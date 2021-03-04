Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм

Держсекретар Ентоні Блінкен 3 березня виступив із програмною промовою про основні напрями зовнішньої політики США за адміністрації президента Джо Байдена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, Блінкен наголосив на важливості участі та лідерства США в міжнародних справах: "Америка має унікальну здатність об'єднувати країни для вирішення проблем, які жодна країна не може вирішити самотужки".

За словами держсекретаря, Байден вважає, що найкращий шлях для вирішення сьогоднішніх проблем - дипломатія, але водночас необхідно підтримувати військову міць. "Наша здатність бути ефективними дипломатами чималою мірою залежить від сили нашої армії", - зазначив він.

Першочерговим завданням Блінкен назвав боротьбу з пандемією коронавірусу і зміцнення глобальної системи охорони здоров'я, що потребують співпраці між урядами, вченими, компаніями і людьми з усього світу.

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Друге завдання - подолати економічну кризу і вибудувати більш стабільну та інклюзивну глобальну економіку. "Необхідно проводити грамотні політичні ініціативи всередині країни, одночасно впливаючи на глобальну економіку, щоб вона справді сприятливо впливала на американський народ. І я маю на увазі не тільки ВВП і зростання фондового ринку ... Я маю на увазі хороші робочі місця, хороші доходи і більш низькі витрати на утримання домогосподарства для американських робітників і сімей".

Третє завдання - відродження демократії, яка опинилася під загрозою: "Ми будемо використовувати силу власного прикладу. Ми будемо закликати інші країни проводити ключові реформи, скасовувати погані закони, боротися з корупцією і викорінювати несправедливі практики. Ми будемо заохочувати демократичну поведінку".

Четвертий пункт на порядку денному - створення гуманної та ефективної імміграційної системи. "Один з найважливіших елементів нашої національної ідентичності. Останніми роками ми почали забувати про цю частину себе. Необхідно її повернути", - наголосив Блінкен.

П'ятий пункт - відродження зв'язків із союзниками і партнерами, які держсекретар назвав "унікальним активом". При цьому він зазначив: "У цьому партнерстві тягар мають нести всі. Усі мають здійснювати свій внесок, а не тільки ми".

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Шостий пункт - боротьба зі зміною клімату і розвиток зеленої енергетики. "Кліматична криза створює загрозу для всіх нас і з кожним місяцем коштує нам дедалі дорожче, і ми не можемо вирішити цю проблему самотужки", - зазначив держсекретар.

Сьоме завдання - забезпечення лідерських позицій у сфері технологій. Блінкен зазначив, що необхідно не тільки розвивати технології, але і дбати про те, щоб вони робили світ здоровішим і безпечнішим і сприяли зміцненню демократії. Крім того, необхідно зміцнювати оборонний потенціал у сфері технологій.

Останній пункт - відносини з Китаєм - Блінкен назвав "головним геополітичним випробуванням XXI століття". "Китай - єдина країна з потужними економічними, дипломатичними, військовими і технологічними ресурсами, здатна кинути виклик стабільній та відкритій міжнародній системі".

"Наші відносини з Китаєм будуть конкурентними, коли потрібно, співробітницькими, коли це можливо, і ворожими, коли це необхідно. І ми будемо взаємодіяти з Китаєм із позиції сили", - наголосив держсекретар.

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