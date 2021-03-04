В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб
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Станом на ранок четверга, 4 березня, виявлено 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 271 особа;
летальних випадків – 194;
одужало – 4 837 осіб;
здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 374 762 особи;
одужало – 1 186 873 особи;
летальних випадків – 26 591;
проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Только у кацапов спад, мы их уже почти догнали...
Оце =ціна= словам всіх "експертів".
Люди ослаблені, після зими, більшість не добре харчується, не вживає достатньо вітамінів, тривалий / постійний стрес. Це сприяє, на жаль. Лікування дороге. Важко.
Я писала: тут санітарний лікарчук ще в грудні на запитання журналістів =а як щодо грипу= відповів, що цього року в провінції грипу нема.
А писати цифри можна, які завгодно. Скрізь. То питати не можна.
1. либо кретинизм властей.
2. повод разогнать волну, страшилки, ограничения, чтобы желающих вакцинироваться было больше. Тактика в странах везде одна..
Думаю второй вариант, т. к. по другому это не объяснить.
У вас есть знакомые, например, на Прикарпатье - поинтересуйтесь, как там у них "разгоняют волну" целыми селами. Киеву приготовиться...
Що в Польщі не розказують пацюкам ,що маска ..головний спосіб захисту!? І ії люди носять, щоб не заразити інших? Чи то у всьому світі люди дурні... а пацюки мають свій розум?! Чи то може пацюк не розуміє польської ....???
І як ти визначив, що маска не дає заразити інших вірусними інфекціями? Ти десь бачив сертифікат чи ліцензію на ті блакитні ганчірки, де вказано, що вони захищають від вірусів? Чи ти просто сліпо та бездумно повірив дебіловізору? Так на тих масках написано для таких дебілів, як ти: "Захищає від пилу та туману".
Від вірусів захищають респіратори із фільтрами рівня захисту ffp2 або ffp3.
Вот если бы ума было столько чтоб умел сравнивать. Тогда любой ковид не страшен, а так коронобесы замордуют бессловесное стадо.
В Министерстве здравоохранения Англии уверены, что вакцинация может обеспечить более надежную защиту молодых возрастных групп, пишет Mirror. Это связано также с тем, что у молодых людей меньше риск заболеть коронавирусом или умереть от осложнений болезни.
Исследования показали, что после вакцинации препаратом AstraZeneca количество госпитализаций среди лиц старше 80 лет стало значительно меньше.
"Мы смогли показать, что даже если люди действительно заболеют COVID-19 после вакцинации, их риск госпитализации и смерти заметно снизится", - сказала представитель Минздрава Мэри Рамзи.
Британские эксперты считают, что вакцинация сократит уровень заболеваемости. При этом после получения двух доз препарата можно почти полностью остановить передачу COVID-19.