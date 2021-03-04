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Instagram видалив мережу фейкових акаунтів з Росії, які залякували потенційних учасників протестів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Instagram видалив мережу фейкових акаунтів з Росії, які залякували потенційних учасників протестів

Instagram видалив 530 фейкових акаунтів з РФ - інтернет-боти намагалися залякати росіян, які хотіли брати участь в акціях на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в січні 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

У постах плановані протести зазнавали критики, їхніх учасників попереджали про загрозу бути затриманими і заразитися коронавірусом.

У частині акаунтів як фотографії профілю були використані зображення, згенеровані нейромережами, а на один з них було підписано приблизно 55 тисяч користувачів.

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Чи пов'язана розкрита мережа фейкових акаунтів з російською владою або з якоюсь певною організацією - не повідомляється.

Нагадаємо, 23 і 31 січня в РФ відбулися масові вуличні акції на підтримку арештованого опозиційного політика Олексія Навального. За їхніми підсумками було затримано понад вісім тисяч осіб. Прихильники Навального досі зазнають масових обшуків і арештів. Слідчий комітет порушив щодо них понад сорок кримінальних справ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
то што позволено госдепу то не позволено североазиатским свинособакам.
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04.03.2021 01:00
+7
давай. продолжай. расскажи про госдолг америки и о том, что скоро взорвется елоустоун.
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04.03.2021 01:16
+5
русню и запугивать не нужно. она и так сцытся от каждого шороха.
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04.03.2021 00:49
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русню и запугивать не нужно. она и так сцытся от каждого шороха.
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04.03.2021 00:49 Відповісти
то што позволено госдепу то не позволено североазиатским свинособакам.
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04.03.2021 01:00 Відповісти
Америка реально боится революций. И просто смешно, что американские комсомольские соцсети активно включились в антипротестную борьбу. То есть они за майданы во всем мире кроме собственной страны.
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04.03.2021 01:08 Відповісти
давай. продолжай. расскажи про госдолг америки и о том, что скоро взорвется елоустоун.
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04.03.2021 01:16 Відповісти
Революции - нужны там, где власть не слушает свой народ и не желает жить и работать в рамках закона.
Сейчас на очереди Беларусь, хотя судя по тому болоту, что там происходит, вызревать им еще 1-2 года, но процесс уже не обратим. А все почему? Потому, что диктатор уцепился синеющими пальцами и не желающий отдавать власть. Проведи честные, демократичные выборы. Дай равные права всем участникам, пригласи международных наблюдателей, допусти к подсчету голосов представителей ОБСЭ и оппозиции и все. Никакой революции не будет!
В "Америке" есть доверие к системе выборов, а в странах где происходят революции - нет.
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04.03.2021 01:32 Відповісти
Все выводки лаптемордых свинособак живут в штатах, писькова например.
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04.03.2021 01:44 Відповісти
гавносеть помылась. вот и все.
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04.03.2021 03:13 Відповісти
Революция в России неизбежна
как крах тоталитаризма.
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04.03.2021 08:00 Відповісти
 
 