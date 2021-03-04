Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор

Вашингтон не може самостійно затверджувати рішення щодо інтеграції України в НАТО, але йому ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза Альянсом.

Про це на онлайн-конференції XII Діалог з питань безпеки заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Минулого тижня я розмовляв із командою (в уряді США. – Ред.), яка зосереджена на українському напрямі. І кілька людей згадали про План дій щодо членства (ПДЧ), який забезпечив би Україні приєднання до НАТО", - розповів Тейлор.

Він зауважив, що в цьому питанні є складнощі, оскільки "сьогодні є члени Альянсу, яких ще слід переконати, що українці готові до ПДЧ". Утім, упевнений дипломат, цей момент рано чи пізно настане, і Україна приєднається до НАТО, як було обіцяно під час Бухарестського саміту Альянсу 2008 року.

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"Водночас Сполучені Штати можуть продемонструвати тверду підтримку й міцні відносини з Україною, надавши їй статус головного союзника США поза НАТО", - наголосив колишній посол.

За словами Тейлора, це не потребує схвалення будь-якого іншого члена НАТО: "Це повною мірою перебуває в компетенції уряду США".

Як відомо, американський уряд надає статус головного союзника поза НАТО країнам, які мають стратегічні відносини зі збройними силами США, однак не є членами Північноатлантичного альянсу. Цей статус, який зараз мають 18 держав (у тому числі Австралія, Бразилія, Ізраїль, Південна Корея, Японія), не передбачає колективної оборони, але дає цілу низку військових та фінансових переваг.