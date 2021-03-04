Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов
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Незаконний обіг пального в усіх регіонах має бути зупинений у найкоротші терміни і законний спосіб.
Про це напередодні ввечері повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"За дорученням прем‘єр-міністра України провів сьогодні селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та Київської міської держадміністрації. Очільники областей отримали термінове завдання щодо посилення ефективності діяльності міжвідомчих регіональних груп. Такі групи відповідають за боротьбу з нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, тому їхні чіткі дії та злагоджена робота наразі є дуже важливою і відповідальною", - зазначив Чернишов.
Він також уточнив, що уряд тримає це питання на контролі.
Будь ласка, зачекайте...
Фабрики - рабочим!
Ацедофильное молоко - ацедофилам!
Это явно Медведчук с кацапами подсуетились , чтобы подгадить Шмыгалю и Зе
Мстят за свои , заработанные «тяжелым трудом» тв- помойки 😀😀😀
1) візми те ДП та налий в банку. подивись колір.
2) понюхай вихлоп.
3) поміряй витрати.
4) прочитай далі...
Дизельне Пальне, памьятка водію.
Не все що солярка «дізель», та не всяке дизельне пальне - солярка.
Соляр («сонячна» олива чи масло) називались фракції нафти жовто-коричневого кольору, що киплять від 200 до 350 градусів приблизно, і які використовувались у перших двигунах з самозапаленням розпиленого палива під тиском.
Вимогам горяння у дизель-моторі відповідають багато речовин та їх сумішей, у тому числі не-нафтового походження. (рослинні та тваринні жири та продукти їх обробки, ефіри, водні ємульсії, спирти, різні суміші...)
Важливі характеристики:
Теплота згорання, або калорійність тобто вміст енергії.
Для нафтових палив різниця може бути кілька % а для біодізеля до 30%, тобто витрата його буде більша, тож і ціну треба перераховувати щоб порівняти.
Цетанове число, тобто здатність до запалення у робочих умовах. Якщо вона занижена, то недопалене паливо полетить у трубу, може початись нестабільна робота мотора. Зависока теж порушує горіння.
Вміст сірки. Підвищений вміст приводить до швидшого зносу труби та колектора. (циліндри та клапани зазвичай досить стійки до впливу її сполук)
Вміст води. невелика кількість (за різними джерелами до 2 або до 7%) покращує горіння, зменшує токсичність вихлопу, й не підвищує витрати суміші відносно чистого палива. Особливо це стосується темних сортів палива. (Тобто 2% замінили водою, а витрата та сама!)
Вміст води та сірки одночасно призводить до швидкого виходу з ладу паливної апаратури. Особливо ********, де точність та тиск вище ніж у старої. (тобто може бути або підвищенна сірка, або вода, але не одночасно)
Кисневі та азотні сполуки надають паливу червоного, бурого або й чорного кольору. Їх високий вміст, а також ненасичені вуглеводні підвищюють схильнсть палива до утовриення смоли, коксу, аж до заклинювання колець та клапанів. Більшою мірою стосується старих двигунів, де паливна аппаратура працює не так точно як у ********, або при несправній апаратурі та невідповідному моторному маслі. Це можна компенсувати миючими добавками, добавкою води (у вигляді ємульсїї звісно ж) та розведенням такого палива з якісним.
Змащувальні властивості. Якщо основа діз.палива не масло, то його додають подібно як у бензин двохтактних двигунів. Це зазвичай робить виробник а не споживач.
Вьязкість. Якщо замала або зависока то паливна апаратура не зможе паливо якісно закачати та розпилити.
Агресивність до гуми, фарби, шкіри. ******* дизельні суміші можуть розчиняти фарби, нестікі сорти гуми та подразнювати руки, тож у старих моторах можуть бути біди з цим пов'язані.
Темпаратура спалаху на повітрі. Впливає тільки на пожежну безпеку.