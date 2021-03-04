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ЄС і США мають посилити санкції проти Росії, щоб загострення на Донбасі припинилося, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЄС і США мають посилити санкції проти Росії, щоб загострення на Донбасі припинилося, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі вважає, що зниження рівня ескалації на лінії зіткнення між Україною і ОРДЛО буде прямо залежати від посилення санкцій США і Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки активно не запрацює санкційний механізм щодо Росії, загалом, і в Європі, і в США, поки Росія не відчує реального об'єднаного дипломатичного тиску з усіх боків, поки ми всі разом не змусимо Росію жити і діяти так, як має діяти держава, яка живе в цивілізованому глобальному світі, доти буде загострення", - заявив Кравчук увечері в середу в ефірі телеканалу "Україна 24".

Нагадаємо, на засіданні 3 березня в межах Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій сторони попередньо домовилися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники України та ОБСЄ в ТКГ проведуть окрему зустріч щодо участі в переговорах "незрозумілих людей" з ОРДЛО, - Гармаш

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
да НИЧЕГО они тебе и зебилу не должны! У вас же мыролюбне перемирие уже полгода , с отдельными "провокациями"!
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04.03.2021 01:58
+10
Все санкции Порох выбивал, выдавливал из Запада!

А зелох надеется, что оно само собой происходит во время его очередного-внеочередного отдыха за казенный кошт, просто за его "красивые" крысинные глазки и тупые шутки!
Зачем полгода всем звонил про перемирие, когда слепое ОБСЕ КАЖДЫЙ день говорило про 15-30 обстрелов? Зачем врал? Зачем врал о причинах смерти погибших на передке?
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04.03.2021 02:04
+8
попрошайки требуют санкций от запада, параллельно покупая у параши электроэнергию и гробя свою энергосистему....
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04.03.2021 06:27
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да НИЧЕГО они тебе и зебилу не должны! У вас же мыролюбне перемирие уже полгода , с отдельными "провокациями"!
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04.03.2021 01:58 Відповісти
Все санкции Порох выбивал, выдавливал из Запада!

А зелох надеется, что оно само собой происходит во время его очередного-внеочередного отдыха за казенный кошт, просто за его "красивые" крысинные глазки и тупые шутки!
Зачем полгода всем звонил про перемирие, когда слепое ОБСЕ КАЖДЫЙ день говорило про 15-30 обстрелов? Зачем врал? Зачем врал о причинах смерти погибших на передке?
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04.03.2021 02:04 Відповісти
Крайние, вчерашние, санкции, говорят о том, что они уже выдохлись. Их и санкциями назвать как - то неловко, пшик какой - то
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04.03.2021 08:52 Відповісти
Якщо Україна не хоче захищатися, то було б соромно вимагати від когось ще більші санкції для загарбника. Захід дає нам гроші, зброю, матеріальну допомогу, запроваджує санкції проти агресора. Чого нам бракує?
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04.03.2021 09:22 Відповісти
Оксана Стецьків Захiд дає нам надувнi човни, i каже: "Пливiть, бийте кацапiв"
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04.03.2021 09:31 Відповісти
Татьяна Михайлюк Татьяна, успокойся, что ты клаву лупишь. Сосчитай на латыни, до десяти, в обратном порядке, это успокаивает. Я не мордвин, и не чебураха, животное, как и ты, но не злобное))) Я не развязывал никакую войну, я не живу в нищете, и в 90-е не нищенствовал. Ну так получилось. Считай: десем, новем, окто, септем, а потом сеееекс (шесть)....
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04.03.2021 13:22 Відповісти
_Не просто усилить - а удушить людоедов экономически, иначе будет ядерная Третья Всемирная.
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04.03.2021 02:33 Відповісти
всё легко и просто - надо каждое утро, пистить каждого касапа..
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04.03.2021 03:21 Відповісти
а самим отбить оркам охоту стрелять зелина религия не позволяет ?
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04.03.2021 06:09 Відповісти
попрошайки требуют санкций от запада, параллельно покупая у параши электроэнергию и гробя свою энергосистему....
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04.03.2021 06:27 Відповісти
Дедушка до седых волос давно уж дорос а по-прежнему дурак дураком. И как оно умудрилось президентом побывать?!

