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Офіс Президента хоче проаналізувати вердикти судів щодо ветеранів та активістів за останні 7 років

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Президента хоче проаналізувати вердикти судів щодо ветеранів та активістів за останні 7 років

ОП ініціює аналіз резонансних кримінальних справ проти ветеранів та громадських діячів, які могли стати жертвами свавілля чиновників, силовиків і суддів.

Про це сказано в повідомленні на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"В Офісі Глави держави не відкидають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які сталися в умовах збройної агресії Росії. Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді приймалися, всіх обставин відповідних справ і того, чому люди, які зазнали несправедливого переслідування або не отримали належного захисту від держави", - сказано в повідомленні.

Також в ОП пропонують дослідити кримінальні провадження за фактами нападів на громадських діячів, які були розпочаті з 2014 року і до цього часу не розслідувані.

"Уже відбулася перша нарада на майданчику Офісу Глави держави під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, в якій взяли участь представники правоохоронних органів та депутатського корпусу, Міністерства у справах ветеранів та уповноважена Верховної Ради з прав людини", - сказано в повідомленні.

В ОП зазначають, що новий механізм буде реалізовано для відновлення справедливості щодо ветеранів та активістів.

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"Якщо, починаючи з 2014 року, були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо починалися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це повинно отримати належну відповідь від держави", - наголосили в Офісі Президента.
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Топ коментарі
+24
бггг))) А відпустять ватних підарасів. скажуть, що вони активісти і боролися зі стволом в руках за свої права.
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03.03.2021 20:51
+19
Как насчет дел, по которым сам ЗЕ и давал прес-конференции, объявляя приговор еще до суда?
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03.03.2021 20:53
+15
с Антоненко начните!!!!
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03.03.2021 21:02
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Што?!

