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Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору"

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Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки

У ОРДО заявляють, що українські військові нібито не дотримуються умов перемир'я, а спостерігачі місії ОБСЄ цього не помічають, тому найманці РФ тепер будуть стріляти в бік ЗСУ.

Про це журналісти Вільного радіо дізналися з екстреної заяви "народної міліції ДНР", передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, зокрема, що українські військові нібито постійно обстрілюють позиції найманців РФ і житлові квартали. Про це нібито знають спостерігачі і української сторони СЦКК, і міжнародної місії ОБСЄ, але вони ніяк не реагують на "український терор".

"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на тривалі обстріли населених пунктів республіки, в цілях захисту населення від українського терору, підрозділам народної міліції дали дозвіл на ведення "попереджувального вогню" на придушення і ліквідацію вогневих точок противника", - йдеться в заяві "народної міліції "ДНР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Донбасі без втрат, із початку доби - 3 порушення режиму тиші, - ООС

Нагадаємо, штаб операції Об'єднаних сил напередодні спростував заяву ЗМІ ОРДЛО про нібито обстріл ЗСУ населених пунктів. Там повідомили про постановочність сюжетів. Вони також додали звіт місії ОБСЄ, в якому спостерігачі зазначали, що чули вибухи в тих напрямках, але коли вони приїхали обстежити ділянку, то бойовики їх не пускали.
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Топ коментарі
+23
С таким ЗЕленым главкомом?

"Мы начинем КВН!!!"
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03.03.2021 19:59
+19
Значит самое время начать террор.
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03.03.2021 19:51
+16
Пока нет. У щмаркли заканчиваются памперсы.
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03.03.2021 19:56
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Значит самое время начать террор.
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03.03.2021 19:51 Відповісти
С таким ЗЕленым главкомом?

"Мы начинем КВН!!!"
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03.03.2021 19:59 Відповісти
ужо, а ви нє замєтілі



