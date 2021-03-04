Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко

Санкції щодо лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини, телеведучої Оксани Марченко, вдарять по фінансуванню цієї політичної сили. Однак відчутних наслідків для громадян України ці санкції не принесуть, а на посадки після звинувачень у фінансуванні тероризму згаданих осіб чекати не варто.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Youtube-каналу "А що так можна було?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Експерт зазначив: запровадження указом президента Володимира Зеленського за рішенням РНБО санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини спрямоване насамперед на унеможливлення фінансування ОПЗЖ з Росії.

"Санкції передбачають, по суті, блокування фінансових майнових активів. Це не арешт і не відчуження. Ніхто не забирає власність Медведчука. Але якщо це діятиме нормально, вони не зможуть користуватися, наприклад, банківськими картками. Не можуть робити перекази з-за кордону. Це важливо", – переконаний Фесенко.

На думку політолога, головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була саме Оксана Марченко. Саме тому її прізвище теж опинилося у санкційному списку.

"Чому санкції запровадили проти Марченко? Нібито – просто дружина, вона не депутат і так далі. Але саме на Марченко записані активи Медведчука в Росії. А там цих активів багато. Там і нафтопромисли, і нафтовидобувні підприємства. Вона там співвласниця, але це реальні гроші. Фактично, це спосіб фінансування діяльності Медведчука через його дружину, через яку російські гроші заходили в Україну", – пояснив він.

Однак Фесенко переконаний: до реальних строків за "фінансування тероризму" (а саме це було озвучено причиною для накладання санкцій) справа не дійде.

"На превеликий жаль, є проблеми з покаранням – суто процедурні. Скажу не дуже популярну річ. Влітку 2019 року я у приватній бесіді запитав одного новопризначеного керівника великої силової структури: коли будуть посадки? Він відповів: а ви що – не знаєте, що у нас відомого політика чи представника великого бізнесу посадити практично неможливо?" – розповів політолог.

Розповів Фесенко і про закриття трьох телеканалів з "пулу Медведчука" – "112 Україна", NewsOne та ЗіК. На його думку, санкції щодо цих телеканалів та їхнього формального власника Тараса Козака – цілком у правовому полі. І закиди щодо утисків свободи слова у цьому контексті – недоречні.

"Будь-які свободи, зокрема, і свобода слова, свобода висловлювань – не є абсолютними. Вони регулюються законом. У нас є свобода мітингів і демонстрацій, яскравим підтвердженням чого є нещодавні протести через вирок Стерненку. Їх ніхто не забороняє. У нас – дуже різноманітний інформаційний простір, працює багато інших телеканалів, зокрема, і тих, що мають схожу з каналами Медведчука позицію. Але нагадаю, чому було введено санкції щодо цих каналів. Підстава – правова. Річ у тому, що Козак і деякі компанії, через які велося фінансування цих телеканалів, були пов’язані з фінансовими оборудками на окупованих територіях", – наголосив Фесенко.