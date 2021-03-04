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Закарпаття (1581) МЗС (3562) бешкет (574) Словаччина (559)

Глава МЗС Словаччини Корчок вибачився перед Україною за висловлювання прем'єра Матовича про Закарпаття

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава МЗС Словаччини Корчок вибачився перед Україною за висловлювання прем'єра Матовича про Закарпаття

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра про "обіцяне Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Корчок написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав Корчок у середу ввечері.

"Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві дуже добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини", - додав він.

Нагадаємо, під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за поставки вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Також читайте: Закарпаття в обмін на російську вакцину: прем'єр Словаччини Матович некоректно пожартував про домовленості з РФ

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною".

МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
А шо сам премьер не смог извиниться, язык в тухесе держит?
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04.03.2021 08:42
+9
У них глава МИД - Корчок,
У нас презедент - Торчок!
Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье - Цензор.НЕТ 6628
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04.03.2021 08:38
+9
а тот юморист чего не извинился?...задолбали эти шуты...повсюду...
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04.03.2021 08:45
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У них глава МИД - Корчок,
У нас презедент - Торчок!
Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье - Цензор.НЕТ 6628
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04.03.2021 08:38 Відповісти
Слово не воробей ...
Он перестанет так думать, или только говорить?
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04.03.2021 08:41 Відповісти
А шо сам премьер не смог извиниться, язык в тухесе держит?
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04.03.2021 08:42 Відповісти
"Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - добавил он.Источник: https://censor.net/ru/n3251342Кулеба - молодец. Наконец начали работать с соседями Украины .
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04.03.2021 08:45 Відповісти
Как там у вас с пандемией?
Спутник V уже начали колоть?
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04.03.2021 08:50 Відповісти
Кацапи:
- Хахлы, вы слышали - нашу вакцину "Спутник" признали в Европе!!! Словакия закупила партию!...
- Чули, чули... Так тут все просто - вас у Європу, в тому числі і в Словаччину, вже стільки налізло, що від смороду не продихнеш. А з-за "додаткової хромосоми" ваш організм ніякої іншої вакцини, крім "Спутніка", не сприймає... Тому й змушені куплять... І цим роблять вам ще гірше - менше буде вакцинованих у Росії і більше здохне бажаючих їхать на Донбас...
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04.03.2021 09:26 Відповісти
И когда опять в Словакию?
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04.03.2021 08:52 Відповісти
Когда VPN включит.
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04.03.2021 09:05 Відповісти
а тот юморист чего не извинился?...задолбали эти шуты...повсюду...
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04.03.2021 08:45 Відповісти
А почему молчит премьер ?
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04.03.2021 08:59 Відповісти
премьер министр должен подавать в отставку.
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04.03.2021 09:34 Відповісти
Примьер-министр Матович пообещал взять за щеку у пуйла, за поставку Спутника. Как словакам такая версия?
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04.03.2021 09:43 Відповісти
Надо и со словаками поссорится. Последние остались, с кем конфликтов не было.
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04.03.2021 09:54 Відповісти
Словаччина звіздараси. Це не ті посібники фашизму і нацизму, які воювали у Другій світовій на боці німців? Забули недофашисти?
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04.03.2021 10:38 Відповісти
Голова МЗС Словаччини вибачився перед міністром закордонних справ України. Добре, а при чому тут міністр, він не нічого такого не говорив. Питання чому прим'єр не вибачиться перед народом України!?
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04.03.2021 10:42 Відповісти
Скандала не будет, инцидент исчерпан. В Словакии есть еще адекватные политики и это радует. Не все наши соседи **@нутые. Но при планировании взаимоотношений нужно иметь ввиду - нынешний Премьер в Словакии - тупорый имбицил.
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04.03.2021 11:23 Відповісти
Розкрилась ще одна кремлівська консерва - прем'єр словаччини. Прогинався перед ******, щоб пристроїв його на хлібне місце.

Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти"
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04.03.2021 11:24 Відповісти
А сам козел Матович не соизволил! Ну и мать его... Козел,он и в Словакии козел...
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04.03.2021 11:26 Відповісти
А матович реально козел!
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04.03.2021 11:42 Відповісти
 
 