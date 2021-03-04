УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5622 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
9 380 47
карантин (16095) статистика (2134) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб

Станом на ранок четверга, 4 березня, виявлено 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 611 дітей та 388 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 02госпіталізовано – 3 271 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 02летальних випадків – 194;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 02одужало – 4 837 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 02здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).

Читайте також: В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 07захворіло – 1 374 762 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 07одужало – 1 186 873 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 07летальних випадків – 26 591;

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 021 993.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб 13

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек - Цензор.НЕТ 4832
показати весь коментар
04.03.2021 08:21
+8
Негайно всі школи і університети на дистанційну форму навчання!
показати весь коментар
04.03.2021 08:23
+5
Никто колоться не хочет, поэтому будут давить карантинами до посинения. Для этого весь спектакль с Буковелем разыграли. Можно подумать, больше нигде скопления людей не было.
показати весь коментар
04.03.2021 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожного дня нові рекорди.
показати весь коментар
04.03.2021 08:19 Відповісти
Ну ми ж чемпіони (с) віслюк оманський
показати весь коментар
04.03.2021 08:21 Відповісти
Це реальних 20000 нових випадків на день. Людей перестали тестувати. Негайно треба переводити школи на дистанційне навчання: по класах відсутні дуже багато дітей. Навіщо наражати на ризих педагогів, дітей та іх близьких. Діти дуже активно поширюють ковід в тісних класах, а потім несуть вірус додому. Не тягніть до весняних канікулВ Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб - Цензор.НЕТ 3522
показати весь коментар
04.03.2021 12:33 Відповісти
как только завезли индийскую мачмалу так резко начался рост заболеваемости
показати весь коментар
04.03.2021 08:29 Відповісти
Не надо только бред писать, у соседей тоже завезли "индийскую мачмалу"? Реально третья волна и случаи более тяжелые по последствиям.
Только у кацапов спад, мы их уже почти догнали...
показати весь коментар
04.03.2021 13:11 Відповісти
чому ще не рекорди, але й не мало, було навіть по 15 000 хворих але тоді максимум 70 000 тестів за добу, зараз же ми бачим вже кілька днів тестів більш ніж 80 000 за добу що раніше не було, коли в лютому нібито спала хвиля і було по 4 000 захворівших а вилікуваних 8 000 подивітся на тести смішни 5 000 тестів десь за добу
показати весь коментар
04.03.2021 08:40 Відповісти
Більше треба робити гівнотестів, які дають до 90% хибнопозитивних результатів.
показати весь коментар
04.03.2021 13:34 Відповісти
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек - Цензор.НЕТ 4832
показати весь коментар
04.03.2021 08:21 Відповісти
Негайно всі школи і університети на дистанційну форму навчання!
показати весь коментар
04.03.2021 08:23 Відповісти
Навіщо Ви пишете цю маячню? Школярі жодним чином не впливають на епідеміологічну ситуацію.
показати весь коментар
04.03.2021 13:33 Відповісти
Ліньки шукати, але десь у лютому черговий "експерт" в Україні бадьоро завіряв, що вірус уже перейшов, справилися.
Оце =ціна= словам всіх "експертів".
показати весь коментар
04.03.2021 08:32 Відповісти
Никто колоться не хочет, поэтому будут давить карантинами до посинения. Для этого весь спектакль с Буковелем разыграли. Можно подумать, больше нигде скопления людей не было.
показати весь коментар
04.03.2021 08:41 Відповісти
вакцинация еще не началась даже! колят медиков и военных - это бред какой то, должны всем сразу по т.н.группам колоть, кто желает!
показати весь коментар
04.03.2021 08:46 Відповісти
вакцин есть на каждого 80-десятого - конечно мона всем желающим прям сегодня уколоть. да еще и Африке отдать останется
показати весь коментар
04.03.2021 08:49 Відповісти
Я не знаю щодо інших регіонів, але на Житомирщині хворіють. Думаю, що все разом: і грип, і ковід ... Сезон.
Люди ослаблені, після зими, більшість не добре харчується, не вживає достатньо вітамінів, тривалий / постійний стрес. Це сприяє, на жаль. Лікування дороге. Важко.
показати весь коментар
04.03.2021 08:57 Відповісти
Скрізь хворіють, як і завжди - соплі, та по деяким областям, як в моїй, таке враження, наказу не було збільшувати статистику, взялись за західні.
показати весь коментар
04.03.2021 09:01 Відповісти
Так дізнатися правду не можливо.
Я писала: тут санітарний лікарчук ще в грудні на запитання журналістів =а як щодо грипу= відповів, що цього року в провінції грипу нема.
А писати цифри можна, які завгодно. Скрізь. То питати не можна.
показати весь коментар
04.03.2021 09:06 Відповісти
Зараз грипу якось не видно, гуляв восени - справжній, хворіли не всі, та багацько. Тести - хто хотів - робив.
показати весь коментар
04.03.2021 09:10 Відповісти
Хрень собачья! И поясните - ЗАЧЕМ "весь спектакль с Буковелем разыграли" в январе? Кому это нужно и выгодно?
показати весь коментар
04.03.2021 13:14 Відповісти
Если действительно ходит вирус такой страшный, то зачем было открывать Буковель?
1. либо кретинизм властей.
2. повод разогнать волну, страшилки, ограничения, чтобы желающих вакцинироваться было больше. Тактика в странах везде одна..
Думаю второй вариант, т. к. по другому это не объяснить.
показати весь коментар
04.03.2021 13:31 Відповісти
Дубль два- кому выгодно повышенное желание украинцев вакцинироваться?
У вас есть знакомые, например, на Прикарпатье - поинтересуйтесь, как там у них "разгоняют волну" целыми селами. Киеву приготовиться...
показати весь коментар
04.03.2021 14:56 Відповісти
блуждающие приехали и привезли счастье!
показати весь коментар
04.03.2021 08:55 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб - Цензор.НЕТ 5328 В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб - Цензор.НЕТ 7200
показати весь коментар
04.03.2021 08:59 Відповісти
Поки освіту не переведуть на дистанціонку, поки і будуть рекорди. Коли будуть із запізненням робити тести - то легше скрити смертність від ковід. Навіть ту вакцину яка єсть, не можуть бистрими темпами провакцинувати людей, ПОЗОР.
показати весь коментар
04.03.2021 09:01 Відповісти
Навіщо Ви пишете цю маячню? Школярі жодним чином не впливають на епідеміологічну ситуацію.
показати весь коментар
04.03.2021 13:32 Відповісти
..пока за неношение маски и нарушение правил карантина не начуть штрафовать ..как в Израиле..Турции.. Германии... толку не будет! В Турции суббота ..воскресение..комендатский час... и всё испольняется без слов. Попробуйте у нас ввести комендантский час...))) Революций не надо...!! Никто ничего не боится и абсолютная масса населения плевать хотела на карантин и соблюдение карантинных мер и ограничений! Только когда выносят кого о из родных..что то просыпается в сознании... Потом опять... как будто ничего и не было. А уж кто переболел..тот вообще взял Бога за бороду и всё по барабану..!!!
показати весь коментар
04.03.2021 21:52 Відповісти
А палатки, палатки на Франківщині вже забили хворими чи так і порожніють під охороною? Це важливо - ви же ними народ лякали.
показати весь коментар
04.03.2021 09:03 Відповісти
Скоро новий локдаун, от радості, дякуємо виродкам яким важко носити маску
показати весь коментар
04.03.2021 09:54 Відповісти
Виродку, надай, будь ласка, посилання, в якому доведено, що маска (ота блакитна ганчірка) здатна зменшувати вірусне навантаження (не плутати з бактеріальним).
показати весь коментар
04.03.2021 13:31 Відповісти
https://mcplus.com.ua/ru/maska-yly-respyrator-kak-pravylno-vybrat-y-kakye-osnovnye-otlychyya/

