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авто (2019) пограбування (559) Грищук Максим (43)

Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор

Новини Цензор.НЕТ Події

Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор

У Шевченківському районі Києва невідомі розбили скло автомобіля виконувача обов'язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, припаркованого біля його будинку, і вкрали відеореєстратор, ліхтарик і цукерки.

Цю інформацію Грищук підтвердив Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це правда. Але така побутова, скажімо, злочинність. Побачили реєстратор - розбили скло, напевно, найбільш цінне - це скло", - розповів Грищук.

За його словами, він повідомив у районну поліцію, правоохоронці оформили крадіжку. Грищук зазначив, що машина була застрахована. З машини витягли відеореєстратор, ліхтарик і цукерки.

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"Те, що там було, під руками, в бардачку, те і поклали", - сказав в.о. голови САП.

Грищук додав, що не пов'язує крадіжку зі своєю посадою.

"Там ще просто поруч була одна така ж машина з розбитим вікном через кілька будинків. Тобто це якась група йшла вночі", - повідомив він.
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Топ коментарі
+4
Цукерки, мабуть, Рошен. Зразу видно слід порохоботів!
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03.03.2021 20:11
+1
Скло, *****, коштує не копійки. Мені з-за реєстратора за якимсь хєром розбили лобове. 33 000 гривень, .ля
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04.03.2021 05:38
+1
Тому у полі зору злодіїв не повинно бути спокусливих речей. Барсетки, сумочки, реєстратори- все ховати, навіть якщо полишаєш машину на кілька хвилин.
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04.03.2021 08:23
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От, скотиняки...
А на мою думку, всі ці електроні ******* прилади мають бути захищеними, як iPhone.
Якщо вкрадеш - користуватися не можливо. Можна лише за 3 копійки на запчастини продати.
Так має бути з іншими виробниками теж. Злодій краде - а це металобрухт.
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03.03.2021 20:05 Відповісти
Вартість більшості відеореєстраторів копійчана. Захист буде дорожчим за сам виріб.
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03.03.2021 20:21 Відповісти
Скло, *****, коштує не копійки. Мені з-за реєстратора за якимсь хєром розбили лобове. 33 000 гривень, .ля
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04.03.2021 05:38 Відповісти
Тому у полі зору злодіїв не повинно бути спокусливих речей. Барсетки, сумочки, реєстратори- все ховати, навіть якщо полишаєш машину на кілька хвилин.
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04.03.2021 08:23 Відповісти
Цукерки, мабуть, Рошен. Зразу видно слід порохоботів!
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03.03.2021 20:11 Відповісти
ну, пошамали парни... главное, что не голодные...
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03.03.2021 20:11 Відповісти
это маленькая, но реформа.
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03.03.2021 20:21 Відповісти
Если конфеты, значит или женщины или дети. Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор - Цензор.НЕТ 7483
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03.03.2021 20:23 Відповісти
Бабе цветы, дитям мороженое.
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03.03.2021 20:36 Відповісти
Як після такого не спокуситись ?
Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор - Цензор.НЕТ 9382
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03.03.2021 20:24 Відповісти
Кокое кощунство! Конфети!!!
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03.03.2021 20:35 Відповісти
...сработали по эконом варианту. очень странно и подозлительно)
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03.03.2021 20:44 Відповісти
Скорее всего налетчики страдали острой наркотической зависимостью...
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03.03.2021 20:51 Відповісти
********
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03.03.2021 20:51 Відповісти
Неизвестные разбили стекло автомобиля и.о. главы и украли конфеты, фонарик, видеорегистратор, а сколько денег украли я вообще молчу.
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03.03.2021 21:05 Відповісти
Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор - Цензор.НЕТ 7982
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03.03.2021 21:08 Відповісти
Полиция должна найти этих полицейских, которые сделали это
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03.03.2021 22:50 Відповісти
Да, некоторым на стекло машины этого несомненно порядочного держслужбовця нужно год работать😁😁😁
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04.03.2021 09:11 Відповісти
 
 