Офіс Президента хоче проаналізувати вердикти судів щодо ветеранів та активістів за останні 7 років
Новини Цензор.НЕТ Політика України
ОП ініціює аналіз резонансних кримінальних справ проти ветеранів та громадських діячів, які могли стати жертвами свавілля чиновників, силовиків і суддів.
Про це сказано в повідомленні на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"В Офісі Глави держави не відкидають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які сталися в умовах збройної агресії Росії. Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді приймалися, всіх обставин відповідних справ і того, чому люди, які зазнали несправедливого переслідування або не отримали належного захисту від держави", - сказано в повідомленні.
Також в ОП пропонують дослідити кримінальні провадження за фактами нападів на громадських діячів, які були розпочаті з 2014 року і до цього часу не розслідувані.
"Уже відбулася перша нарада на майданчику Офісу Глави держави під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, в якій взяли участь представники правоохоронних органів та депутатського корпусу, Міністерства у справах ветеранів та уповноважена Верховної Ради з прав людини", - сказано в повідомленні.
В ОП зазначають, що новий механізм буде реалізовано для відновлення справедливості щодо ветеранів та активістів.
"Якщо, починаючи з 2014 року, були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо починалися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це повинно отримати належну відповідь від держави", - наголосили в Офісі Президента.
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Свободу Ріфу!
Це все розраховано на те, щоб посіяти розбрат серед протестуючих, розділяй та володорюй, адже проти нього по справі Стерненко ополчились як його колишній електорат, так і прихильники Порошенко.
Основною тезою буде, що, дивиться, і при попередньому президенті були справи проти ветеранів, відпустять якихось подільників Савченко, які за сприяння очільника ДНР і Росії переправляли зброю для захоплення влади у Києві і буде із голим торсом хизуватись, що він яструб із голубиним лицем )
Аби вгодити портнову.
Ще одне шоу, перед прем'єрою рослідувння Bellingcat по "вагнерівцям"?
може спочатку переглянули б за останні півтора роки а вже потім і за останні 7?!?
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
А что, простите, вызвало такой щенячий восторг и приступ пополизинга?
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
2 ч. ·
Этот механизм называется головной мозг
Михайло Жернаков
2 ч. ·
"В Офісі Президента України пропонують створити механізм для аналізу рішень судів щодо ветеранів війни та громадських діячів".
Господи, та за шо це нам.
Такий механізм називається "нормальна Вища рада правосуддя" і "справедливі суди апеляційної інстанції".
І ми вам про це ДВА РОКИ підряд говоримо.
І весь цивілізований світ разом з нами.
І це ваша ж ОП щосили там тримає корупціонерів, колаборантів і ворогів.
Які відмазують негідників, а незалежних суддів щосили кошмарять.
Тепер ОП "механізм пропонує".
Який же ж високооктановий сюр.