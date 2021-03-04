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Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній держсекретар США Майк Помпео не відкидає, що може стати кандидатом на пост президента США на виборах 2024 року, якщо експрезидент Дональд Трамп не претендуватиме на це крісло.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я завжди готовий до боротьби", - заявив він.
"Я глибоко піклуюся про Америку. Ми з тобою вже дуже давно належимо до консервативного руху. Я маю намір продовжувати в тому ж дусі", - сказав він ведучому програми Шону Ханніті.
Раніше Трамп казав, що може повернутися в політику і взяти участь у наступних президентських виборах як кандидат від Республіканської партії.
Топ коментарі
+1 tolstyak 1
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Смелый Вы однако человек, ну-ну.
Как на них нужно реагировать? Никак.
Українське населення обрало животворящого на 8 років. Однозначно. (То Тимошенко - баба уже років 7, як я це чую, і їй треба сидіти на пенсії, заховатися і глядіти внуків (пишу просто як жінка, бо гидко від сексизму, хоча я її ніколи не підтримувала і не підтримую) а 78-річний дід - бравий козак).
Окремі пішли до 16-ти: решту 8 у них буде президенткою Камала.
Так що висуватися і виборів проводити взагалі не треба.
Нет, это совершенно невозможно, за нее не проголосуют никогда, вообще никогда.
(иначе бы ее на предыдущих выборах выдвинули).
"Надежды юнощей питают,
Отраду старцам подают" - сказал великий поэт.
Так что лично я ставлю на Сандэрса ихнего, Берни, на него вся надежда.
Я вовсе не уверена, что "золотой миллиард" США, а.к.а. правящий класс, имеет запас прочности пережить еще 8 лет лоХдаунов, дурантинов, ковидобесия, BLM, и прочего идиотизма, убийственного для экономики.
О том, как себя чувствует правящий класс США, можно судить по делу о "сексуальном домогательстве" в отношении мэра NY, а тот "так дысал, так дысал"(С), ну так выслуживался: и город то в локдаун запирал на сроки большие, и маски, и дурантин, и все дела, а вот потеряли большие люди в NY деньги - и хана теперь мэру.
Я читала, що окремі штати (Техас, Місісіпі, Луїзіана, ще якісь) скасовують маски, забороняють пеналізувати людей без масок і відкривають бізнеси.