Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський

Скандальний суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, якого рішенням Вищої ради правосуддя звільнили з посади, вважає це рішення незаконним і політично заангажованим і сподівається на успішне оскарження.

Про це в коментарі hromadske заявив адвокат екссудді Ярослав Білявський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дії Вищої ради правосуддя, яка звільнила Ємельянова - "правовий нігілізм" і порушення закону.

"Очевидно, що юридично необґрунтована поспішність прийняття цього рішення ВРП свідчить про те, що воно приймалося під політичним тиском на його членів. Але саме тим, хто рішення прийняв, доведеться відповідати за скоєні незаконні дії", - сказав Білявський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВРП звільнила суддю Вищого госпсуду Ємельянова: "Чинив тиск на суддів шляхом погроз і шантажу"

Адвокат додав, що його клієнт сподівається на оцінку їхніх доводів у Верховному Суді і, відповідно, поновлення на посаді.

Нагадаємо, 2 березня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України - вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування обов'язками, несумісне зі статусом судді.