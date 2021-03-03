Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу найманців РФ, - ОТУ "Північ"
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На Донбасі неподалік населеного пункту Причепилівка в середу боєць Збройних сил України зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу позицій із боку найманців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОТУ "Північ".
"Сьогодні, 3 березня, неподалік населеного пункту Причепилівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників, застосувавши підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення", - йдеться в повідомленні.
Воїна доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового - задовільний.
Зазначають, що у відповідь на обстріли противника українські захисники відкрили вогонь.
На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Стосовно дій збройних формувань РФ і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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тому той маразм і психоз, разом з імперськими амбіціями і ...зневагою до українців неможливо вилікувати тільки словами і вмовляннями... і хвостаом вилянням (інколи по шмарклі бистріше доходить))) (тут (про шмарклю)))) співпало))))))
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!