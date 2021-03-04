Глава МЗС Словаччини Корчок вибачився перед Україною за висловлювання прем'єра Матовича про Закарпаття
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Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра про "обіцяне Закарпаття" в обмін на російську вакцину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Корчок написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав Корчок у середу ввечері.
"Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві дуже добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини", - додав він.
Нагадаємо, під час радіоінтерв'ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за поставки вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".
Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.
Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною".
МЗС України висловило протест тимчасовому повіреному в справах Словацької Республіки в Україні Матушу Корбу через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича про Закарпаття.
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У нас презедент - Торчок!
Он перестанет так думать, или только говорить?
Спутник V уже начали колоть?
- Хахлы, вы слышали - нашу вакцину "Спутник" признали в Европе!!! Словакия закупила партию!...
- Чули, чули... Так тут все просто - вас у Європу, в тому числі і в Словаччину, вже стільки налізло, що від смороду не продихнеш. А з-за "додаткової хромосоми" ваш організм ніякої іншої вакцини, крім "Спутніка", не сприймає... Тому й змушені куплять... І цим роблять вам ще гірше - менше буде вакцинованих у Росії і більше здохне бажаючих їхать на Донбас...
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