Що в Польщі не розказують пацюкам ,що маска ..головний спосіб захисту!? І ії люди носять, щоб не заразити інших? Чи то у всьому світі люди дурні... а пацюки мають свій розум?! Чи то може пацюк не розуміє польської ....???
показати весь коментар
04.03.2021 21:58 Відповісти
Те ще, то вкинув, не є науковим дослідженням, в результаті якого отримано якусь доказову базу. Я так само може кинути посилання, де буде написано, що заради збереження свого здоров'я ти маєш ходити із ломакою в сраці.
показати весь коментар
05.03.2021 00:23 Відповісти
В усьому світі? Мабуть, усі мешканці Ісландії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії - дурні, що їх не носять? А ряд штатів в США (Флорида, Техас, Міссісіпі, Огайо, Півн. та Півлд. Дакота та інші)?Їх влада зовсім не хвилюється про людей? Тільки Ляшко із Степановим дуже переживають В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб - Цензор.НЕТ 4672
показати весь коментар
05.03.2021 00:26 Відповісти
Ти кому.. пацюк розсказуєш про Ісландію... Швецію чи Норвегію.? Може ти розкажеш, що у Японіі..Гонконзі..Сінгапурі ... Китаї теж без масок ходять? Та й за США помовчи..телепню дурноголовий!! А розкажи чому в Австраліі за недотримання протиепідеологичних норм у тому числі за відсутність маски такі штрафи та навіть арешти? Там дурніші за пацюків? І у Швеціі маски у транспорті ..магазинах обов*язкові... Чи то ти пацюк не зі мною був у січні у Г'теборгу ... а міг би побачити.... А у Норвегіїї з лютого рекомендують носити аж ДВІ!!! маски... А це тобі...дурноголове.... ти ж під польським прапором тут дикість демонструєш!!!))) https://www.gov.pl/web/coronavirus-ua/further-steps
показати весь коментар
05.03.2021 16:36 Відповісти
"люди носять, щоб не заразити інших?"