Volodymyr Ogrysko@Ogrysko





Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
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03.03.2021 21:08 Відповісти
я правильно понимаю - дебильное разведение войск закончилось?
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03.03.2021 19:54 Відповісти
Пока нет. У щмаркли заканчиваются памперсы.
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03.03.2021 19:56 Відповісти
Відведення продовжать ,щоб віслюк розповідав про "режим тиші"......
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03.03.2021 20:00 Відповісти
До Днепра или Днестра ?
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03.03.2021 20:18 Відповісти
До урала
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03.03.2021 21:06 Відповісти
Может это и к лучшему... Ускорит свой ход событий.. Задолбали эти перемирия.. Нужно всем собраться дать писты кацапо-воинам и заняться наконец-то своими делами.. Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ, потому что "наблюдатели не замечают украинского террора" - Цензор.НЕТ 529
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03.03.2021 19:55 Відповісти
Если что-то начинать, то сейчас. Когда достроят СП-2 будет поздно, тогда уже начнут они.
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03.03.2021 20:05 Відповісти
А эта труба здесь при чем?
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03.03.2021 21:07 Відповісти
Бояться санкций Германии. Труба им на много важнее, чем взятие Киева.
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03.03.2021 21:27 Відповісти
БоятЬся? Всё понятно, как там за уралом, снег до июня?
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03.03.2021 22:01 Відповісти
За Уралом Сибирь, а ты бывал в Сибири? (с)
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03.03.2021 22:10 Відповісти
Повторю - труба СП2 нужна только для того чтобы еврогеи бесперебойно получали кацапский газ когда на территории Украины будут вестись ПОЛНОМАШТАБНЫЕ военные действия - другого назначения в СП2 я не вижу... да и не только я ...
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03.03.2021 23:59 Відповісти
А ты Игорек раздвинь горизонты, может и поможет - СП-2 нужно для того, чтобы больше не зависеть от вашей ржавой трубы и вашего непредсказуемого правительства.
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04.03.2021 05:47 Відповісти
+
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03.03.2021 23:56 Відповісти
Какова официальная позиция украинской стороны на это заявление?
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03.03.2021 19:57 Відповісти
пока, что отдувается кравчук с заявлением, что это ответка за санкции против медведчука.
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03.03.2021 20:04 Відповісти
Может этих колорадских пид.расов сжечь напалмом и забыть ? Хрен его знает, на вид вродь люди, а по факту пид.расы какие то !
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03.03.2021 19:57 Відповісти
если это "вторая семилетняя война", так же знаменующая собой начало новой эры в войнах, теперь гибридных, то понятно, шо в этом году всё должно измениться.
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03.03.2021 19:59 Відповісти
А що їм... Вони заволоділи кращими позиціями. Укріпились. Завдяки зеленському. Тепер прогнозовано йдуть в наступ. А наші і не знають що там, бо їм заборонили аеророзвідку.
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03.03.2021 19:59 Відповісти
Джентльмены верят на слово
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03.03.2021 20:03 Відповісти
Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 4518
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03.03.2021 20:20 Відповісти
Главное не поддаваться на провокации и не отвечать чтобы путин не напал
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03.03.2021 20:00 Відповісти
Пора сажать Медведчука и Рабиновича.
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03.03.2021 20:02 Відповісти
Посадят. На пост президента и премьера.
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03.03.2021 20:04 Відповісти
Вобще-то Роися объявила войну Украине уже 7 лет назад.
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03.03.2021 20:07 Відповісти
8 років вже.
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03.03.2021 20:08 Відповісти
1 марта 2014 Госдума РФ проголосовала введение войск РФ в Украину.
Так что пока что 7.
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03.03.2021 20:11 Відповісти
пішов вже восьмий рік. 14/15/16/17/18/19/20/21.
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03.03.2021 20:16 Відповісти
Вообще-то не объявляла.
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03.03.2021 20:12 Відповісти
Голосование СФ РФ про введение войск в Украину. 01.03.2014.
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03.03.2021 20:14 Відповісти
Внутри себя мордва может принимать указы хоть о вторжении на Марс.
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03.03.2021 20:16 Відповісти
Принятие решения про вторжение - это и есть объявление войны.
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03.03.2021 20:21 Відповісти
Объявление войны это объявление войны. а принятие решения это принятие решения. Когда японцы потопили атаковали Порт-Артур, они тоже не объявляли войну, а просто её начали.
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03.03.2021 20:24 Відповісти
Именно поэтому уже больше 70 лет никто не говорит про официальное объявление войны, а говорят про факт вторжения, начавшийся с таких-то событий.

В данном случае такое событие - официальное решение СФ РФ про войну с Украиной.
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03.03.2021 20:26 Відповісти
говорят про факт вторжения, начавшийся с таких-то событий.
В данном случае такое событие - официальное решение СФ РФ про войну с Украиной.

