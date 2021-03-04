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Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор

Вашингтон не може самостійно затверджувати рішення щодо інтеграції України в НАТО, але йому ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза Альянсом.

Про це на онлайн-конференції XII Діалог з питань безпеки заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Минулого тижня я розмовляв із командою (в уряді США. – Ред.), яка зосереджена на українському напрямі. І кілька людей згадали про План дій щодо членства (ПДЧ), який забезпечив би Україні приєднання до НАТО", - розповів Тейлор.

Він зауважив, що в цьому питанні є складнощі, оскільки "сьогодні є члени Альянсу, яких ще слід переконати, що українці готові до ПДЧ". Утім, упевнений дипломат, цей момент рано чи пізно настане, і Україна приєднається до НАТО, як було обіцяно під час Бухарестського саміту Альянсу 2008 року.

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"Водночас Сполучені Штати можуть продемонструвати тверду підтримку й міцні відносини з Україною, надавши їй статус головного союзника США поза НАТО", - наголосив колишній посол.

За словами Тейлора, це не потребує схвалення будь-якого іншого члена НАТО: "Це повною мірою перебуває в компетенції уряду США".

Як відомо, американський уряд надає статус головного союзника поза НАТО країнам, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, однак не є членами Північноатлантичного альянсу. Цей статус, який зараз мають 18 держав (у тому числі Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія), не передбачає колективної оборони, але дає цілу низку військових та фінансових переваг.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А нынешняя власть Украины в этом направлении хотя бы какие-то подвижки делает или только воспрашивае Байдена почему мы до сих пор не в НАТО да и "немножко обижена" на Трампа?
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04.03.2021 07:19
+6
Почему-то все бывшие послы внезапно прозревают по этим вопросам. А когда на должностях, то находят повод промолчать.
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04.03.2021 07:41
+4
В Україні зовсім інший час ніж у паРАші, не переживайте, скільки можна крутити будильник, голова болить від цього дибілізму.
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04.03.2021 08:09
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А нынешняя власть Украины в этом направлении хотя бы какие-то подвижки делает или только воспрашивае Байдена почему мы до сих пор не в НАТО да и "немножко обижена" на Трампа?
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04.03.2021 07:19 Відповісти
Нынешняя власть пошла в русле хремля, проголосовав вчера в первом чтении о прекращении перехода на летнее время - ТЕМ САМЫМ ОТОРВАВШИСЬ ОТ ЕВРОСОЮЗА .
Инициатор- фсбжшник Стефанчук Вашингтону ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, - экс-посол Тейлор - Цензор.НЕТ 5980
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04.03.2021 07:23 Відповісти
В Україні зовсім інший час ніж у паРАші, не переживайте, скільки можна крутити будильник, голова болить від цього дибілізму.
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04.03.2021 08:09 Відповісти
Вы хотите сказать , что европейцы - дебилы?

Только живут намного лучше украинцев 😀😀😀
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04.03.2021 08:16 Відповісти
ой, ля...уже и к часам прикрутили все что можно Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 2042
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04.03.2021 08:20 Відповісти
Почему Я ?

