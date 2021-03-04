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Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм

Держсекретар Ентоні Блінкен 3 березня виступив із програмною промовою про основні напрями зовнішньої політики США за адміністрації президента Джо Байдена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, Блінкен наголосив на важливості участі та лідерства США в міжнародних справах: "Америка має унікальну здатність об'єднувати країни для вирішення проблем, які жодна країна не може вирішити самотужки".

За словами держсекретаря, Байден вважає, що найкращий шлях для вирішення сьогоднішніх проблем - дипломатія, але водночас необхідно підтримувати військову міць. "Наша здатність бути ефективними дипломатами чималою мірою залежить від сили нашої армії", - зазначив він.

Першочерговим завданням Блінкен назвав боротьбу з пандемією коронавірусу і зміцнення глобальної системи охорони здоров'я, що потребують співпраці між урядами, вченими, компаніями і людьми з усього світу.

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Друге завдання - подолати економічну кризу і вибудувати більш стабільну та інклюзивну глобальну економіку. "Необхідно проводити грамотні політичні ініціативи всередині країни, одночасно впливаючи на глобальну економіку, щоб вона справді сприятливо впливала на американський народ. І я маю на увазі не тільки ВВП і зростання фондового ринку ... Я маю на увазі хороші робочі місця, хороші доходи і більш низькі витрати на утримання домогосподарства для американських робітників і сімей".

Третє завдання - відродження демократії, яка опинилася під загрозою: "Ми будемо використовувати силу власного прикладу. Ми будемо закликати інші країни проводити ключові реформи, скасовувати погані закони, боротися з корупцією і викорінювати несправедливі практики. Ми будемо заохочувати демократичну поведінку".

Четвертий пункт на порядку денному - створення гуманної та ефективної імміграційної системи. "Один з найважливіших елементів нашої національної ідентичності. Останніми роками ми почали забувати про цю частину себе. Необхідно її повернути", - наголосив Блінкен.

П'ятий пункт - відродження зв'язків із союзниками і партнерами, які держсекретар назвав "унікальним активом". При цьому він зазначив: "У цьому партнерстві тягар мають нести всі. Усі мають здійснювати свій внесок, а не тільки ми".

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Шостий пункт - боротьба зі зміною клімату і розвиток зеленої енергетики. "Кліматична криза створює загрозу для всіх нас і з кожним місяцем коштує нам дедалі дорожче, і ми не можемо вирішити цю проблему самотужки", - зазначив держсекретар.

Сьоме завдання - забезпечення лідерських позицій у сфері технологій. Блінкен зазначив, що необхідно не тільки розвивати технології, але і дбати про те, щоб вони робили світ здоровішим і безпечнішим і сприяли зміцненню демократії. Крім того, необхідно зміцнювати оборонний потенціал у сфері технологій.

Останній пункт - відносини з Китаєм - Блінкен назвав "головним геополітичним випробуванням XXI століття". "Китай - єдина країна з потужними економічними, дипломатичними, військовими і технологічними ресурсами, здатна кинути виклик стабільній та відкритій міжнародній системі".

"Наші відносини з Китаєм будуть конкурентними, коли потрібно, співробітницькими, коли це можливо, і ворожими, коли це необхідно. І ми будемо взаємодіяти з Китаєм із позиції сили", - наголосив держсекретар.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
А что это за менторский тон - "гугли"? А не охренел ли ты, случайно забредший на этот форум ватник? Засунь себе в ухо свои "прогнозы"!
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05.03.2021 06:44
+1
бизнесы у них в Китае - продают Америку
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04.03.2021 01:53
+1
Украина в этой игре, не игрок.
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04.03.2021 08:48
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C кем-кем отношения??? С Киатем???
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04.03.2021 01:03 Відповісти
Это новая территория, которая образуется между московским княжеством и Китаем в ближайшие 10-20 лет. США, как страна с стратегическими планами на будущее, уже начинают прорабатывать свою политику с эти объединением имеющим колоссальные запасы нефти/газа и менее 10 миллионов населения.
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04.03.2021 01:21 Відповісти
бизнесы у них в Китае - продают Америку
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04.03.2021 01:53 Відповісти
Похоже уже, раз так выборы провели.
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04.03.2021 09:27 Відповісти
Филипп Филиппович Есть такое агентство "Блумберг" (гугли), оно говорит, что к 2025 году, Китай станет единоличным лидером мировой экономики. Тут и вопрос, захочет ли Китай, на равных общаться с Америкой.
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04.03.2021 08:43 Відповісти
А что это за менторский тон - "гугли"? А не охренел ли ты, случайно забредший на этот форум ватник? Засунь себе в ухо свои "прогнозы"!
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05.03.2021 06:44 Відповісти
И еще, читал ли ты крайнее заявление Блинкена о том, что США отказывается от роли "мирового полицейского", и от "экспорта демократии". Мир перестает быть однополярным.
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04.03.2021 08:46 Відповісти
Пересказывать путинские бредни про "многополярный мир" песдуй в "Одноглазники"
Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм - Цензор.НЕТ 8665
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05.03.2021 06:49 Відповісти
К чему твой пост? Кто-то "Кмтай" написал с ошибкой? "м", и "и" рядом. Ты крайние санкции США видел? К слову, те перцы, уже по второму разу под санкции попадают, кроме ген. прокурора, его недавно назначили. Т. е. дважды санкционированные))) "Наказали" и лабораторию в Шиханах, но на ее месте уже и фундамента нет. Одна гордость, мы действуем совместно с ЕС. Но те, такие же потешные санкции ввели. Где результат?
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05.03.2021 07:20 Відповісти
кацапа,шо ты еще хорохоришься?тебе сказали на бутылку-выполняй Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм - Цензор.НЕТ 4950
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05.03.2021 16:25 Відповісти
А ну, а ну! Давай поподробнее про буквы которые "рядом". То, что ты дурак, было понятно по твоим первым какулькам. Но ты, оказывается, читать тоже не умеешь.
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06.03.2021 00:11 Відповісти
Та який там клімат.Цього року від зими і від снігу,багато теплих країн офігіли.В Іспанії було -20.
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04.03.2021 01:17 Відповісти
Это называется - глобальное потепление, не перепутайте.
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04.03.2021 09:28 Відповісти
"Эффективность дипломатии зависит от силы армии" - интересный тезис, надо бы запомнить. Может и нам пригодится
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04.03.2021 01:17 Відповісти
Це ще Аль Капоне говорив: "С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом."
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04.03.2021 01:46 Відповісти
Украина в этой игре, не игрок.
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04.03.2021 08:48 Відповісти
а мы и не играем...мы просто ***** ставим в позу крайнего удивления Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм - Цензор.НЕТ 4266
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05.03.2021 16:27 Відповісти
про смєхдєржаву нароссію вже й не згадали. не вірять в анало говнєтні 28 махові рокети
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04.03.2021 01:42 Відповісти
самое время плакать расии... забыли об ейной... а вернее, на нее болт с левой резьбой забили...
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04.03.2021 06:12 Відповісти
Китай посерьезней России конечно(
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04.03.2021 07:04 Відповісти
Раз в 150!
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04.03.2021 09:27 Відповісти
 
 