦИНА!
Оф сайт Astrazeneca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cMD7AV1v8vYJ:https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-covid-19-vaccine-authorised-for-emergency-use-by-the-world-health-organization.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
Вики
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
BBC "India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK)"
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124
New York Times
"vaccine - branded Covishield and developed by Oxford University and AstraZeneca - is safe and "a major catalyst to restoring livelihoods."
https://www.nytimes.com/live/2021/03/01/world/covid-19-coronavirus
Reuters "A healthcare worker prepares to administer a dose of the Oxford University-AstraZeneca vaccine, marketed by the Serum Institute of India (SII) as COVISHIELD"
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-india/uk-to-receive-10-million-astrazeneca-covid-19-vaccine-doses-from-indias-serum-institute-idUSKCN2AU2LW
Businessinsider
"Oxford-AstraZeneca's Covishield, which is manufactured by the Serum Institute of India (SII)"
https://www.businessinsider.in/science/health/news/heres-how-to-register-and-what-documents-to-carry-for-the-covid-19-vaccination-drive-from-march-1/articleshow/81268236.cms
CNBC
"Serum Institute of India is manufacturing the vaccine developed by British-Swedish pharma giant AstraZeneca and Oxford University, known locally as Covishield."
https://www.cnbc.com/2021/02/22/covid-19-vaccine-serum-institute-of-india-told-to-prioritize-domestic-demand.html
А вторые в Раде много лет вставляли палки в колеса трансплантологии, так что приходилось ехать в Беларусь делать пересадку сердца за 100к зелени или умирать. Мотивация была, "будут разбирать воинов АТО на запчасти и продавать на чёрном рынке". Любой трансплантолог скажет, что это полный бред. Конечно оно им нафиг не надо, когда у этих скотов есть возможность лечиться в любой клинике мира. Сколько людей из-за них погибло.
Такие у нас медики. Есть светочи, но среди них море поехавших головой.
Идеальный пример кацапской пропаганды плешивого бункерного x*йлa. Осталось добавить "а вот наш спутник!!!".
Лікарі списують цей "шмурдяк", а собі оформляють вакцинацію.
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Не всє cмогут дожить до вакцинациі ,, вернєє - дожить cмогут нє только лішь все . Мало кто cможет дожить ..
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Міністерство охорони здоров'я Португалії заявило, що вакцину компанії AstraZeneca бажано застосовувати лише людям, молодшим 65 років.
Німецькі офіційні особи заявили, що ключовою причиною низької поширеності щеплення була рекомендація постійної комісії з вакцинації не застосовувати щеплення людям, старшим за 65 років.
У Франції вакцину отримували тільки люди віком від 50 до 64 років із супутніми захворюваннями та медичні працівники.https://hromadske.ua/posts/u-nimechchini-bagato-lyudej-vidmovlyayutsya-vid-vakcini-astrazeneca-cherez-ce-z-neyi-hochut-znyati-vikovi-obmezhennya
Водночас Іспанія не рекомендувала застосовувати її людям, старшим за 55 років.
Італія пропонує робити щеплення тим, хто молодший за 65.
У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років.
Вот тут 82 летнего британца вакцинируют. Новость от 4го января!
Covid: Brian Pinker, 82, first to get Oxford-AstraZeneca vaccine
https://www.bbc.com/news/uk-55525542