Хроника деградации@sergeenko_i
Разочарую тех, кто думает, что заграница нам поможет. Путин на 100% устраивает Запад - он за недорого и своевременно отгружает туда природные ресурсы и там же хранит выручку. Если бы он в 2014 году не полез за поребрик, то до сих пор признавался бы журналом «Time» человеком года.
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04.03.2021 06:36 Відповісти
И ещё! Если кто забыл, то я напомню - это чудо в перьях - настоящий зиц-председатель Фунт - возглавлял в Верховной Раде фракцию ублюдка Медведчука ВОСЕМЬ лет! Кому ещё непонятно что это за кондом?
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04.03.2021 06:43 Відповісти
Да на этом хмыре печать ставить не где! Кем он только не был. Или как говорят американцы - единожды предав, да кто тебе поверит!
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04.03.2021 06:53 Відповісти
Уже не хранит - боится, что отберут, а потому открыли персональный банк для таких случаев.
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04.03.2021 06:46 Відповісти
Дошло до одного жирафа на 9-й день. Кто там "должен и будет" усиливать, когда сами войска по "тактике рака" отводим и не даем должной "ответки", да и ещё в "глазки" пытаемся заглянуть. Да и что говорить когда несколько месяцев назад сей "мощный старик" пел иную песню. Пусть бы лучше оставался в состоянии анабиоза.
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04.03.2021 06:47 Відповісти
Нафталин закончился, вот дедушка из табакерки и вылез))
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04.03.2021 09:09 Відповісти
Кравчук прав , а враждебньіе комментарии - роспропаганда.
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04.03.2021 06:57 Відповісти
США и Британия, возможно. Но ЕС под большим вопросом. Он слишком большой и разношерстный, тем более, что рашка по схеме скупает /пытается купить западные правительства. Это могут быть не прямые деньги, но , например, совместные проекты, многомиллиардные инвестиции. Поэтому к одному консолидированному решению против им очень тяжело прийти, отсюда все эти обеспокаивания и угрозы пальчиком .
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04.03.2021 07:01 Відповісти
С утра Донецк громыхает со стороны аэропорта, да так, что и припомнить когда такое было в последний раз очень трудно. Тяжёлое и громко
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04.03.2021 07:03 Відповісти
Там же наши люди. Пусть пока перекурят, мы подвезем пособия и пенсии, патроны. А уж опосля - пусть побалуют, обстреляют ВСУ в очередной раз. Давбас рулит. Кормильцы вы наши.
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04.03.2021 07:12 Відповісти
Может для начала самим прекратить сотрудничество с Ордой? Где деятельность Осла по внешней политике? Где поездки и договора о совместном сотрудничестве в санкциях против Макшании?
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04.03.2021 07:05 Відповісти
дедуля шо с тобой, неужели что б понять эти прописные истины тебе пришлось прожить на этом свете 90 лет
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04.03.2021 07:44 Відповісти
Зачем выпустили этого маразматика? Пусть сидит на своей заслуженной пенсии.
Или намечается великое расследование: "Вред нанесенный Украине каждым из попередников".
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04.03.2021 08:58 Відповісти
Кравчука звали "хитрый лис". Когда Ельцин и Ко собрались в Беловежской пуще, чтобы развалить совок, Кравчук не приехал, он "болел", а на самом деле ждал, кто победит, Ельцин, или Горбачев. Ельцин теребил, "едь за независимостью", Приехал. Я читал воспоминания нач. охраны Ельцина, Коржакова. Он писал, что первый вопрос Кравчука, после встречи, был: "А как же Крым?". Ельцин ответил: " Не до Крыма, потом решим". Кравчук эти слова не оспаривал. У Кравчука спросить надо: "Чей Крым?". Коржаков живой, и подтвердить может.
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04.03.2021 09:04 Відповісти
Та дайте нарешті тому Кравчуку калаш і посадіть в окоп на передовій.Хай трохи постріляє,може не буде такий войовничий...за чужими спинами.
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04.03.2021 09:17 Відповісти
Кравчук палец о палец не ударил, чтобы довести требования Украины "московским сепаратистам", а говорит о том, что должны делать ЕС и США. Прямо президент вселенной.
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04.03.2021 09:39 Відповісти
ЗРАДА
Вийшли на арену
Старі комуняки.
Зрадити священну
Неньку і вояків.

Сам Зеля не може
Зраду підписати,
Сцикотно й негоже,
І лякають грати.

Два діда знайшлося,
Щоб все підписати,
Йому ж обійшлося,
Все на них списати.

Фокін і Кравчук
Над нами зависли,
Ворона і крук,
Горло Ненці стисли.

Чужими руками
Зеля пише зраду.
Як прийдем до тями
Все буде позаду.
04.08.2020
Анатолій Березенський
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04.03.2021 10:46 Відповісти
Та ти шо? То "барига" робив все правильно, а ви прос.рали два роки і дали зміцнитися кацапам? Що ви зробили для того, щоб світ вас підтримав? Збільшили торгівлю з кацапами?
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04.03.2021 10:47 Відповісти
Гарна логіка у пана Кравчука. Україна купує електроенергію в росії і Білорусі, по відношенню до яких Європа ввсела санкції, Україна купує в росії вугілля, а свої шахти закриває, шахиарів викидає на вулицю, а США і Європа мають вводити санкції проти Засрашки. Та спочатку ви перестаньте допомагати ворогу, введіть свої санкції, а вже після вимагайте, чи просіть у США і ЄС.
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04.03.2021 10:49 Відповісти
 
 