Это фсбжшник Стефанчук организовал тему - подтянуть Украину к « московское время «
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04.03.2021 08:35 Відповісти
Ты как пациент из анекдота про психиатра, которого больной обвинил, что у него картинки Роршаха порнографические...
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04.03.2021 08:46 Відповісти
Стефанчук , ВЫ?
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04.03.2021 08:49 Відповісти
А ну расскажи, как то, что перестанут два раза в год крутить стрелки часов, положительным образом поспособствует экспансии кацапов в Украину?
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04.03.2021 08:50 Відповісти
Та не сперечайтеся марно. Європа вже і сама на роздоріжжі відносно цього питання.
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04.03.2021 09:39 Відповісти
Палата номер 6 дальше по коридору...
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05.03.2021 13:14 Відповісти
Sophia-Maria Duglass А я помню время, когда Украина была ПЯТОЙ экономикой Европы, когда поляки стояли в очередях за телевизорами, во Львове, когда в моей школе (простой, городской) был 25-метровый, плавательный бассейн, и в школе учился олимпийский чемпион, Ю. Седых.
Так, навеяло: "Если ты беременна, это только временно, если не беременна, это тоже временно". Украина выкарабкается, когда поумнеет.
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04.03.2021 09:23 Відповісти
И моя бабушка (ветеран труда) получала 12 рублей пенсии, а мать зубной врач 110 рублей зарплаты....И это при том что другого дохода у нас почти небыло....Большей НИЩЕТЫ чем при СССР наверно нигде в мире небыло....Да Польша - тоже была под ГНЕТОМ....
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04.03.2021 12:04 Відповісти
Моя бабушка была колГоспица, и получала 12 рублей, потом подняли до 28. Мои родители и я, взяли и поехали РАБОТАТЬ, в Магадан. У папы зарплата была 1200 р (теми, советскими), у мамы 800 р, у меня, по молодости 600 р, потом гораздо больше. Я 15 лет (прекрасных) провел на Колыме, и сижу, сейчас на попе очень ровно. Что хотел сказать? Каждый сам себя везет.
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04.03.2021 13:35 Відповісти
Тейлор наверняка не в курсе про распри наших паркетных генералов и коррупцию во всех эшелонах власти...
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04.03.2021 07:24 Відповісти
Наверняка в курсе. Как и в курсе целей, для которых потерпевшего вiслюка кацапы усадили в президентское кресло Украины. Но вспомним недавний внезапный ночной приступ патриотизма у вiслюка. Почему такого не может случиться у тех генералов, о которых вы говорите?
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04.03.2021 09:06 Відповісти
ну вот как раз, клоун в окружении предателей и мешает. уберите хотябы предателей,а клоуна можно гнуть в любую сторону,что в принципе и делают его ближнее окружение.
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04.03.2021 07:29 Відповісти
А как там в США, квартал95 будет иметь успех? Давайте - вы нам статус союзника а мы вам - квартал95 и Бубочку - генерала и полководца в придачу. Тока не давайте ему самолет. Будет всех бамбить.
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04.03.2021 07:31 Відповісти
Не буде. Бубочка вже і "отбамбился", і одширявся, і обдристався.
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04.03.2021 07:47 Відповісти
Вашингтон не может самостоятельно утверждать решения по интеграции Украины в НАТО
Источник: https://censor.net/ru/n3251333

Вот это наглое вранье. Не только в НАТО, а вообще все решения на Западе зависят только от США.
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04.03.2021 07:36 Відповісти
номинально не может, но формально никто не мешает ему надавить на типа несогласных
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04.03.2021 07:41 Відповісти
и как можно скорее... и накидать сюда оспреев и б-52
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04.03.2021 07:40 Відповісти
ну и что? сша впишется воевать за украину? НЕТ
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04.03.2021 07:41 Відповісти
зазєлєнскавагаласавал?
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04.03.2021 07:46 Відповісти
Почему-то все бывшие послы внезапно прозревают по этим вопросам. А когда на должностях, то находят повод промолчать.
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04.03.2021 07:41 Відповісти
Це єдине , що може врятувати Україну і чого майже добився Порошенко . Врятувати не тільки в військовій та оборонній сфері , а й політичній та економічній .
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04.03.2021 07:44 Відповісти
ничего не мешает нашей власти шо при бариге шо при клоуне предоставить США базы в Украине и тогда можно о чем то шептать о лугандоне и Крыме
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04.03.2021 07:46 Відповісти
Ну, тепер уже ніхто не заважає - вперед.
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04.03.2021 07:50 Відповісти
Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 5142
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04.03.2021 07:58 Відповісти
У Зе новая кликуха--Ничего))))
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04.03.2021 08:13 Відповісти
«Пустой человек» (англ. The Empty Man) - фильм ужасов 2020 года
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04.03.2021 08:17 Відповісти
это хорошо. вот до 19 года мешало.
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04.03.2021 08:23 Відповісти
Ничего не мешает - но не предоставляют!
Все знают почему, но в слух не говорят.
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04.03.2021 08:53 Відповісти
Всего две вещи надо: 1) Размещение на территории Украины ЯО США и 2) Постоянное патрулирование неба Украины авиацией НАТО.
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04.03.2021 09:54 Відповісти
Заважає боягузливість і бажання не дратувати московію.
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04.03.2021 10:18 Відповісти
Это кстати идеальный вариант....при условии, что нападение на Украину равносильно нападению на США....
А так представьте себе зеленые человечки в Эстонии и озабоченных европидоров... Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 8347
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04.03.2021 10:22 Відповісти
если кацапі полезут, то надо удар по москве
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04.03.2021 13:31 Відповісти
Какими умными люди стают после отставки... Ну, прямо как Порошенко...
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04.03.2021 10:24 Відповісти
Он сказал: "на прошлой неделе я разговаривал с командой (в правительстве США. - Ред.), которая сосредоточена на украинском направлении. И несколько человек упомянули о Плане действий по членству (ПДЧ), который обеспечил бы Украине присоединение к НАТО".
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04.03.2021 10:29 Відповісти
Как ни парадоксально, но из жалости к нам, глядя на импотентную и гадящую зеленую власть, США могут на это пойти...
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04.03.2021 22:18 Відповісти
 
 