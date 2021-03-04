ЄС і США мають посилити санкції проти Росії, щоб загострення на Донбасі припинилося, - Кравчук
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі вважає, що зниження рівня ескалації на лінії зіткнення між Україною і ОРДЛО буде прямо залежати від посилення санкцій США і Європейського Союзу проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Поки активно не запрацює санкційний механізм щодо Росії, загалом, і в Європі, і в США, поки Росія не відчує реального об'єднаного дипломатичного тиску з усіх боків, поки ми всі разом не змусимо Росію жити і діяти так, як має діяти держава, яка живе в цивілізованому глобальному світі, доти буде загострення", - заявив Кравчук увечері в середу в ефірі телеканалу "Україна 24".
Нагадаємо, на засіданні 3 березня в межах Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій сторони попередньо домовилися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на Донбасі.
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А зелох надеется, что оно само собой происходит во время его очередного-внеочередного отдыха за казенный кошт, просто за его "красивые" крысинные глазки и тупые шутки!
Зачем полгода всем звонил про перемирие, когда слепое ОБСЕ КАЖДЫЙ день говорило про 15-30 обстрелов? Зачем врал? Зачем врал о причинах смерти погибших на передке?
Хроника деградации@sergeenko_i
Разочарую тех, кто думает, что заграница нам поможет. Путин на 100% устраивает Запад - он за недорого и своевременно отгружает туда природные ресурсы и там же хранит выручку. Если бы он в 2014 году не полез за поребрик, то до сих пор признавался бы журналом «Time» человеком года.
Или намечается великое расследование: "Вред нанесенный Украине каждым из попередников".
Вийшли на арену
Старі комуняки.
Зрадити священну
Неньку і вояків.
Сам Зеля не може
Зраду підписати,
Сцикотно й негоже,
І лякають грати.
Два діда знайшлося,
Щоб все підписати,
Йому ж обійшлося,
Все на них списати.
Фокін і Кравчук
Над нами зависли,
Ворона і крук,
Горло Ненці стисли.
Чужими руками
Зеля пише зраду.
Як прийдем до тями
Все буде позаду.
04.08.2020
Анатолій Березенський