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обстріл (21178) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

На Донбасі без втрат, із початку доби - 3 порушення режиму тиші, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На Донбасі без втрат, із початку доби - 3 порушення режиму тиші, - ООС

Російські найманці на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню з початку середи, українські військові не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріл позицій Збройних сил України. Із початку доби, 3 березня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - сказано в повідомленні.

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Так, ворог відкривав прицільний вогонь із гранатометів різних систем неподалік від н.п.Водяне і Кам'янка.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
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завтра обсе напишет 133. И кому верить?
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03.03.2021 19:09 Відповісти
Героям слава !!!!!
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03.03.2021 19:11 Відповісти
Я так розумію, що "режим тиші" діє хіба що для українців. Диряві з нього вже вийшли. Це що за оксюморон?
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03.03.2021 19:16 Відповісти
Так віслюк війну вже закінчив, і в беньки заглянув ,тому стріляти нізя.......
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03.03.2021 19:47 Відповісти
Мля!!! Нет уже никакого режима тишины.

Тишина осталась только в черепной коробке ЗЕ. А кацапы уже официально вышли из "перемирия".
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03.03.2021 19:52 Відповісти
 
 