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Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Причепилівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС

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Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Причепилівки. За добу - чотири порушення режиму

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Так, за минулу добу, 3 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив декілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам’янки українських захисників загарбники обстріляли зі стрілецької зброї.

Крім того, неподалік населеного пункту Причепилівка російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників, застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу, кульового поранення зазнав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально

У штабі наголосили, що на обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Основною метою дій Збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

У деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗС України. Це свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей", - зазначили в пресцентрі ОС.

Від початку поточної доби, 4 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Вранці в районі Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька пострілів у напрямку українських захисників, застосувавши 120-мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів.

"Серед наших воїнів бойових втрат немає. На провокації противника воїни відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Причепилівки. За добу - чотири порушення режиму тиші, - штаб ОС 01
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Причепилівки. За добу - чотири порушення режиму тиші, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Найшвидшого одужання. Бережи вас Боже.
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04.03.2021 08:28
+7
на залишених позиціях мабуть вже іхтамнєти...або вони (позиції) так пристріляні, що нема сенсу...(а ті всі обіцянки такі ж брехливі як і інші від зелених жаб)

одужання якнайшвидше пораненому і повного відновлення..
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04.03.2021 08:43
+5
Одужання військовому.

Українську землю зе-зграя звільняти збирається ?
На залишені позиції коли ЗСУ повернеться ?
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04.03.2021 08:34
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Найшвидшого одужання. Бережи вас Боже.
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04.03.2021 08:28 Відповісти
ЗЕперемиріє фсьо?
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04.03.2021 08:29 Відповісти
по-факту - давно...но не в голове главнокакбыкомандующего...
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04.03.2021 08:41 Відповісти
Одужання військовому.

Українську землю зе-зграя звільняти збирається ?
На залишені позиції коли ЗСУ повернеться ?
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04.03.2021 08:34 Відповісти
на залишених позиціях мабуть вже іхтамнєти...або вони (позиції) так пристріляні, що нема сенсу...(а ті всі обіцянки такі ж брехливі як і інші від зелених жаб)

одужання якнайшвидше пораненому і повного відновлення..
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04.03.2021 08:43 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. С инаемниками и прочей расеянской швалью надо поступать по принципу: за глаз- два глаза, за зуб - всю челюсть.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Причепилівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2931
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04.03.2021 13:51 Відповісти
Одужання Захиснику України!
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04.03.2021 15:27 Відповісти
Домовленість з рашисстам-кацапом-московитом закінчується порушенням домовленостей рашисстам з криком скаженим на усіх кутах що порушив іньший.
Ніколи домовленості кацап-московит не дотримувався Н І К О Л И.
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04.03.2021 19:35 Відповісти
ЗА-ШИ-БИСЬ! Цензор! Ви взагалі береги попутали? У вас кацапи на фото!
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04.03.2021 21:23 Відповісти
Яке воно було сміливе і борзе на словах.
А як до діла - так і обісрався
6 березня, минає рівно рік, як Зеленський в інтерв'ю The Guardian встановив для Путіна дедлайн у припиненні війни на Донбасі: обіцянка знову не виконана.
6 березня 2020 року, британське видання The Guardian розмістило інтерв'ю В.Зеленського з промовистим заголовком «Президент України: У Путіна є один рік, щоб укласти угоду, щоб закінчити війну».

В інтерв'ю, Зеленський зазначив, що після паризької «нормандської зустрічі» у грудні, він дав Путіну 1 рік, щоб завершити війну на Донбасі: «Я не витрачу 5 років, які мені дав український народ, на роботу в Мінську».

• Сьогодні для Зеленського прийшов час відповідати за свої слова.
За два місяці 2021 року, українські Збройні Сили втратили:
у січні - 4 загиблих, 1 - викрадений з опорного пункту, 9 поранених;
у лютому - 12 загиблих, 23 поранених, 2 травмованих;
за три дні березня - вже 2 поранених.
Для порівняння:
у січні-лютому 2019, загинуло 11 військових,
у січні-лютому 2020 року - 15 військових.
Тобто на сьогодні, рівень втрат за кількістю загиблих військових - вищий, ніж в останній рік Порошенка, і співвідносний з втратами 2020 року.
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04.03.2021 23:32 Відповісти
 
 