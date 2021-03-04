УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5511 відвідувач онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
9 035 26
паливо (408) Олексій Чернишов (121)

Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов

Незаконний обіг пального в усіх регіонах має бути зупинений у найкоротші терміни і законний спосіб.

Про це напередодні ввечері повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"За дорученням прем‘єр-міністра України провів сьогодні селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та Київської міської держадміністрації. Очільники областей отримали термінове завдання щодо посилення ефективності діяльності міжвідомчих регіональних груп. Такі групи відповідають за боротьбу з нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, тому їхні чіткі дії та злагоджена робота наразі є дуже важливою і відповідальною", - зазначив Чернишов.

Він також уточнив, що уряд тримає це питання на контролі.

Також читайте: Кабмін виділив Міноборони з держрезерву 6,4 тис. тонн дизпального

Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
показати весь коментар
04.03.2021 09:24
+7
Перед посевной решили взбодрить фермеров...
показати весь коментар
04.03.2021 08:51
+3
Сбор взяток по новому кругу, передел бизнеса.
показати весь коментар
04.03.2021 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фотофакт: Порошенко продает дизельное топливо из под полы. "Заправка ЕС!" Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов - Цензор.НЕТ 3673 Как вам такое зебобы? Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов - Цензор.НЕТ 9095
Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов - Цензор.НЕТ 9421


показати весь коментар
04.03.2021 08:46 Відповісти
уже ж вроде как остановили... Снова надо останавливать остановленное?
показати весь коментар
04.03.2021 08:46 Відповісти
Ну, год назад это было, что пошло не так?😁😁😁😁
показати весь коментар
04.03.2021 08:55 Відповісти
После той остановки у нас еще две такие заправки открылось))
показати весь коментар
04.03.2021 09:26 Відповісти
Сбор взяток по новому кругу, передел бизнеса.
показати весь коментар
04.03.2021 08:47 Відповісти
Перед посевной решили взбодрить фермеров...
показати весь коментар
04.03.2021 08:51 Відповісти
ах-ха-ха разбежка по ценам на заправках дт по 30грн/л а наливом 18грн/л кто регулирует топливный рынок хер его знает..... антимонопольный комитет аууууу! чего ***** спим?......
показати весь коментар
04.03.2021 08:52 Відповісти
Вони якраз в темі і непогано себе почувають)))
показати весь коментар
04.03.2021 08:53 Відповісти
Два года как "закрыли", но они продолжают успешно работать.....
показати весь коментар
04.03.2021 08:57 Відповісти
Землю - крестьянам!
Фабрики - рабочим!
Ацедофильное молоко - ацедофилам!
показати весь коментар
04.03.2021 09:01 Відповісти
Чопорная Англия не знает как прекратить торговлю наркотиками самими надзирателями тюрем.А Украина -рыжая?.Народ рождаетс на свет божий с острым желанием что -нибудь поцупить у соседа.За межу раньше убивали.
показати весь коментар
04.03.2021 09:03 Відповісти
шыкарна заправка и кохва есть зачем закрывать
показати весь коментар
04.03.2021 09:06 Відповісти
То есть цены шагнут за 30 гривен за литр?

Это явно Медведчук с кацапами подсуетились , чтобы подгадить Шмыгалю и Зе
Мстят за свои , заработанные «тяжелым трудом» тв- помойки 😀😀😀
показати весь коментар
04.03.2021 09:08 Відповісти
Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
показати весь коментар
04.03.2021 09:24 Відповісти
Согласна
показати весь коментар
04.03.2021 09:29 Відповісти
не все так просто.
1) візми те ДП та налий в банку. подивись колір.
2) понюхай вихлоп.
3) поміряй витрати.
4) прочитай далі...

