МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК

Міністерство охорони здоров'я України назвало найпопулярніші фейки про вакцинацію проти COVID-19 і розповіло, чому не варто їм вірити.

Список опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії COVID-19. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, – сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби. А з цією метою потрібно, аби щонайменше 60% населення імунізувалися", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відомство назвало такі "найпопулярніші фейки про вакцинацію":

Вакцина Covishield - це "генерик", який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca

"Це неправда. Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca. По суті, Covishield - це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена ​​на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія", - спростували фейк у МОЗ.

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Через низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити більш якісний препарат

"Насправді всі вакцини проти COVID-19 зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування, тобто їх дозволено використовувати лише в надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія. Поки неможливо вакцинувати всіх охочих, ВООЗ рекомендує вакцину Oxford/AstraZeneca для щеплення медичних працівників і людей віком 65 років і старше. Навіть якщо після щеплення цією вакциною ви все одно захворієте на коронавірус, його перебіг буде набагато легшим, а ймовірність отримати ускладнення набагато нижчою", - заявили в МОЗ України.

У світі зафіксовано випадки смерті внаслідок вакцинації проти COVID-19

"Аналіз, проведений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, показав, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей похилого віку, і немає підстав вважати, що вони пов'язані з вакцинацією. ВООЗ поки не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу", - зазначила пресслужба.

Люди заразилися коронавірусом унаслідок вакцинації

За словами медиків, неможливо заразитися коронавірусом від вакцин, тому що жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу.

"Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати і боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Це нормально і є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. Якщо незабаром після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID- 19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього", - йдеться в повідомленні.

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Вакцини Pfizer і Moderna викликають сильний анафілактичний шок

"Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих", - відповіли у відомстві.

Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок

"Якщо вакцина могла б викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда", - пояснили в МОЗ.

Вакцина проти коронавірусу викликає розсіяний склероз

"Насправді лише в єдиному випадку під час випробування вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому - запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації", - спростували фейк у МОЗ України.

мРНК-вакцини - генетична зброя, яке змінює наші гени

"мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляють у ядро ​​клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати або взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до COVID-19", - розповіли в МОЗ України.

Всі індійські вакцини набагато гірші за європейські

"Індія посідає третє місце на світовому фармацевтичному ринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин. Індійський Serum Institute, який виробляє AstraZeneca (CoviShield), - це одне з найбільших підприємств світу з виробництва вакцин, яке експортує свою продукцію до 140 країн. 65% усіх дітей на планеті хоча б раз робили щеплення вакциною від цього виробника. Препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні. Усі вакцини від Serum Institute мають відповідний висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо якості та безпеки", - додали у відомстві.