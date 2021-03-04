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Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році:

Колишній держсекретар США Майк Помпео не відкидає, що може стати кандидатом на пост президента США на виборах 2024 року, якщо експрезидент Дональд Трамп не претендуватиме на це крісло.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я завжди готовий до боротьби", - заявив він.

"Я глибоко піклуюся про Америку. Ми з тобою вже дуже давно належимо до консервативного руху. Я маю намір продовжувати в тому ж дусі", - сказав він ведучому програми Шону Ханніті.

Раніше Трамп казав, що може повернутися в політику і взяти участь у наступних президентських виборах як кандидат від Республіканської партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотілося б, щоб США домоглися більшого прогресу в Україні, - Помпео

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
А в республиканской партии есть вообще люди, которые хотя бы внешне не выглядят как идиоты?
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04.03.2021 08:03
+1
Судя по тому, что происходит в США (планируемый новый поход "правых" на Вашингтон, a.k.a. провокация), дела не просто плохи, а киздец полный.
Я вовсе не уверена, что "золотой миллиард" США, а.к.а. правящий класс, имеет запас прочности пережить еще 8 лет лоХдаунов, дурантинов, ковидобесия, BLM, и прочего идиотизма, убийственного для экономики.
О том, как себя чувствует правящий класс США, можно судить по делу о "сексуальном домогательстве" в отношении мэра NY, а тот "так дысал, так дысал"(С), ну так выслуживался: и город то в локдаун запирал на сроки большие, и маски, и дурантин, и все дела, а вот потеряли большие люди в NY деньги - и хана теперь мэру. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 6838
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04.03.2021 08:59
+1
Это Вы так про бывшего главу ЦРУ?
Смелый Вы однако человек, ну-ну.
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04.03.2021 09:02
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А в республиканской партии есть вообще люди, которые хотя бы внешне не выглядят как идиоты?
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04.03.2021 08:03 Відповісти
Это Вы так про бывшего главу ЦРУ?
Смелый Вы однако человек, ну-ну.
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04.03.2021 09:02 Відповісти
Такие заявления пока не имеют смысла.
Как на них нужно реагировать? Никак.
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04.03.2021 08:04 Відповісти
у рыжего разрешение спросил?
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04.03.2021 08:14 Відповісти
У рыжего к 2024 году разве что ниггеры в тюрьме будут спрашивать с какой стороны к нему пристроиться. А может и не будут спрашивать.
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04.03.2021 09:26 Відповісти
Помпео, ти не шариш.
Українське населення обрало животворящого на 8 років. Однозначно. (То Тимошенко - баба уже років 7, як я це чую, і їй треба сидіти на пенсії, заховатися і глядіти внуків (пишу просто як жінка, бо гидко від сексизму, хоча я її ніколи не підтримувала і не підтримую) а 78-річний дід - бравий козак).
Окремі пішли до 16-ти: решту 8 у них буде президенткою Камала.
Так що висуватися і виборів проводити взагалі не треба.
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04.03.2021 08:22 Відповісти
"решту 8 у них буде президенткою Камала."

Нет, это совершенно невозможно, за нее не проголосуют никогда, вообще никогда.
(иначе бы ее на предыдущих выборах выдвинули).
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04.03.2021 08:54 Відповісти
Це з коментів на Цензорі.
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04.03.2021 08:58 Відповісти
А, то желаемое за действительное выдают.
"Надежды юнощей питают,
Отраду старцам подают" - сказал великий поэт.
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04.03.2021 09:00 Відповісти
Мне тут подсказали, что камал на праймериз получила аж целых 3%.
Так что лично я ставлю на Сандэрса ихнего, Берни, на него вся надежда. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 4124
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04.03.2021 09:52 Відповісти
*Камала - опечатка
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04.03.2021 09:54 Відповісти
Судя по тому, что происходит в США (планируемый новый поход "правых" на Вашингтон, a.k.a. провокация), дела не просто плохи, а киздец полный.
Я вовсе не уверена, что "золотой миллиард" США, а.к.а. правящий класс, имеет запас прочности пережить еще 8 лет лоХдаунов, дурантинов, ковидобесия, BLM, и прочего идиотизма, убийственного для экономики.
О том, как себя чувствует правящий класс США, можно судить по делу о "сексуальном домогательстве" в отношении мэра NY, а тот "так дысал, так дысал"(С), ну так выслуживался: и город то в локдаун запирал на сроки большие, и маски, и дурантин, и все дела, а вот потеряли большие люди в NY деньги - и хана теперь мэру. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 6838
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04.03.2021 08:59 Відповісти
Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 7191 Так, Куомо тепер =весело=. Але йти він не збирається (так сказав).

Я читала, що окремі штати (Техас, Місісіпі, Луїзіана, ще якісь) скасовують маски, забороняють пеналізувати людей без масок і відкривають бізнеси.
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04.03.2021 09:14 Відповісти
"Акулы Уолл трита"(С) думали, что бизнес - он как бифшекс: хочу - принесите, не хочу - отнесите, и после локдаунов снава заработает как раньше, только еще лучше. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 9953
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04.03.2021 09:53 Відповісти
 
 