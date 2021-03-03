Суд відкрив провадження про банкрутство ринку "Столичний" і призначив незалежного розпорядника майна, - ЗМІ
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У середу, 3 березня, Господарський суд міста Києва порушив справу про банкрутство ринку "Столичний". Також своїм рішенням він призначив незалежного розпорядника майна, який зможе відновити платоспроможність підприємства і контролювати діяльність ринку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Апостроф.
Як пишуть ЗМІ, суд відмовив фірмі "Надія", яку пов'язують із "Юрою Єнакієвським", у "технічному" банкрутстві ринку. Згідно з аргументацією судді, її заява ґрунтується на сфальсифікованому договорі. Було розпочато банкрутство за іншими заявами - від іноземних кредиторів, які надали "Столичному" позику на суму понад 8 млн доларів для фінансового оздоровлення ринку.
Ринок "Столичний" до лютого 2020 року був сучасним об'єктом оптової торгівлі, реалізованим у форматі багатофункціонального логістичного комплексу - модель ринку передбачала поєднання класичних форм торгівлі з розвиненою логістикою та дистрибуцією.
У кінці лютого 2020 на ринку була проведена протиправна зміна директора ринку "Столичний" на Рустема Абдукадирова. Його називають людиною з орбіти "смотрящего" президента-втікача Віктора Януковича - Юрія Іванющенка ("Єнакієвського").
Як повідомлялось, у березні 2020 він без узгодження з власниками незаконно вивів прибуток підприємства за попередні роки на підконтрольні Юрію "Єнакієвському" підприємства, уклав низку договорів, і в ринку утворилася заборгованість на суму понад 300 млн гривень перед компаніями, пов'язаними з Іванющенком. Абдукадиров перевів діяльність "Столичного" на готівковий розрахунок, коли орендарі передавали готівкові кошти адміністрації ринку, що нагадує рекет із 90-х.
Після прийнятого судом рішення повноваження директора при розпорядженні майном обмежуються, для укладення більшості договорів, йому буде потрібна згода кредиторів та розпорядника. Така процедура допоможе стабілізувати ситуацію на ринку і збільшити обсяг надходжень, оскільки розпорядник майна і кредитори отримають фактичну можливість ведення госпдіяльності на ринку.
Суд, не допустивши технічного банкрутства ринку в інтересах Іванющенка і призначивши розпорядника майна, надав ринку можливість відновити платоспроможність і репутацію, захистити інтереси фермерів, які орендують площі, і права іноземних кредиторів.
Як писали ЗМІ, раніше було відзначено вплив на суди з боку міністра юстиції Дениса Малюськи, окремих чиновників ОПУ, а також неформального куратора судової системи - Андрія Портнова (також колишнього наближеного Януковича). Ситуація з тиском людей "Єнакієвського" на "Столичний" може бути показовою в цьому плані, і тільки опір громадськості, влади, а також об'єктивність суддів може виправити ситуацію.
Будь ласка, зачекайте...
Александр Литвин
"Крымская команда" Влады Молчановой под прикрытием народного депутата Николая Тищенко (он же "Коля Оболонский") пытается отжать самый большой в Украине продовольственный рынок "Столичный": это предприятие переоформили с использованием известной схемы рейдерского захвата.
Об этом рассказали адвокаты, которые представляют интересы рынка "Столичный" в судах. Как объясняют юристы, схема выглядит таким образом: офшорные компании, которые не имеют отношения к "столичке" (среди них Переблю, Намбул Холинг ltd) подписали между собой мировой договор погашения несуществующего долга с компанией "Гудлайт". При якобы существующем долге в 2 млн долларов, последняя компания согласилась выплатить 10 млн долларов, но не деньгами, а долей в компании "Аграрный маркетинговый центр (АМЦ)" (ей принадлежит 77,5% "Столичного"). При этом настоящий владелец АМЦ денег ни одной из названных структур не должен и к судебной сделке, понятное дело, отношения не имел.
Макаровский суд в Киевской области, который территориально не имеет отношения к рынку, на основе фиктивных документов решил передать 70% в уставном капитале АМЦ офшорке, а заодно - и долю в рынке.
"Суд внес в реестр судебных решений название компании с ошибкой, чтобы вовремя нельзя было выявить решение, а рейдеры взяли представителем человека, который прописан в Крыму и не пересекал границу. Сделали все, чтобы мы вовремя не заметили этого решения, а потом - вызвать "представителя" в суд", - рассказывают юристы.
Переоформление имело признаки фиктивности и вот почему:
- сторону, которая представляет рынок "Столичный", с материалами дела не ознакомили и не привлекли третьей стороной;
- компанию, которая якобы в счет долга пытается забрать себе рынок, представлял житель Крыма, который по нашей информации даже не пересекал границу;
- нотариус, внесшая в реестр данные о новом владельце,- переселенка из Крыма; она не проверила необходимые документы;
- муж Влады Молчановой, которая пытается захватить рынок, был министром юстиции Крыма и, судя по всему, получил там репутацию известного рейдера;
- до момента совершения регистрационных действий уже было начато уголовное производство, и пока расследование не завершено, менять собственников компании было нельзя;