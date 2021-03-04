МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК
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Міністерство охорони здоров'я України назвало найпопулярніші фейки про вакцинацію проти COVID-19 і розповіло, чому не варто їм вірити.
Список опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії COVID-19. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, – сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби. А з цією метою потрібно, аби щонайменше 60% населення імунізувалися", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, відомство назвало такі "найпопулярніші фейки про вакцинацію":
Вакцина Covishield - це "генерик", який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca
"Це неправда. Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca. По суті, Covishield - це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія", - спростували фейк у МОЗ.
Через низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити більш якісний препарат
"Насправді всі вакцини проти COVID-19 зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування, тобто їх дозволено використовувати лише в надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія. Поки неможливо вакцинувати всіх охочих, ВООЗ рекомендує вакцину Oxford/AstraZeneca для щеплення медичних працівників і людей віком 65 років і старше. Навіть якщо після щеплення цією вакциною ви все одно захворієте на коронавірус, його перебіг буде набагато легшим, а ймовірність отримати ускладнення набагато нижчою", - заявили в МОЗ України.
У світі зафіксовано випадки смерті внаслідок вакцинації проти COVID-19
"Аналіз, проведений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, показав, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей похилого віку, і немає підстав вважати, що вони пов'язані з вакцинацією. ВООЗ поки не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу", - зазначила пресслужба.
Люди заразилися коронавірусом унаслідок вакцинації
За словами медиків, неможливо заразитися коронавірусом від вакцин, тому що жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу.
"Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати і боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Це нормально і є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. Якщо незабаром після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID- 19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього", - йдеться в повідомленні.
Вакцини Pfizer і Moderna викликають сильний анафілактичний шок
"Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих", - відповіли у відомстві.
Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок
"Якщо вакцина могла б викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда", - пояснили в МОЗ.
Вакцина проти коронавірусу викликає розсіяний склероз
"Насправді лише в єдиному випадку під час випробування вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому - запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації", - спростували фейк у МОЗ України.
мРНК-вакцини - генетична зброя, яке змінює наші гени
"мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляють у ядро клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати або взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до COVID-19", - розповіли в МОЗ України.
Всі індійські вакцини набагато гірші за європейські
"Індія посідає третє місце на світовому фармацевтичному ринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин. Індійський Serum Institute, який виробляє AstraZeneca (CoviShield), - це одне з найбільших підприємств світу з виробництва вакцин, яке експортує свою продукцію до 140 країн. 65% усіх дітей на планеті хоча б раз робили щеплення вакциною від цього виробника. Препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні. Усі вакцини від Serum Institute мають відповідний висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо якості та безпеки", - додали у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Прикольная шутка!
Кто-то еще верит сообщениям этой конторы?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
И тут также. Как заболеют - сразу потребуют вакцину, чтоб хуже им не стало.)))
А свої порожні заяви ти можеш чимось обгрунтувати, окрім своєї методички?
И асразенека, и пфайзер должны нанимать хороших адвокатов, потому что им не отвертеться от юридического преследования за это преступление.
Он и на карантин в Австралии котил бочку, хотя именно карантином Австралия справилась с ростом эпидемии ковида.
Тут ревльно тяжелый клинический случай. Но оставлять его творчество на форуме без ответов и критических замечаний не стоит. Выборы в Украине показали, что легковеных людей у нас недопустимо много.
Так что с Вашим случаем надо внимательно разбираться, а не запрещать все вакцины.
Пфайзер/Модерна можливо якось впливає. Але! Йдеться лише про обмежену кількість білка-антитіла, при тому, що при захворюванні без вакцинації організм буде сам шукати і виробляти експерементальні антитіла в набагато більшій кількості.
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-54086146?fbclid=IwAR2xRQeU73kEH0VzNZGOcuHscHzDe_BQzEu9JcylX9ybZEG1eV3OjSaBY5A
Кто никогда не заболеет Covid-19
Це - про Т-клітини.
По миру зафиксировано уже много случаев повторного инфицирования ковидом.
Вікі: "це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.
Необхідна вимога для продажу дженериків - доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.
У 2006 році розпочався рух за випуск дженериків самими фірмами -розробниками брендів для того, щоб не втрачати вигоду, яка помітно перетікає сьогодні до фірм-ресинтезаторів препаратів, зокрема, в Індії та Китаї."
Довіряю висновкам людей,що більш глибоко вивчали це питання:
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5824016527624405
Тут з більш наукової точки зору й документами :https://twitter.com/Nat_anest/status/1366001851414503424
Ну,і деякі цікаві подробиці:
https://www.facebook.com/vladimir.sarkisyan/posts/3946014632129785
При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
Вакцина ICMR/SII-COVISHIELD находится в стадии клинических испытаний
Реестр клинических испытаний - Индия (CTRI), Национального института медицинской статистики (ICMR)
Состоянием на 2021.01.28
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
Other names AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,[3]
ChAdOx1-S,[4]
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[5][6]
Covishield[7]
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
Вирусы встраиваются в ДНК.
