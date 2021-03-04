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Пандемія COVID-19: 168 мільйонів дітей у світі майже рік не ходили до школи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пандемія COVID-19: 168 мільйонів дітей у світі майже рік не ходили до школи

Через пандемію COVID-19 школи, де навчаються понад 168 млн підлітків і дітей по всьому світу, повністю закриті вже майже рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це свідчать дані останнього дослідження, оприлюдненого в середу, 3 березня, Дитячим фондом ООН/ЮНІСЕФ.

Так, у 14 країнах світу школи переважно залишалися закритими в період із березня 2020 по лютий 2021. Дві третини цих країн розташовані в Латинській Америці і регіоні Карибського басейну. Там кількість школярів, які постраждали через перерване навчання, досягла майже 98 мільйонів. Із цих 14 країн найдовше школи залишалися закритими в Панамі, а також Сальвадорі, Бангладеш та Болівії.

"З кожним днем ​​діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають дедалі більше. Ми не можемо дозволити собі ні ще одного року обмежень, ні повної відсутності очного навчання для цих учнів. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб забезпечити роботу шкіл або надати цьому питанню особливого значення в планах щодо відновлення навчального процесу", - заявила Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

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За її словами, закриття шкіл може спричинити тяжкі наслідки для навчання і здоров'я підлітків і дітей. Безперервно зростає ризик того, що найбільш слабкі діти і ті, у кого немає доступу до дистанційного навчання, вже ніколи не зможуть повернутися в класи, до того ж деяких дітей навіть примушують до дитячих шлюбів або до дитячої праці.

Нагадаємо, Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо роботи шкіл на адаптивному карантині з 24 лютого.

Автор: Наталя Джума
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Тік Ток допоміг цим дітям пережити карантин.
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04.03.2021 07:28 Відповісти
Онлайн навчання теж не сприяє ні знанням, ні розвитку дітей.
Що казати про соціальні навики.
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04.03.2021 07:42 Відповісти
Пора деяких приматів з ВООЗ і не тільки зняти з їх високих дерев і посадити на коли!
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04.03.2021 07:51 Відповісти
Поговорка: "Пошли, как дети в школу", утратила смысл...
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04.03.2021 08:02 Відповісти
так не ходити до школи зовсім не означає, що вони не вчилися. Ось українці спецом оформлюють домашнє навчання, бо у шкільному гетто прибувати не хочуть з відсталим совковим педперсоналом краще вчитись вдома. і дистанційні школи все більше нарощують об"єми, бо все більшій кількості дітей ця форма до вподоби.
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04.03.2021 08:49 Відповісти
"в 14 странах мира школы в основном оставались закрытыми в период с марта 2020 по февраль 2021. Две трети этих стран расположены в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна."

Яка трагедія, особливо враховуючи що загальна кількість країн на Землі 193 держави. Треба було щоби діти розносили заразу в сім'ї і по тих 14 країнах?
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04.03.2021 10:18 Відповісти
 
 