Дизельне Пальне, памьятка водію.
Не все що солярка «дізель», та не всяке дизельне пальне - солярка.
Соляр («сонячна» олива чи масло) називались фракції нафти жовто-коричневого кольору, що киплять від 200 до 350 градусів приблизно, і які використовувались у перших двигунах з самозапаленням розпиленого палива під тиском.
Вимогам горяння у дизель-моторі відповідають багато речовин та їх сумішей, у тому числі не-нафтового походження. (рослинні та тваринні жири та продукти їх обробки, ефіри, водні ємульсії, спирти, різні суміші...)
Важливі характеристики:
Теплота згорання, або калорійність тобто вміст енергії.
Для нафтових палив різниця може бути кілька % а для біодізеля до 30%, тобто витрата його буде більша, тож і ціну треба перераховувати щоб порівняти.
Цетанове число, тобто здатність до запалення у робочих умовах. Якщо вона занижена, то недопалене паливо полетить у трубу, може початись нестабільна робота мотора. Зависока теж порушує горіння.
Вміст сірки. Підвищений вміст приводить до швидшого зносу труби та колектора. (циліндри та клапани зазвичай досить стійки до впливу її сполук)
Вміст води. невелика кількість (за різними джерелами до 2 або до 7%) покращує горіння, зменшує токсичність вихлопу, й не підвищує витрати суміші відносно чистого палива. Особливо це стосується темних сортів палива. (Тобто 2% замінили водою, а витрата та сама!)
Вміст води та сірки одночасно призводить до швидкого виходу з ладу паливної апаратури. Особливо ********, де точність та тиск вище ніж у старої. (тобто може бути або підвищенна сірка, або вода, але не одночасно)
Кисневі та азотні сполуки надають паливу червоного, бурого або й чорного кольору. Їх високий вміст, а також ненасичені вуглеводні підвищюють схильнсть палива до утовриення смоли, коксу, аж до заклинювання колець та клапанів. Більшою мірою стосується старих двигунів, де паливна аппаратура працює не так точно як у ********, або при несправній апаратурі та невідповідному моторному маслі. Це можна компенсувати миючими добавками, добавкою води (у вигляді ємульсїї звісно ж) та розведенням такого палива з якісним.
Змащувальні властивості. Якщо основа діз.палива не масло, то його додають подібно як у бензин двохтактних двигунів. Це зазвичай робить виробник а не споживач.
Вьязкість. Якщо замала або зависока то паливна апаратура не зможе паливо якісно закачати та розпилити.
Агресивність до гуми, фарби, шкіри. ******* дизельні суміші можуть розчиняти фарби, нестікі сорти гуми та подразнювати руки, тож у старих моторах можуть бути біди з цим пов'язані.
Темпаратура спалаху на повітрі. Впливає тільки на пожежну безпеку.
показати весь коментар
04.03.2021 12:10 Відповісти
Открою вам секрет))Едет бензовоз припустим на укрнафту сливает половина цистерны там, потом едет тот же бензовоз на подпольную заправку, и сливает остальное там)) Я видел это своими глазами)) Разница в цене это налог, плюс сговор, плюс персонал, заправщик, уборщик.. Которые устроены официально и за них надо платить налог, и так далее..))
показати весь коментар
05.03.2021 09:16 Відповісти
Ви што?!! Ето сам Порошенко падлянку подкінул. Пока єво ніпасадят парядка нє будєт!
показати весь коментар
04.03.2021 09:36 Відповісти
Порошенко мог подкинуть только конфеты 😀😀😀
показати весь коментар
04.03.2021 09:43 Відповісти
Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 207 Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 207 Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 207 Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 207 Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 2788- оборот незаконного палива зупинись, раз-два!!!!!!!
показати весь коментар
04.03.2021 09:12 Відповісти
"Незаконний обіг пального в усіх регіонах має бути зупинений у найкоротші терміни і законний спосіб" -Незаконний обіг дибілів в усіх регіонах ,в т, ч м.Києві має бути зупинений у найкоротші терміни і законний спосіб. Так думає народ , єдине джерело влади!
показати весь коментар
04.03.2021 09:23 Відповісти
А все таки гарні хлопці, ці слуги😁.
показати весь коментар
04.03.2021 09:34 Відповісти
Чекаємо чергового підвищення цін на паливо...
показати весь коментар
04.03.2021 09:43 Відповісти
Підтягніть ціну за літр до 50грн. терміново!
показати весь коментар
04.03.2021 10:23 Відповісти
Розпочнуть звичайно ж легальних АЗС. Тих, які платять всі податки і акцизні збори. Вже це проходили в 2019 році, коли отримували ліцензії.
показати весь коментар
04.03.2021 12:01 Відповісти
как же вы его остановите если вы все с него кормитесь)))
показати весь коментар
04.03.2021 12:40 Відповісти
 
 