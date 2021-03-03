У ТКГ домовилися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на Донбасі
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У рамках Тристоронньої контактної групи на рівні голів делегацій у середу сторони попередньо домовилися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє українська делегація в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сторонам вдалося попередньо домовитися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації в районі конфлікту, в яку повинні увійти міжнародні експерти та профільні представники ТКГ з економічної підгрупи", - сказано в повідомленні української делегації.
Водночас українська делегація продовжує наполягати на необхідності досягти домовленості в рамках ТКГ про допуск інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповані території ОРДЛО.
Також сторони переговорів схвалили пропуск гуманітарного конвою ООН на територію окупованих районів через КПВВ "Щастя" (1 березня. - ред.).
Як повідомляється, консультації робочих підгруп із гуманітарних, економічних, політичних питань, а також підгрупи з безпеки відбулися в робочому режимі.
Наступне засідання ТКГ заплановане на 17 березня.
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