Офис Президента хочет проанализировать вердикты судов в отношении ветеранов и активистов за последние 7 лет - Цензор.НЕТ 7707
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03.03.2021 20:50 Відповісти
фу блдя
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03.03.2021 20:52 Відповісти
Офис Президента хочет проанализировать вердикты судов в отношении ветеранов и активистов за последние 7 лет - Цензор.НЕТ 4316
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03.03.2021 21:03 Відповісти
вот тут бы фотожабу ей дорисовать... супер бы было для порно журнала... ненавижу её и притом очень очень сильно... мерзкая бабёнка....((
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03.03.2021 21:27 Відповісти
А ее ,кстати, очень многие сильно ненавидят. Гадюка семибатюшная.
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04.03.2021 13:12 Відповісти
Аналіз здійснюватиме Татаров?
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03.03.2021 21:35 Відповісти
"Погибший" брат Ермака.
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04.03.2021 09:28 Відповісти
фууууу........ , гидота
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03.03.2021 20:53 Відповісти
помните орали при Барыге- Шатун... Шатун... так вот встречайте Шатун ОП Зели...
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03.03.2021 20:59 Відповісти
Нічосі... неочікуваний хід.
Свободу Ріфу!
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03.03.2021 20:50 Відповісти
бггг))) А відпустять ватних підарасів. скажуть, що вони активісти і боролися зі стволом в руках за свої права.
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03.03.2021 20:51 Відповісти
З декого мольфари- як з лайна сокира.
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03.03.2021 20:53 Відповісти
Ти як дитина, чи хтось справді сподівається що Зеленський хоче помилування того ж Ріфмастера чи Марченка, яких він сам і посадив через свою кампанію по переслідуванню прибічників Порошенко ?
Це все розраховано на те, щоб посіяти розбрат серед протестуючих, розділяй та володорюй, адже проти нього по справі Стерненко ополчились як його колишній електорат, так і прихильники Порошенко.
Основною тезою буде, що, дивиться, і при попередньому президенті були справи проти ветеранів, відпустять якихось подільників Савченко, які за сприяння очільника ДНР і Росії переправляли зброю для захоплення влади у Києві і буде із голим торсом хизуватись, що він яструб із голубиним лицем )
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03.03.2021 22:36 Відповісти
Гиблый номер. Там ЗЕ-власть еще до суда приговор объявила.
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03.03.2021 20:54 Відповісти
Зараз можливо усе.
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03.03.2021 20:57 Відповісти
Нит. Всенародное покаяние клоуна-наркомана не возможно.
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03.03.2021 21:01 Відповісти
і знов в турборежиме?
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03.03.2021 20:51 Відповісти
Как насчет дел, по которым сам ЗЕ и давал прес-конференции, объявляя приговор еще до суда?
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03.03.2021 20:53 Відповісти
"то другое"
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03.03.2021 20:54 Відповісти
Хоче посадити більше патріотів.
Аби вгодити портнову.
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03.03.2021 20:54 Відповісти
фсб-шний продюсер- завхоз дерьмак переглядає вироки ветеранам? Повний треш.
Ще одне шоу, перед прем'єрою рослідувння Bellingcat по "вагнерівцям"?
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03.03.2021 20:57 Відповісти
цинізм найвищої проби, ото-то вже виродки!!! знову рейтинг о пів на сьому?
може спочатку переглянули б за останні півтора роки а вже потім і за останні 7?!?
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03.03.2021 20:58 Відповісти
с Антоненко начните!!!!
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03.03.2021 21:02 Відповісти
стесняюсь спросить, а кто в теме - что там с убийцами Кирилла Тлявова?
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03.03.2021 21:04 Відповісти
а Ноздровских?
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03.03.2021 21:35 Відповісти
Судят в Переяслове
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04.03.2021 11:07 Відповісти
О, как в комментах закукарекали порохоботы. Офіс Президента хоче проаналізувати вердикти судів щодо ветеранів та активістів за останні 7 років - Цензор.НЕТ 3571
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Офіс Президента хоче проаналізувати вердикти судів щодо ветеранів та активістів за останні 7 років - Цензор.НЕТ 8972
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03.03.2021 21:08 Відповісти
Героям слава!
А что, простите, вызвало такой щенячий восторг и приступ пополизинга?
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03.03.2021 21:23 Відповісти
Цікаво в ситуації з Стерненком кого вони назвуть активістом 🤔.
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03.03.2021 22:32 Відповісти
Наверно того который Сергею в затылок выстрелил - он же сидит...
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03.03.2021 22:36 Відповісти
zvi4ayno aktivistom bude syddya Poprevi4
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03.03.2021 23:29 Відповісти
Ну і т.д. Штепа також активістка, Єфремов.. "Топаз" той же.
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03.03.2021 22:34 Відповісти
Тарифи знизив, війну закінчив, кортежи ліквідував, зараз 8000 патріотів ще відпусте))) Ви там хоч очі протирайте інколи
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03.03.2021 21:24 Відповісти
"под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака" - дальше все понятно что будет с волонтерами и ветеранами.
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03.03.2021 21:39 Відповісти
Все правильно, вернуть бы военные суды
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03.03.2021 21:51 Відповісти
Всё это для того чтобы сказать что и при Порошенко преследовали активистов и отбелить свой собственный беспредел.
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03.03.2021 21:55 Відповісти
Шось у лiсi здохло мабудь... Что происходит с оп?
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03.03.2021 21:58 Відповісти
гравець читає фейсбук та реагірує на вимоги---про це він сам казав.
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03.03.2021 22:14 Відповісти
?????????
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03.03.2021 22:12 Відповісти
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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03.03.2021 22:17 Відповісти
Що не зрозуміло? С павстанцев і сєпарскіх дєятєлєй,що засвітились-знімуть умовну судимість,а тих,що ще не притягнуті-звільнять від відповідальності. Чи хтось інше чекає від антиукраїнської системи?
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03.03.2021 22:25 Відповісти
Anton Shvets

2 ч. ·

Этот механизм называется головной мозг

Михайло Жернаков

2 ч. ·

"В Офісі Президента України пропонують створити механізм для аналізу рішень судів щодо ветеранів війни та громадських діячів".

Господи, та за шо це нам.

Такий механізм називається "нормальна Вища рада правосуддя" і "справедливі суди апеляційної інстанції".

І ми вам про це ДВА РОКИ підряд говоримо.

І весь цивілізований світ разом з нами.

І це ваша ж ОП щосили там тримає корупціонерів, колаборантів і ворогів.

Які відмазують негідників, а незалежних суддів щосили кошмарять.

Тепер ОП "механізм пропонує".

Який же ж високооктановий сюр.
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03.03.2021 23:02 Відповісти
А что - у ОП есть такие функции ? А все ступеньки судов - тут ни при делах ? Чи воно цар ? Чи с Белой Хаты позвонили ?
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04.03.2021 09:34 Відповісти
 
 