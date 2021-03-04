Instagram видалив мережу фейкових акаунтів з Росії, які залякували потенційних учасників протестів
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Instagram видалив 530 фейкових акаунтів з РФ - інтернет-боти намагалися залякати росіян, які хотіли брати участь в акціях на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в січні 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
У постах плановані протести зазнавали критики, їхніх учасників попереджали про загрозу бути затриманими і заразитися коронавірусом.
У частині акаунтів як фотографії профілю були використані зображення, згенеровані нейромережами, а на один з них було підписано приблизно 55 тисяч користувачів.
Чи пов'язана розкрита мережа фейкових акаунтів з російською владою або з якоюсь певною організацією - не повідомляється.
Нагадаємо, 23 і 31 січня в РФ відбулися масові вуличні акції на підтримку арештованого опозиційного політика Олексія Навального. За їхніми підсумками було затримано понад вісім тисяч осіб. Прихильники Навального досі зазнають масових обшуків і арештів. Слідчий комітет порушив щодо них понад сорок кримінальних справ.
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Сейчас на очереди Беларусь, хотя судя по тому болоту, что там происходит, вызревать им еще 1-2 года, но процесс уже не обратим. А все почему? Потому, что диктатор уцепился синеющими пальцами и не желающий отдавать власть. Проведи честные, демократичные выборы. Дай равные права всем участникам, пригласи международных наблюдателей, допусти к подсчету голосов представителей ОБСЭ и оппозиции и все. Никакой революции не будет!
В "Америке" есть доверие к системе выборов, а в странах где происходят революции - нет.
как крах тоталитаризма.