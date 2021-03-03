Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору"
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У ОРДО заявляють, що українські військові нібито не дотримуються умов перемир'я, а спостерігачі місії ОБСЄ цього не помічають, тому найманці РФ тепер будуть стріляти в бік ЗСУ.
Про це журналісти Вільного радіо дізналися з екстреної заяви "народної міліції ДНР", передає Цензор.НЕТ.
Там зазначають, зокрема, що українські військові нібито постійно обстрілюють позиції найманців РФ і житлові квартали. Про це нібито знають спостерігачі і української сторони СЦКК, і міжнародної місії ОБСЄ, але вони ніяк не реагують на "український терор".
"У зв'язку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на тривалі обстріли населених пунктів республіки, в цілях захисту населення від українського терору, підрозділам народної міліції дали дозвіл на ведення "попереджувального вогню" на придушення і ліквідацію вогневих точок противника", - йдеться в заяві "народної міліції "ДНР".
Нагадаємо, штаб операції Об'єднаних сил напередодні спростував заяву ЗМІ ОРДЛО про нібито обстріл ЗСУ населених пунктів. Там повідомили про постановочність сюжетів. Вони також додали звіт місії ОБСЄ, в якому спостерігачі зазначали, що чули вибухи в тих напрямках, але коли вони приїхали обстежити ділянку, то бойовики їх не пускали.
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"Мы начинем КВН!!!"
Volodymyr Ogrysko@Ogrysko
Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
Так что пока что 7.
В данном случае такое событие - официальное решение СФ РФ про войну с Украиной.
В данном случае такое событие - официальное решение СФ РФ про войну с Украиной.
Считай это объявлением войны, если оно тебе так нужно.
санкцій влетить...а потім і бімбою доб'ють.
а, это далеко не половина. раздать за полгода на порядок больше, чтобы получить половину населения, скорее всего невозможно.
19:48 Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ (реальность)
У ЗЕ полный разрыв связи с реальностью.
тётя Роза
@Anakoyher
·2 мар.
- Как вы считаете, Россия движется скорее на Запад или на Восток? - Россия движется скорее в жопу. Всё скорее и скорее.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!