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адвокат (888) звільнення суддів (56) Ємельянов (11)

Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський

Скандальний суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якого рішенням Вищої ради правосуддя звільнили з посади, вважає це рішення незаконним і політично заангажованим і сподівається на успішне оскарження.

Про це в коментарі hromadske заявив адвокат екссудді Ярослав Білявський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дії Вищої ради правосуддя, яка звільнила Ємельянова - "правовий нігілізм" і порушення закону.

"Очевидно, що юридично необґрунтована поспішність прийняття цього рішення ВРП свідчить про те, що воно приймалося під політичним тиском на його членів. Але саме тим, хто рішення прийняв, доведеться відповідати за скоєні незаконні дії", - сказав Білявський.

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Адвокат додав, що його клієнт сподівається на оцінку їхніх доводів у Верховному Суді і, відповідно, поновлення на посаді.

Нагадаємо, 2 березня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України - вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування обов'язками, несумісне зі статусом судді.
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Топ коментарі
+9
Устроили себе судьи ЭЛИТНЫЙ КЛУБ - МЕЖДУСОБОЙЧИК

А простые украинцы за этой наглостью наблюдают со стороныс
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03.03.2021 23:48
+8
Уволенный ВСП экс-судья Высшего хозсуда Емельянов планирует восстановиться в должности, - адвокат Белявский - Цензор.НЕТ 7605
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03.03.2021 23:35
+8
Как надоели своими выходками Судьи в годы семилетней войны, как черви те лазят по раненому телу под названием Украина, когда Военная комендатура будет в годы войны заниматься своим делом и чтобы мантии эти не мелькали перед глазами? Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський - Цензор.НЕТ 8714
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04.03.2021 00:43
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Уволенный ВСП экс-судья Высшего хозсуда Емельянов планирует восстановиться в должности, - адвокат Белявский - Цензор.НЕТ 7605
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03.03.2021 23:35 Відповісти
Устроили себе судьи ЭЛИТНЫЙ КЛУБ - МЕЖДУСОБОЙЧИК

А простые украинцы за этой наглостью наблюдают со стороныс
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03.03.2021 23:48 Відповісти


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





Ну таки пишут, что Верещучку согласовали на министерство обороны
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03.03.2021 23:48 Відповісти
А шо? Літатиме на парасольці як дрон з бімбами в торбі і кидатиме їх на сепарню.
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04.03.2021 00:07 Відповісти
Цитата не верная. Азиров говорив "Бімба у вагіні". Саме там будуть бімби.
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04.03.2021 10:24 Відповісти
она же на колчаковских фронтах раненая... Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський - Цензор.НЕТ 8586
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04.03.2021 06:45 Відповісти
Канешно губа не дура
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04.03.2021 00:06 Відповісти
а чому б і ні? заплатить як всі і поновиться)) ще і стягне зарплату соті мільонів
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04.03.2021 00:12 Відповісти
Где же он ещё кормиться так будет. За хлебное место живот положит.
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04.03.2021 06:58 Відповісти
Конфіскуйте усю нерухомість, що належіть його родині у Австрії і повернить у бюджет України!
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04.03.2021 00:35 Відповісти
Как надоели своими выходками Судьи в годы семилетней войны, как черви те лазят по раненому телу под названием Украина, когда Военная комендатура будет в годы войны заниматься своим делом и чтобы мантии эти не мелькали перед глазами? Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський - Цензор.НЕТ 8714
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04.03.2021 00:43 Відповісти
Отправлять всех в сад..за Чечетовым..Бузиной..всех сук в сад..если спокойно на пенсию уходить не хотят..другие задумаются и сами уйдут...
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04.03.2021 07:20 Відповісти
Если уж ВСП обвиняют в "правовом нигилизме", то что тогда говорить вообще о всей системе правосудия.
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04.03.2021 07:00 Відповісти
Звертайся до Вовків, все буде добре та ще і компенсацію і моральгу шкоду отримаєш ти, коруаціонер, твоя жінка, собака і кіт.
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04.03.2021 08:19 Відповісти
Емельяновы, Чернышовы,татьковы и прочие волки -будет лезть эта м.разь,решалы
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04.03.2021 09:59 Відповісти
"Артур Емельянов" - COVID-19 всей судебной системы Украины! Замкнутая каста зажравшихся нуворишей!
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04.03.2021 13:38 Відповісти
 
 