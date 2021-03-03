МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єра Словаччини Матовича через некоректний жарт про Закарпаття
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство закордонних справ України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єрміністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Незалежно від мотивів, жанру або контексту, заяви голови словацького уряду, які безпосередньо зачіпають територіальну цілісність України, категорично неприйнятні й негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - ідеться в коментарі МЗС України.
Зазначають, що особливо образливо для українського народу звучать "такі жарти" в нинішніх умовах агресії РФ і тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та частини Донбасу.
"Недоречні слова голови словацького уряду дисонують із послідовною позицією Словаччини в підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єрміністра Словаччини Ігоря Матовича за некоректні висловлювання", - наголосили в МЗС України.
Посол України Юрій Мушка також зробив відповідний демарш у МЗС Словацької Республіки.
Нагадуємо, раніше у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина РФ за поставку вакцини, Матович відповів "Закарпатську Україну". Після цього прем'єр запевнив, що не давав РФ обіцянок і дав зрозуміти, що пожартував.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми некоректними висловлюваннями про "обмін Закарпаття" на вакцину РФ прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь, после угрёбищной, просто поразительной по своей тупости "шутки" премьер-министра Матовича, я понял, что чехи были правы.
А от мадяри їм вже давно сала за шкуру залили, - кілька століть Словаччина була у складі Угорського королівства. І тепер на території Словаччини проживають компактно півмільйона угорців, - якраз широкою смугою уздовж кордону з Угорщиною. Хай би на ці свої проблеми звертали увагу.
До речі, наймасовіша в історії жінка-вбивця, - угорська графиня Ержебет Баторі (1560-1614) вбила кілька сотень словацьких дівчат. Вона вбивала, щоб купатися у крові юнок, бо вважала, що цей ритуал поверне їй молодість.
Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств[2], хотя точное число её жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из её прислуги были обвинены в применении пыток и убийстве сотен девушек между 1585 и 1610 годами[3]. Наибольшее число жертв, названных в ходе суда над Батори - 650 человек. Тем не менее это число исходит из заявления некой женщины по имени Жужанна, которая, по её словам, обнаружила в одной из частных книг Батори список жертв графини и сообщила об этом будущему участнику суда над графиней Якову Силваши. Однако книга так и не была найдена и больше не упоминалась в показаниях Силваши[4]. Несмотря на все доказательства против Елизаветы, влияние её семьи не дало Кровавой графине предстать перед судом. В декабре 1610 года Батори была заключена в венгерском замке Чахтице, где графиня была замурована в комнате вплоть до своей смерти четыре года спустя.Историю серийных убийств и жестокости Батори подтверждают показания более 300 свидетелей и пострадавших, а также вещественные доказательства и наличие ужасно изуродованных тел уже мёртвых, умирающих и заключённых девушек, найденных во время задержания графини[5].