А вот вакцины от ковида не содержат живой вирус ковида.И те отдельные фрагменты вируса или РНК и ДНК, где такие фрагменты закодированы, в ДНК клетки ничего не встраивают.
То есть, по сути, статья посвящена тому, как из натуральных продуктов и индийских растений делать не только лекарства, но и ВАКЦИНЫ от коронавирусной инфекции. Вы слышали хоть про одну вакцину из трав?
Статья по своей сути околонаучная, начиная с определения возбудителя и заканчивая "методами его лечения". При всем уважении, но видимо серьезный вид источника ввел вас в заблуждение
На форуме Цензора ранее мелькал тоже один персонаж, все призывал лечить и предотвращать Ковид "лазерной терапией", а в доказательство давал ссылки на свои авторские статьи с откровенной околонаучной чушью вроде "инертонов", которые возбуждаются под действием лазера и т.д. А на критику все твердил, что современная доказательная медицина давно спасовала перед "эмпирической медициной", но фармацевтическая мафия против этого борется.
Да и у инсулина ГМО бактерий и человеческог инсулина он должен отличаться. Хотя, точное копирование не всегда лучший вариант. Ведь менее активный инсулин может быть полезен для предотвращения "инсулиновой ямы".
А насчет гликозилирования полностью с вами согласна. Гликозилирование белков в организме человека играет множество ролей -от активации белка до присвоения им "черной метки" для утилизации. Это очень тонкая работа, требующая или тщательной проработки, или, как минимум, тщательных клинических испытаний
Но этот белок образуется внутри клетки - и как он попадает наружу? И не воспримет ли иммунная система наличие чужеродного белка внутри или на мембране клетки как сигнал к ее уничтожению?
Пока, как показывает практика, вроде бы обходится без таких реакций. Но объяснения, почему именно так происходит, я не в одной статье не нашла.
ПС для уничтожения клеток должны быть доступны CDR участки синтезированного протеина чтобы антитела прочно связались с ним и Fc-участки антител потом связались Fc-рецепторами киллеров и фагов. Я думаю, если у молекулі протеина нет больших гидрофобніх участков, на мембранеклетки он не задержится.
Это довольно тонкий лед, но тем не менее за такими препаратами - будущее.
P.S. А насчет сплайсинга вы правы - но я под выражением "десятки и сотни молекул белка с одной молекул РНК" имела в виду не разные варианты протеинов, а количество копии одного и того же белка. И это одно из преимуществ мРНК- вакцин - на одну введенную молекулу образовываются множество иммуногенных
ПС. Что лучше, чай, выращенный в Индии, или чай выращенный в Европе?
У вакцины есть несколько взаимозаменяемых названий.
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,
ChAdOx1-S,
COVID-19 Oxford Vaccine,
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine,
Covishield (это бренд нейм вакцины AZD1222, выпускаемой Serum Institute of India). Не могут они назвать товар названием другой фирмы. Ни Oxford, ни Astrazeneca. AZD1222 плохо подходит для названия. Придумали Covishield™.
ЭТО ВСЁ ОДНА ВАКЦИНА!
Оф сайт Astrazeneca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cMD7AV1v8vYJ:https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-covid-19-vaccine-authorised-for-emergency-use-by-the-world-health-organization.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
Вики
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
BBC "India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK)"
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124
New York Times
"vaccine - branded Covishield and developed by Oxford University and AstraZeneca - is safe and "a major catalyst to restoring livelihoods."
https://www.nytimes.com/live/2021/03/01/world/covid-19-coronavirus
Reuters "A healthcare worker prepares to administer a dose of the Oxford University-AstraZeneca vaccine, marketed by the Serum Institute of India (SII) as COVISHIELD"
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-india/uk-to-receive-10-million-astrazeneca-covid-19-vaccine-doses-from-indias-serum-institute-idUSKCN2AU2LW
Businessinsider
"Oxford-AstraZeneca's Covishield, which is manufactured by the Serum Institute of India (SII)"
https://www.businessinsider.in/science/health/news/heres-how-to-register-and-what-documents-to-carry-for-the-covid-19-vaccination-drive-from-march-1/articleshow/81268236.cms
CNBC
"Serum Institute of India is manufacturing the vaccine developed by British-Swedish pharma giant AstraZeneca and Oxford University, known locally as Covishield."
https://www.cnbc.com/2021/02/22/covid-19-vaccine-serum-institute-of-india-told-to-prioritize-domestic-demand.html