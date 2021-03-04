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США (14502) Чорне море (1358) Донбас (21733) мінські угоди (2216) Ходжес (139)

Сполучені Штати мають посилитися в Чорноморському регіоні, для цього важливо стати частиною Мінського процесу, - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Сполучені Штати мають посилитися в Чорноморському регіоні, для цього важливо стати частиною Мінського процесу, - генерал США Ходжес

США мають стати частиною Мінського процесу, а також посилити свою роль у регіоні Чорного моря, де в Росії більше стратегічних інтересів.

Про це під час онлайн-конференції XII Діалог з питань безпеки заявив екскомандувач ЗС США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чорне море – це котел протистояння", - зазначив Ходжес. За його словами, на європейському напрямі для Кремля важливе й Балтійське море. Однак воно оточене союзниками США по НАТО, а також країнами-партнерами – Фінляндією і Швецією.

"У Чорноморському регіоні інакша географія – ми маємо лише трьох союзників по НАТО й трьох партнерів. До того ж відносини між Туреччиною і США перебувають у найгіршому стані впродовж дуже тривалого періоду, що недобре для Чорноморського регіону, і ми маємо це виправити", - зазначив генерал.

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Він пояснив, що Туреччина повністю контролює доступ до Чорного моря через протоки на підставі Конвенції Монтре. "І, чесно кажучи, це завжди забезпечує чисельну перевагу Чорноморському флоту (РФ. – Ред.)", - додав Ходжес.

Він зазначив, що Чорне море для Кремля важливіше від Балтійського також тому, що це стартовий майданчик для діяльності у Сирії, Східному Середземномор’ї, Африці. Окрім того, так росіяни впливають на ситуацію на Кавказі й на Балканах, а також продовжують порушувати суверенітет інших країн, зокрема, України й Грузії.

Тому, за словами військового, Сполучені Штати мають докласти зусиль для відновлення рівноваги в Чорноморському регіоні.

"Насамперед у сфері дипломатії США мають стати частиною Мінського процесу як один із впливових членів", - переконаний Ходжес.

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Він також підкреслив, що Вашингтон має вплинути на позицію Німеччини й Франції, аби вони здійснювали реальний тиск на Кремль. "На моє переконання, Берлін – це єдина столиця, яка може реально впливати на злочинну поведінку РФ. І, на жаль, вони неохоче це роблять", - вважає генерал.

Він наголосив, що адміністрація Байдена серйозно ставиться до українського суверенітету, визначає це питання пріоритетним та взаємодіє щодо нього з Європейським Союзом.

За даними видання, Український Конгресовий комітет Америки 3-4 березня проводить XII Діалог з питань безпеки на тему: "Прогнозування підходу нової адміністрації США до найактуальніших проблем безпеки в Україні". У заході беруть участь представники урядів, дипломати, військові, експерти, зокрема, з України і США.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Путин пообещал ментам госзащиту, анонимность и повышение зарплат. Так что менты с еще бОльшим энтузиазмом будут мочить русских рабов в грязных путинских сортирах. А те буду кричать "позор", кидать в ментов воздушные шарики и включать по ночам фонарики
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04.03.2021 00:17
+7
Переносите все процессы в Кишинёв - хороший южный город , не то что совковый Минск
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04.03.2021 00:14
+7
"Древние укры" его выкопали и это наше море Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4383 , а ВМФ США мы всегда рады.
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04.03.2021 00:18
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Яхта мертветчука
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3466
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04.03.2021 00:15 Відповісти
Яхта Косюка
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2178
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04.03.2021 00:17 Відповісти
Главная яхта Косюка называется «Ace» («Туз») и она является настоящим произведением судостроительного искусства. Может принимать 12 гостей в шести каютах-апартаментах. Есть сауна, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр.
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04.03.2021 00:18 Відповісти
Но эта 87-метровая красавица никогда не путешествует в одиночестве. Яхту Косюка всегда сопровождает еще одно судно - это помощник Ace, яхта под названием «Garçon» («Гарсон»):

Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6879
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04.03.2021 00:19 Відповісти
Яхта Ярославского
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6523
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04.03.2021 00:56 Відповісти
А вот у Бени целых 4 яхты
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8142
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04.03.2021 00:58 Відповісти
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5413
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04.03.2021 00:59 Відповісти
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1511
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04.03.2021 01:00 Відповісти
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5695
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04.03.2021 01:01 Відповісти
Яхта Хомутынника
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2857
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04.03.2021 01:02 Відповісти
Переносите все процессы в Кишинёв - хороший южный город , не то что совковый Минск
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04.03.2021 00:14 Відповісти
Путин пообещал ментам госзащиту, анонимность и повышение зарплат. Так что менты с еще бОльшим энтузиазмом будут мочить русских рабов в грязных путинских сортирах. А те буду кричать "позор", кидать в ментов воздушные шарики и включать по ночам фонарики
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04.03.2021 00:17 Відповісти
Нi ***** пиво дарували !
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04.03.2021 00:23 Відповісти
"Древние укры" его выкопали и это наше море Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4383 , а ВМФ США мы всегда рады.
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04.03.2021 00:18 Відповісти
Всё равно как сказать, что Китай обязан усилить военно-морское присутствие в районе Уругвая. Зачем это Китаю?
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04.03.2021 00:18 Відповісти
ты наверное удмурт.
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04.03.2021 00:23 Відповісти
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8860
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04.03.2021 00:24 Відповісти
А вдруг Парагвай нападёт на Уругвай, а китайского флота рядом нет?
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04.03.2021 00:26 Відповісти
Щоб Росія не посилювала свою присутність в районі Аляски... Ви і так узбережжя Камчатки і Чукотки "засрали" - все живе дохне в районі військових баз і портів...
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04.03.2021 05:41 Відповісти
Шось Жирика не видно з шампусіком.
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04.03.2021 00:22 Відповісти
Жирiк засунув собi гузно 3 - лiтровий бутиляку-з переляку. Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 9870
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04.03.2021 01:38 Відповісти
Звичайно без американців Мінський процес тупо ублюдочний, який ні до чого не привів і не приведе.Хоча з дерев'яним парканом легше домовитися ніж з Козлостаном, кацапи ж нікого крім себе не чують і не хочуть слухати
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04.03.2021 00:22 Відповісти
То не має в принципі ніякого значення, його і так не було - з пустого в порожнє, з кацапнею немає сенсу розмовляти навіть
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04.03.2021 00:27 Відповісти
а тепер я хочу побачити це все в дії!
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04.03.2021 00:31 Відповісти
А оно штатм надо? Своих болячек немеряно на хряще после прыжка через траплин.
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04.03.2021 00:42 Відповісти
"Эти новые формулировки отражают достигнутый за последний месяц в ходе интенсивных переговоров Киева и Вашингтона иной, более высокий уровень союзнических отношений Украины и США. Фактически он соответствует сегодня MNNA статусу Украины (Major non-NATO ally).Здесь нет случайных слов. Они тщательно выбирались при подготовке выступления президента. Не просто суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США. Это было бы дежурной фразой. А защита этих ценностей (standing up for) - Соединенными Штатами. И решимость США (resolve) обеспечить эту защиту. Решимость, которую хотел бы подорвать (undermine) Путин и которую ему придется испытать.Я не знаю, какую именно поддержку окажут США своему новому главному не-натовскому союзнику в случае эскалации российской военной агрессии. Пусть об этом думают там внизу, в бункере. Они же не хотят умирать за Мариуполь. " - Андрей Пионтковский: умереть за Мариуполь
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04.03.2021 00:54 Відповісти
Соединенные Штаты должны усилиться:
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6305
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04.03.2021 01:34 Відповісти
Турецкий паша забил на всех, остыньте.
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04.03.2021 02:23 Відповісти
Все отставники такие... радикальные!
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04.03.2021 06:35 Відповісти
😀😀😀

Умирает **** (УЖЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)... попадает в иной мир.Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно,и просит отпустить его на землю проведать,как его страна поживает.Его отпускают на час.Заходит **** в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть.. Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
****:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..**** радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
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04.03.2021 07:33 Відповісти
6- й флот в студію , Одесу, і 100 F35 в Миколаїв.
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04.03.2021 08:04 Відповісти
Я конечно понимаю, что этот анекдот цепляет кацапов 😜😜😜
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04.03.2021 08:18 Відповісти
Так Росія ж подала приклад, як створювать нові "сторони Мінського процесу" - заперла туди"явочним порядком", "ікспьордов" з "Лугандону"... От хай і США, "явочним порядком", пришлють своїх представників у Мінськ. Ті прийдуть, усядуться і я подивлюся, чи хоч у однієї "суки" вистачить сміливості заявить, що вони не мають повноважень... Росія визнає лише "право сили", тому з нею варто розмовлять лише її мовою - правом "фаустрехт"!!!
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04.03.2021 07:19 Відповісти
 
 