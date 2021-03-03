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Оголошений в Україні в розшук ексзаступник прокурора окупованої Керчі Фрундін став там "начальником управління ЖКГ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оголошений в Україні в розшук ексзаступник прокурора окупованої Керчі Фрундін став там

Згідно з даними українських правоохоронців, у 2014 році заступник прокурора Керчі Артур Фрундін зрадив присягу і почав працювати на окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, колишній заступник прокурора Керчі Артур Фрундін, який перебуває в списку розшукуваних головним управлінням СБУ в АР Крим, опублікованому на сайті МВС України, за підозрою в державній зраді (ст. 111 частина 1 Кримінального кодексу України), призначений начальником управління підконтрольного Кремлю керченського ЖКГ.

Станом на 3 березня Артура Анатолійовича Фрундіна вказано начальником управління ЖКГ Керчі на сайті російської адміністрації міста.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, Фрундін був призначений на відповідну посаду ще минулого тижня, на заміщення вакантної посади була подана тільки одна заявка.

"Минулого тижня відбулася конкурсна комісія, на якій на посаду начальником управління житлово-комунального господарства Керчі призначений Артур Анатолійович Фрундін", - пише "Керч - це моє місто".

Згідно з даними українських правоохоронців, у 2014 році Фрундін зрадив присягу і погодився працювати в створеній підконтрольною Росії владою прокуратурі Криму.
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Разве он один такой?Там тот ещё списочек можно составить.
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03.03.2021 21:53 Відповісти
Объявленный в Украине в розыск экс-зампрокурора оккупированной Керчи Фрундин стал там "начальником управления ЖКХ" - Цензор.НЕТ 2482
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03.03.2021 21:55 Відповісти
С народом Украины
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03.03.2021 22:26 Відповісти
 
 