І як ти визначив, що маска не дає заразити інших вірусними інфекціями? Ти десь бачив сертифікат чи ліцензію на ті блакитні ганчірки, де вказано, що вони захищають від вірусів? Чи ти просто сліпо та бездумно повірив дебіловізору? Так на тих масках написано для таких дебілів, як ти: "Захищає від пилу та туману".
Від вірусів захищають респіратори із фільтрами рівня захисту ffp2 або ffp3.
показати весь коментар
05.03.2021 00:29 Відповісти
Скорее нашему олимпийскому резерву, который усиленно тренировался два месяца в Буковеле.
показати весь коментар
04.03.2021 10:03 Відповісти
Десятки лет наблюдений показывают орви конец зимы начало весны резко усиливается. Половина вирусов орви не могут оределить. Зачем , клиника у них всех одинаковая. Ковид один из сотен орви не лучше и не хуже. У человека 2кг. вирусов и микробов постояно .
Вот если бы ума было столько чтоб умел сравнивать. Тогда любой ковид не страшен, а так коронобесы замордуют бессловесное стадо.
показати весь коментар
04.03.2021 10:20 Відповісти
Опять рост пошёл. Это ужас
показати весь коментар
04.03.2021 10:33 Відповісти
бігом секретним гівношітом треба вакціоновуватись!!
показати весь коментар
04.03.2021 11:28 Відповісти
Тетяно, як Ви ще не усвідомили, що статистика "нових випадків" дуже легко маніпулюється кількістю виконаних щодня гівнотестів, які дають до 90% ХИБНОпозитивних результатів.
показати весь коментар
04.03.2021 13:30 Відповісти
Фальшива статистика гівнотестів, які в більшості випадків дають хибнопозитивні результати.
показати весь коментар
04.03.2021 13:29 Відповісти
..ну не треба так відрізнятися від інших дурноголових!! Видно , що ти реальній пацюк!!)))
показати весь коментар
04.03.2021 22:00 Відповісти
вивчай ДУЖЕ уважно https://cormandrostenreview.com/report/
показати весь коментар
05.03.2021 00:22 Відповісти
Пацюк!! Так ти ще й англійської мови не знаєш? Там і слова нема про маски та способи захисту..)))) Там розписана вся практична програма вивченя віруса та його тестування! Про способи захисту ні слова!! Пацюк... ну що ж ти такий дурноголовий!? Ну подивись навкруги!!!)) Усі країни у масках... Реально усі.. Тільки пацюкам цього не видно, і воно починає волати.... Тобі..дурноголове... 100 раз вже казали..що маска тебе НЕ ЗАХИСТИТЬ!!! Вона для того, щоби ТИ..ТВАРИНА не заразила інших... бо з за таких як ти..і боліють невинні!!
показати весь коментар
05.03.2021 16:23 Відповісти
весна, всем пофиг
показати весь коментар
04.03.2021 14:45 Відповісти
Тепер замість вакцинування , потрібно всім прикладатися до чудотворящого асфальту Каламойськага ! Саме йому переросприділили гроші з ковідного фонду на будівництво доріг , Янілохом ! І де дякули Парашенка , за спасіння держави ???😈
показати весь коментар
04.03.2021 17:15 Відповісти
Британские ученые заявили, что вакцина от коронавируса более эффективна для молодых людей, нежели для пожилых.
В Министерстве здравоохранения Англии уверены, что вакцинация может обеспечить более надежную защиту молодых возрастных групп, пишет Mirror. Это связано также с тем, что у молодых людей меньше риск заболеть коронавирусом или умереть от осложнений болезни.
Исследования показали, что после вакцинации препаратом AstraZeneca количество госпитализаций среди лиц старше 80 лет стало значительно меньше.
"Мы смогли показать, что даже если люди действительно заболеют COVID-19 после вакцинации, их риск госпитализации и смерти заметно снизится", - сказала представитель Минздрава Мэри Рамзи.
Британские эксперты считают, что вакцинация сократит уровень заболеваемости. При этом после получения двух доз препарата можно почти полностью остановить передачу COVID-19.
показати весь коментар
05.03.2021 08:03 Відповісти
 
 