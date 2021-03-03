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УДАР ініціював запровадження в радах по всій країні систем голосування, що унеможливлюють "кнопкодавство"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

УДАР ініціював запровадження в радах по всій країні систем голосування, що унеможливлюють

В усіх міських та обласних радах слід запровадити систему голосування, що унеможливлює "кнопкодавство".

Про це йдеться в заяві партії "УДАР" Віталія Кличка, опублікованій на її сторінці у Фейсбук., передає Цензор.НЕТ.

У партії вважають, що "кнопокодавство" підриває довіру виборців до депутатів.

"Партія "УДАР" закликає міські та обласні ради по всій країні запровадити систему, що унеможливлює неперсональне голосування. Виборці мають бути впевнені, що їхні представники не зловживають своїми правами і обов’язками та голосують виключно персонально. Бо кожна маніпуляція і нечесне голосування підривають довіру виборців до депутатського корпусу загалом", – зазначається у заяві.

В "УДАРі" нагадали, що послідовно відстоювали та відстоюють принципи персонального голосування з 2012 року.

"Після виборів 2012 року народні депутати фракції "УДАР" у парламенті ініціювали та відстоювали запровадження у Верховній Раді системи, що унеможливлює голосування за іншого депутата. Київ, після обрання мером лідера партії Віталія Кличка, першим в Україні, в 2015 році запровадив систему голосування Рада-4 в Київраді. Тобто, вже майже 6 років у столиці неможливе "кнопкодавство", а отже і політична корупція", – наголошують автори заяви.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено. ВІДЕО

У партії зазначили, що нарешті система голосування із застосуванням сенсорної кнопки, яка має унеможливити голосування депутатів і за своїх колег, запрацювала у Верховній Раді.

"Система, що чекала на своє впровадження понад 10 років. За цей час український парламент зіткнувся не з одним скандалом щодо сумнівності голосування за той чи інший закон. Журналісти неодноразово ловили представників депутатського корпусу на голосуванні за інших нардепів", – повідомляють автори заяви.

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"в советах" ?
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03.03.2021 19:02 Відповісти
Ну это намёк, что они типа не рады...
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03.03.2021 19:06 Відповісти
Может, подправить законы и садить лет на 10 за кнопкодавство?
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03.03.2021 19:12 Відповісти
Вся власть советам? УДАР инициировал введение в местных советах по всей стране систем голосования, исключающих "кнопкодавство" - Цензор.НЕТ 7634
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03.03.2021 19:13 Відповісти
А ведь на установке этой штуки кто-то "наварится" почище, чем на антиманьячной кнопке в скверах. Qui prodest?
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03.03.2021 20:02 Відповісти
 
 