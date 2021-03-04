За добу у світі виявили 440,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 115,7 млн

Станом на ранок 4 березня у світі зареєстрували 440 965 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 838 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 115 779 644 випадків інфікування, з них 440 965 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 571 994 особи, з них 10 838 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 91,4 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7.