Считай это объявлением войны, если оно тебе так нужно.
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03.03.2021 20:40 Відповісти
Факт вторжения это факт вторжения. А объявление войны это объявление войны. Германия, напомню, войну Совку объявила, как и Совок Японии.
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03.03.2021 20:52 Відповісти
Совок обьявил войну Японии с учетом временной разницы в 8 часов в свою пользу. Когда ноту вручили послу Японии по мААсковскому времени, боевые действия уже начались.
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03.03.2021 21:04 Відповісти
Да, но всё-таки объявил.
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03.03.2021 21:06 Відповісти
8 часов после момента, когда войска перешли границу. У гитлеровцев, по крайней мере, хватило рассудка обьявить хоть за 2 часа до начала боевых действий. Совок и тут оказался даже говнистей нацистов.
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03.03.2021 21:08 Відповісти
Японцы вообще не заморачивались, начав войну с США.
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03.03.2021 21:12 Відповісти
США тоже, не особо заморачиваясь, просто скинули два ядерных заряда.
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03.03.2021 21:13 Відповісти
Кстати почитал о Советско-Японской войне и с удивлением узнал, что Вы не правы. Война была объявлена за час до начала боевых действий.
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03.03.2021 21:19 Відповісти
По мААсковскому времени, которое отстает на 8 часов от района боевых действий.
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03.03.2021 21:21 Відповісти
Хоть по марсианскому, всё-равно за час.
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03.03.2021 21:22 Відповісти
ОК, спустя 7 часов после начала боевых действий
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03.03.2021 21:57 Відповісти
За час до.
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03.03.2021 22:02 Відповісти
Вони зробили це підступно і сцикливо. Їхній совфєд проголосував за введення військ в Україну, проте ці брехливі сцикуни досі не визнають там свою присутність незважаючи на купу доказів.
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03.03.2021 20:16 Відповісти
а якщо там присутні російські громадяни, то це підтвердження окупації рашкою.
санкцій влетить...а потім і бімбою доб'ють.
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03.03.2021 20:08 Відповісти
по состоянию на конец августа было роздано всего около 130 тыс. рос. паспортов. https://lenta.ru/news/2020/08/22/pasporta/
а, это далеко не половина. раздать за полгода на порядок больше, чтобы получить половину населения, скорее всего невозможно.
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03.03.2021 20:08 Відповісти
А вдруг ЛДНР объединиться с ЛДПР?
Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 3677
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03.03.2021 20:10 Відповісти
А якого хріна громадяни рашки знаходяться у зоні бойових дій на території України?)))
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03.03.2021 20:10 Відповісти
Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 241
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03.03.2021 20:02 Відповісти
Ківу "прапіталі" дебілізмом.
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03.03.2021 20:13 Відповісти
кива знатный пид.раст ! ))
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03.03.2021 20:33 Відповісти
..Зеле не до этого сейчас, она сейчас в реанимации, на сохранении, с ОтттакеннОй! рваной раной в руке после геройского укола волшебной витаминкой "на колчаковских фронтах".. теперь ей и орден положено "За захват правой рукой"
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03.03.2021 20:08 Відповісти
Тут вище "перли" від Ківи- ви щось схоже вживаєте?)))
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03.03.2021 20:14 Відповісти
если вы не отличаете идиотизм от троллинга, то у вас проблемы
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03.03.2021 20:17 Відповісти
19:05 На Донбассе без потерь, с начала суток - 3 нарушения режима тишины, - ООС (мечты ЗЕ)



19:48 Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ (реальность)

У ЗЕ полный разрыв связи с реальностью.
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03.03.2021 20:10 Відповісти
З чого це?
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03.03.2021 20:15 Відповісти
Вовка вже награвся у "пацифізм", побачу що 95-КВН заспіває , коли добудують Північний Поток -2 і Раша , вже нічим і ніким не стримувана попре на Захід ? Джевеліни ? Меркель-Мутті ? Француз ? Гаранти того "меморандуму" у Будапешті ? Щось мовчить "підписант" того папірця пан Кучма ? Кішка кинула кошенят - хай е-ться як хотят ?
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03.03.2021 20:16 Відповісти
пора ,для террора,возвращать отведенные ,ранее,украинские войска.
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03.03.2021 20:16 Відповісти



тётя Роза

@Anakoyher

·2 мар.

- Как вы считаете, Россия движется скорее на Запад или на Восток? - Россия движется скорее в жопу. Всё скорее и скорее.
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03.03.2021 20:18 Відповісти
Наш недоделанный презик может наконец решительно выступить и что-то вразумительное сказать? Аж зло уже берет эта беззубая непонятная мастурбация!
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03.03.2021 20:23 Відповісти
Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 9113
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03.03.2021 20:30 Відповісти
☠️💀☠️💀☠️👍
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03.03.2021 20:34 Відповісти
Здоровья ему и хорошего настроения Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 8647
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03.03.2021 21:06 Відповісти
И большого человеческого счастья!
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03.03.2021 21:11 Відповісти
йому ,що прапор в дупу засунули ?
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03.03.2021 21:52 Відповісти
это старый русский обычай.. что бы стать имперцем и русским патриотом, или бутылку в задницу или древко имперского флага.. тут без вариантов!
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03.03.2021 22:39 Відповісти
Так видно же, что психически больной.
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03.03.2021 22:24 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.03.2021 20:37 Відповісти
щас говнокомандующий введет план Б-из чуйской долины
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03.03.2021 20:41 Відповісти
Снова добробаты
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03.03.2021 20:49 Відповісти
 
 