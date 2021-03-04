Сполучені Штати мають посилитися в Чорноморському регіоні, для цього важливо стати частиною Мінського процесу, - генерал США Ходжес
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США мають стати частиною Мінського процесу, а також посилити свою роль у регіоні Чорного моря, де в Росії більше стратегічних інтересів.
Про це під час онлайн-конференції XII Діалог з питань безпеки заявив екскомандувач ЗС США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чорне море – це котел протистояння", - зазначив Ходжес. За його словами, на європейському напрямі для Кремля важливе й Балтійське море. Однак воно оточене союзниками США по НАТО, а також країнами-партнерами – Фінляндією і Швецією.
"У Чорноморському регіоні інакша географія – ми маємо лише трьох союзників по НАТО й трьох партнерів. До того ж відносини між Туреччиною і США перебувають у найгіршому стані впродовж дуже тривалого періоду, що недобре для Чорноморського регіону, і ми маємо це виправити", - зазначив генерал.
Він пояснив, що Туреччина повністю контролює доступ до Чорного моря через протоки на підставі Конвенції Монтре. "І, чесно кажучи, це завжди забезпечує чисельну перевагу Чорноморському флоту (РФ. – Ред.)", - додав Ходжес.
Тому, за словами військового, Сполучені Штати мають докласти зусиль для відновлення рівноваги в Чорноморському регіоні.
"Насамперед у сфері дипломатії США мають стати частиною Мінського процесу як один із впливових членів", - переконаний Ходжес.
Він також підкреслив, що Вашингтон має вплинути на позицію Німеччини й Франції, аби вони здійснювали реальний тиск на Кремль. "На моє переконання, Берлін – це єдина столиця, яка може реально впливати на злочинну поведінку РФ. І, на жаль, вони неохоче це роблять", - вважає генерал.
Він наголосив, що адміністрація Байдена серйозно ставиться до українського суверенітету, визначає це питання пріоритетним та взаємодіє щодо нього з Європейським Союзом.
За даними видання, Український Конгресовий комітет Америки 3-4 березня проводить XII Діалог з питань безпеки на тему: "Прогнозування підходу нової адміністрації США до найактуальніших проблем безпеки в Україні". У заході беруть участь представники урядів, дипломати, військові, експерти, зокрема, з України і США.
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Умирает **** (УЖЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)... попадает в иной мир.Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно,и просит отпустить его на землю проведать,как его страна поживает.Его отпускают на час.Заходит **** в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть.. Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
****:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..**** радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!