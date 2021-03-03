Держприкордонслужба фіксує збільшення кількості громадян, які виїжджають з окупованого Криму, - спікер ДПСУ Демченко

У Держприкордонслужбі України спростували інформацію російської влади в окупованому Криму про 15-процентне зростання кількості осіб, які в'їжджають на півострів через адмінкордон із Херсонською областю. У відомстві назвали ці дані "маніпуляцією".

Як повідомив Крим.Реалії прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, за останні два тижні українські прикордонники фіксують "незначне" збільшення загального пасажиропотоку через адмінкордон, передає Цензор.НЕТ. Так, за останній тиждень пункти пропуску перетнули 5200 громадян, а тижнем раніше, в період з 15 по 21 лютого, цей показник сягнув 3700 осіб.

"Однак, якщо аналізувати матеріали, які озвучили окупанти щодо збільшення потоку громадян, які їдуть до них, на 15 відсотків, то можу сказати, що вони, м'яко кажучи, маніпулюють даними, оскільки ми, навпаки, фіксуємо збільшення кількості громадян, які виїжджають із Криму", - сказав Демченко.

Він повідомив, що за минулий тиждень на материкову Україну з півострова прибуло 2600 громадян, у тому числі 200 дітей, з 16 по 21 лютого - близько 2 тисяч громадян, із яких 50 дітей.

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"Карантин впливав на подорожі людей, особливо, що стосується вирішення нагальних справ. Не відкидаємо, що саме це і вплинуло на певне збільшення потоку громадян. Після вирішення своїх питань люди могли повертатися до Криму, чим і маніпулюють окупанти", - пояснив Демченко.

Він додав, що середньодобовий показник перетину адмінкордону як на в'їзд, так і на виїзд, коливається в межах 500-800 осіб.

"Ці показники набагато нижчі, ніж були до пандемії", - зазначив прессекретар Держприкордонслужби України. При цьому він нагадав, що всього за 2020 рік адмінкордон між анексованим Кримом і Херсонською областю перетнули майже 570 тисяч громадян, що в 5 разів менше, ніж у 2019 році.

Видання зазначає, що 3 березня глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська заявила, що за останній тиждень потік громадян, які заїжджають через адмінкордон із Херсонською областю на територію Криму, збільшився на 15% порівняно з попереднім періодом.

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У січні 2021 року набули чинності оновлені правила припинення самоізоляції для осіб, які прибули на материкову Україну з анексованого Криму.

Російський уряд у 2020 році запровадив правила в'їзду/виїзду з Криму: громадяни України, які не зареєстровані на півострові, можуть потрапити в Крим лише якщо там живуть їхні дружина або чоловік, батьки, діти, усиновлені або усиновителі, опікуни або піклувальники.

Також існують обмеження і на виїзд із території півострова: за час пандемії виїхати з Криму можна тільки один раз. Виняток діє тільки для тих кримчан, у яких на території материкової України живуть близькі родичі. В такому випадку громадяни можуть багаторазово виїжджати з Криму.