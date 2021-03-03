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Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу найманців РФ, - ОТУ "Північ"

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Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу найманців РФ, - ОТУ

На Донбасі неподалік населеного пункту Причепилівка в середу боєць Збройних сил України зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу позицій із боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 3 березня, неподалік населеного пункту Причепилівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників, застосувавши підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення", - йдеться в повідомленні.

Воїна доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового - задовільний.

Зазначають, що у відповідь на обстріли противника українські захисники відкрили вогонь.

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На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Стосовно дій збройних формувань РФ і її найманців повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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Топ коментарі
+12
Швидкого одужання нашому захиснику.
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03.03.2021 21:30
+11
Зелене перемир"я триває !!! Редакторе , яке ОТГ"Север",російською буде ОТГ "Пивнич" !!!))))
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03.03.2021 21:34
+9
не наказанное зло - борзеет !!!
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03.03.2021 21:41
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тут что главное - главное это перестать стрелять, и шабаш!
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03.03.2021 21:25 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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03.03.2021 21:30 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!! Редакторе , яке ОТГ"Север",російською буде ОТГ "Пивнич" !!!))))
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03.03.2021 21:34 Відповісти
ПОРА УЖЕ БИТЬ КОЗЛОМОРДЫМ ПО РОГАМ !!!!!
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03.03.2021 21:37 Відповісти
не наказанное зло - борзеет !!!
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03.03.2021 21:41 Відповісти
Росія ,доки буде існувати ,ніколи не відмовиться від власної мети -повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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03.03.2021 21:43 Відповісти
інколи блукаю по рашалайносмі...по новинам з дурдому...вони там добалакалися вже до ..а нема такого слова щоби обізвати те божевілля...один кричить з трибуни - якщо Україна піде в наступ на Бамбац, то нехай зна - ми нікому ніколи не дозволяли захоплювати свої (???) території і тому будемо гнати ВСУ до Київа (???????)....інший верещить - це Америка мріє щоби нам втулити назад Україну, щоби ми її знову годували і утримували...(???)
тому той маразм і психоз, разом з імперськими амбіціями і ...зневагою до українців неможливо вилікувати тільки словами і вмовляннями... і хвостаом вилянням (інколи по шмарклі бистріше доходить))) (тут (про шмарклю)))) співпало))))))
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03.03.2021 22:00 Відповісти
Маячня параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма неосяжна і незбагненна!!! Марно намагатися її зрозуміти !!!)))
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03.03.2021 22:07 Відповісти
в бронежилете?
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03.03.2021 21:43 Відповісти
Ну чому весь час у відповідь.????..Ми на своїй Богом даній землі. Вогонь треба відкривати коли є можливість покласти 10-20 орків, не втративши своїх нікого.
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03.03.2021 21:47 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу найманців РФ, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8481
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03.03.2021 22:46 Відповісти
Гидко и набридло читать бюрократичные идиотские штампы про «группу правопорядка» когда наших убивают и калечат. Звучит как будто пьяная драка или вора карманника поймали. Ай Ай Ай, какой непорядок, сейчас группа порядка, придёт, поработает, и разберётся. Фу!
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04.03.2021 01:36 Відповісти
 
 