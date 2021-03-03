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Закарпаття (1581) МЗС (3562) Словаччина (559)

МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єра Словаччини Матовича через некоректний жарт про Закарпаття

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єра Словаччини Матовича через некоректний жарт про Закарпаття

Міністерство закордонних справ України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єрміністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Незалежно від мотивів, жанру або контексту, заяви голови словацького уряду, які безпосередньо зачіпають територіальну цілісність України, категорично неприйнятні й негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - ідеться в коментарі МЗС України.

Зазначають, що особливо образливо для українського народу звучать "такі жарти" в нинішніх умовах агресії РФ і тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та частини Донбасу.

"Недоречні слова голови словацького уряду дисонують із послідовною позицією Словаччини в підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єрміністра Словаччини Ігоря Матовича за некоректні висловлювання", - наголосили в МЗС України.

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Посол України Юрій Мушка також зробив відповідний демарш у МЗС Словацької Республіки.

Нагадуємо, раніше у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина РФ за поставку вакцини, Матович відповів "Закарпатську Україну". Після цього прем'єр запевнив, що не давав РФ обіцянок і дав зрозуміти, що пожартував.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми некоректними висловлюваннями про "обмін Закарпаття" на вакцину РФ прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною.
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Топ коментарі
+17
падаль циганская!
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03.03.2021 19:37
+15
Одна бригада - і нема Словаччини.
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03.03.2021 19:39
+11
Этот выперд словацкого глиста был срежиссирован рашкой.
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03.03.2021 19:47
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падаль циганская!
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03.03.2021 19:37 Відповісти
А ты кто ...? Белый ариец...?)
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03.03.2021 21:22 Відповісти
на пляшці сиди кацапе рівно
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03.03.2021 21:34 Відповісти
Словаччина - послідовно підтримує територіальну цілісність України. І саме Словаччина допомогла нам на нашому шляху до енергонезалежності у 2014 році. Крім того, словаки - наші великі друзі на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Источник: https://censor.net/ru/b3251287
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03.03.2021 22:48 Відповісти
Падло
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04.03.2021 00:41 Відповісти
Одна бригада - і нема Словаччини.
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03.03.2021 19:39 Відповісти
Та нашли с кем воевать! У Словакии такая же история как и у Украины в плане государственности.
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03.03.2021 20:00 Відповісти
Странно, что наш МИД не понимает шуток. Пусть пересмотрят Квартал-95.
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03.03.2021 19:44 Відповісти
Этот выперд словацкого глиста был срежиссирован рашкой.
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03.03.2021 19:47 Відповісти
глист словацкий - пусть словаки и отвечают за базар
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03.03.2021 21:19 Відповісти
если это и "шутка", то крайне неудачная. в эрэфии уже баяны рвут на эту тему. как говорится "в каждой шутке лишь доля шутки".
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03.03.2021 19:48 Відповісти
Не гірша, ніж у 95 Кварталу.
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03.03.2021 20:24 Відповісти
Пражские чехи мне как-то говорили в одной беседе на исторические темы, что они считают большинство словаков дремучими провинциалами, напрочь лишёнными чувства юмора.

Теперь, после угрёбищной, просто поразительной по своей тупости "шутки" премьер-министра Матовича, я понял, что чехи были правы.
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03.03.2021 20:31 Відповісти
Да у чехов свои герои есть. През Земан, к примеру.
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03.03.2021 20:53 Відповісти
І Земан, і Вацлав Клаус - гівнюк юув ще той. Та й Бабіш недалеко від них пішов.
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03.03.2021 23:48 Відповісти
Та да... Завтра Земан проедется, в очередной раз, в адрес Украины - где будешь искать "врагов" чехов...? В Венгрии...?)
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03.03.2021 21:26 Відповісти
МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єра Словаччини Матовича через некоректний жарт про Закарпаття - Цензор.НЕТ 3276
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03.03.2021 19:54 Відповісти
очередное чмо по типу примьера мадярщины-
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03.03.2021 20:06 Відповісти
У словаків з українцями ніколи не було помітних конфліктів.
А от мадяри їм вже давно сала за шкуру залили, - кілька століть Словаччина була у складі Угорського королівства. І тепер на території Словаччини проживають компактно півмільйона угорців, - якраз широкою смугою уздовж кордону з Угорщиною. Хай би на ці свої проблеми звертали увагу.
До речі, наймасовіша в історії жінка-вбивця, - угорська графиня Ержебет Баторі (1560-1614) вбила кілька сотень словацьких дівчат. Вона вбивала, щоб купатися у крові юнок, бо вважала, що цей ритуал поверне їй молодість.
Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств[2], хотя точное число её жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из её прислуги были обвинены в применении пыток и убийстве сотен девушек между 1585 и 1610 годами[3]. Наибольшее число жертв, названных в ходе суда над Батори - 650 человек. Тем не менее это число исходит из заявления некой женщины по имени Жужанна, которая, по её словам, обнаружила в одной из частных книг Батори список жертв графини и сообщила об этом будущему участнику суда над графиней Якову Силваши. Однако книга так и не была найдена и больше не упоминалась в показаниях Силваши[4]. Несмотря на все доказательства против Елизаветы, влияние её семьи не дало Кровавой графине предстать перед судом. В декабре 1610 года Батори была заключена в венгерском замке Чахтице, где графиня была замурована в комнате вплоть до своей смерти четыре года спустя.Историю серийных убийств и жестокости Батори подтверждают показания более 300 свидетелей и пострадавших, а также вещественные доказательства и наличие ужасно изуродованных тел уже мёртвых, умирающих и заключённых девушек, найденных во время задержания графини[5].
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03.03.2021 20:07 Відповісти
Шакалы и стервятники налетают. Надо вставать, а что делать.
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03.03.2021 20:36 Відповісти
Саме образливе те, що подібні "жарти" дозволяють собі повні нікчеми які без НАТО та ЄС немають у світі ніякої ваги.
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03.03.2021 20:40 Відповісти
Ну вообще молодцы что устроили демарш словакам. До сих пор складывалось впечатление что Украину кто угодно, даже еврокарлики, могут мордой в дерьмо тыкать без риска услышать ответ.
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03.03.2021 20:50 Відповісти
Что то изменилось...? Кто этот ответ услышал, кроме как на Цензоре...?)
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03.03.2021 21:29 Відповісти
Ось у тебе, кацапе наприклад пердак порвало
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03.03.2021 21:37 Відповісти
Ну ******* воно,що з нього взяти.
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03.03.2021 21:19 Відповісти
словаки - питухи
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03.03.2021 21:20 Відповісти
Шуфрич словак
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03.03.2021 21:33 Відповісти
Как и Коломойский 😀😀😀
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03.03.2021 23:01 Відповісти
Матович на грани отставки , потому потерял самоконтроль
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03.03.2021 23:02 Відповісти
так у словаків це запросто, в крові, в 1938 році їх Адольф запросто танцював. тисо з ним говорив на рівних щодо нових прирощень земель. а в 1968 році разом з срср придушували пражську весну і аж до розпаду срср керували Чехословаччиною. І зараз дивляться в рот рейху -чего изволите, мой господин. А цей примус просто завидує асаду, той за одну єврейську жінку виманив у Ізраїля повний комплект спутника
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03.03.2021 23:23 Відповісти
Если Матович не извинится, то украинцы будут Матовича матом посылать...
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03.03.2021 23:38 Відповісти
 
 