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Новини Політика України
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Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко

Санкції щодо лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини, телеведучої Оксани Марченко, вдарять по фінансуванню цієї політичної сили. Однак відчутних наслідків для громадян України ці санкції не принесуть, а на посадки після звинувачень у фінансуванні тероризму згаданих осіб чекати не варто.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Youtube-каналу "А що так можна було?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Експерт зазначив: запровадження указом президента Володимира Зеленського за рішенням РНБО санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини спрямоване насамперед на унеможливлення фінансування ОПЗЖ з Росії.

"Санкції передбачають, по суті, блокування фінансових майнових активів. Це не арешт і не відчуження. Ніхто не забирає власність Медведчука. Але якщо це діятиме нормально, вони не зможуть користуватися, наприклад, банківськими картками. Не можуть робити перекази з-за кордону. Це важливо", – переконаний Фесенко.

На думку політолога, головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була саме Оксана Марченко. Саме тому її прізвище теж опинилося у санкційному списку.

"Чому санкції запровадили проти Марченко? Нібито – просто дружина, вона не депутат і так далі. Але саме на Марченко записані активи Медведчука в Росії. А там цих активів багато. Там і нафтопромисли, і нафтовидобувні підприємства. Вона там співвласниця, але це реальні гроші. Фактично, це спосіб фінансування діяльності Медведчука через його дружину, через яку російські гроші заходили в Україну", – пояснив він.

Однак Фесенко переконаний: до реальних строків за "фінансування тероризму" (а саме це було озвучено причиною для накладання санкцій) справа не дійде.

"На превеликий жаль, є проблеми з покаранням – суто процедурні. Скажу не дуже популярну річ. Влітку 2019 року я у приватній бесіді запитав одного новопризначеного керівника великої силової структури: коли будуть посадки? Він відповів: а ви що – не знаєте, що у нас відомого політика чи представника великого бізнесу посадити практично неможливо?" – розповів політолог.

Розповів Фесенко і про закриття трьох телеканалів з "пулу Медведчука" – "112 Україна", NewsOne та ЗіК. На його думку, санкції щодо цих телеканалів та їхнього формального власника Тараса Козака – цілком у правовому полі. І закиди щодо утисків свободи слова у цьому контексті – недоречні.

"Будь-які свободи, зокрема, і свобода слова, свобода висловлювань – не є абсолютними. Вони регулюються законом. У нас є свобода мітингів і демонстрацій, яскравим підтвердженням чого є нещодавні протести через вирок Стерненку. Їх ніхто не забороняє. У нас – дуже різноманітний інформаційний простір, працює багато інших телеканалів, зокрема, і тих, що мають схожу з каналами Медведчука позицію. Але нагадаю, чому було введено санкції щодо цих каналів. Підстава – правова. Річ у тому, що Козак і деякі компанії, через які велося фінансування цих телеканалів, були пов’язані з фінансовими оборудками на окупованих територіях", – наголосив Фесенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
У Ксюхи начнутся проблемы с апгрейдом?
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04.03.2021 08:32
+3
И хоть в фантик жвачки "Love Is" писай с подписью:
когда она выходит за тебя из-за денег Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 5366

Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 1164
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04.03.2021 08:31
+2
А Байден хіба свалює такий договорняк?
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04.03.2021 08:31
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И хоть в фантик жвачки "Love Is" писай с подписью:
когда она выходит за тебя из-за денег Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 5366

Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 1164
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04.03.2021 08:31 Відповісти
А Байден хіба свалює такий договорняк?
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04.03.2021 08:31 Відповісти
У Ксюхи начнутся проблемы с апгрейдом?
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04.03.2021 08:32 Відповісти
а вот это реально проблема Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 5988
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04.03.2021 08:33 Відповісти
а ще потрібен технічний догляд, це ж також гроші і не маленькі.
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04.03.2021 08:41 Відповісти
Филькина грамота по большому счету.
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04.03.2021 08:33 Відповісти
Відсутність потреби фінансування трьох збиткових телеканалів крєпко вдарить по фінансуванню ОПЗЖ.
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04.03.2021 08:37 Відповісти

@luiza4kaLova_

Я вот щас вспомнла, что месяцев там с 5 назад читала на Буквах вьюху главреда Эспрессо , так он там вещал, что Медведчук накупил кучу однотипных каналов и теперь не знает, что с ними делать.

Вот это интервью.
https://bykvu.com/ru/mysli/oleksii-mustafin-bilshist-politychnykh-hravtsiv-vzhe-hotovi-do-koalitsii-proty-zelenskoho-na-psykholohichnomu-rivni-vona-vzhe-ie/
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04.03.2021 09:09 Відповісти
" - То есть фактически мы можем сказать, что существование трех телеканалов - Ньюзван, 112 и ZIK, оно никак не увеличивает электоральное поле ОПЗЖ?

Мустафін:
- Они могли его увеличивать и даже увеличивали. Но есть предел, дальше которого они не продвигаются.
Кроме того, они работают в определенной нише. Ранее в этой нише было несколько политических проектов. С помощью информационных телеканалов можно сожрать другие проекты в этой нише.
Если зритель, условно говоря, который смотрит телеканалы этого пула, он мог теоретически голосовать или за ОПЗЖ, или Оппозиционный блок, а теперь осталась одна ОПЗЖ - это в определенной степени цели достигнуты.
Но поглотить проект, существующий вне этой ниши, с помощью этого инструмента малореально."
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04.03.2021 09:23 Відповісти
Будут. Зеленский таки сядет.
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04.03.2021 08:38 Відповісти
Мріяти не заборонено.
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04.03.2021 09:02 Відповісти
Мечты сбываются, и часто даже быстрее, чем некоторым хотелось бы.
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04.03.2021 09:15 Відповісти
Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 7792 Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 808
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04.03.2021 09:16 Відповісти
В этом мероприятии нужен был только пиар по закрытию " Кощей ТV "...контроль исполнения финансовой части санкций это совсем другое и никто не узнает как они работали на самом деле.
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04.03.2021 08:40 Відповісти
посадок не будет/ Какие посадки если Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами/"Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов./ Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете.
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04.03.2021 08:41 Відповісти
на прекращение финансирования ОПЗЖ из России
Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 378
СНБО уже контролирует все офшоры?
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04.03.2021 08:50 Відповісти
Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 3107 Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 9756
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04.03.2021 09:15 Відповісти
Фарс та окозамилювання. Знову розводять народ, як катят чи як баранів...
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04.03.2021 10:01 Відповісти
Мертвечука треба закривати .За підтримку дружніх стосунків з путлером ,який розвязав і веде війну проти України.
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04.03.2021 10:39 Відповісти
 
 