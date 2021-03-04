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МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК

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МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК

Міністерство охорони здоров'я України назвало найпопулярніші фейки про вакцинацію проти COVID-19 і розповіло, чому не варто їм вірити.

Список опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Вакцинація – це один із найважливіших елементів для подолання пандемії COVID-19. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, – сформувати в українців колективний імунітет до смертельно небезпечної хвороби. А з цією метою потрібно, аби щонайменше 60% населення імунізувалися", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відомство назвало такі "найпопулярніші фейки про вакцинацію":

Вакцина Covishield - це "генерик", який не має нічого спільного з вакциною Oxford/Astrazeneca

"Це неправда. Covishield виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca. По суті, Covishield - це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена ​​на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія", - спростували фейк у МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров

Через низьку ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca ВООЗ рекомендує використовувати її тільки в надзвичайних випадках, коли держава не може закупити більш якісний препарат

"Насправді всі вакцини проти COVID-19 зареєстровані ВООЗ тільки для екстреного медичного застосування, тобто їх дозволено використовувати лише в надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія. Поки неможливо вакцинувати всіх охочих, ВООЗ рекомендує вакцину Oxford/AstraZeneca для щеплення медичних працівників і людей віком 65 років і старше. Навіть якщо після щеплення цією вакциною ви все одно захворієте на коронавірус, його перебіг буде набагато легшим, а ймовірність отримати ускладнення набагато нижчою", - заявили в МОЗ України.

У світі зафіксовано випадки смерті внаслідок вакцинації проти COVID-19

"Аналіз, проведений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, показав, що летальні випадки відповідають очікуваному рівню смертності від різних причин для людей похилого віку, і немає підстав вважати, що вони пов'язані з вакцинацією. ВООЗ поки не зафіксувала жодного випадку смерті після щеплення вакциною проти коронавірусу", - зазначила пресслужба.

Люди заразилися коронавірусом унаслідок вакцинації

За словами медиків, неможливо заразитися коронавірусом від вакцин, тому що жодна з них не містить живого вірусу, здатного викликати хворобу.

"Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати і боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Це нормально і є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. Якщо незабаром після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID- 19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб

Вакцини Pfizer і Moderna викликають сильний анафілактичний шок

"Насправді сильну алергічну реакцію після вакцинації фіксують лише в одному випадку на сотні тисяч вакцинованих", - відповіли у відомстві.

Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок

"Якщо вакцина могла б викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме відбувалося б під час захворювання на COVID-19. Це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда", - пояснили в МОЗ.

Вакцина проти коронавірусу викликає розсіяний склероз

"Насправді лише в єдиному випадку під час випробування вакцини AstraZeneca повідомили, що у волонтера виявили розсіяний склероз, в іншому - запалення спинного мозку. В обох випадках експерти дійшли висновку, що хвороба не мала стосунку до вакцинації", - спростували фейк у МОЗ України.

мРНК-вакцини - генетична зброя, яке змінює наші гени

"мРНК-вакцини проти COVID-19 ніколи не потрапляють у ядро ​​клітини, де розташована наша ДНК. Це означає, що мРНК не може впливати або взаємодіяти з нашою ДНК будь-яким чином. натомість мРНК-вакцини працюють із природними захисними силами організму, щоб безпечно виробити імунітет до COVID-19", - розповіли в МОЗ України.

Всі індійські вакцини набагато гірші за європейські

"Індія посідає третє місце на світовому фармацевтичному ринку. Саме Індія забезпечує приблизно 65% світового ринку вакцин. Індійський Serum Institute, який виробляє AstraZeneca (CoviShield), - це одне з найбільших підприємств світу з виробництва вакцин, яке експортує свою продукцію до 140 країн. 65% усіх дітей на планеті хоча б раз робили щеплення вакциною від цього виробника. Препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні. Усі вакцини від Serum Institute мають відповідний висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо якості та безпеки", - додали у відомстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Изменять ДНК они не могут, а вот как насчёт нарушать процесс трансляции при синтезе белков ?
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04.03.2021 09:25
+7
Ну про это скромно промолчим. Они население убеждают в то самое время когда своих работников убедить не могут, судя по массовому отказу врачей делать прививки. Им даже их непосредственные подчиненные не верят.
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04.03.2021 09:30
+6
Піздно всрались. Зеленій владі вже ніхто не вірить. Потрібно було не брехати на кожному кроці.
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04.03.2021 09:18
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Та ладно! Они хотят сказать, что 73-процентные зэбараны зря скупили всю фольгу для шапочек и трусов? Минздрав опубликовал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации: Вакцины не могут изменять ДНК - Цензор.НЕТ 4970
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04.03.2021 09:09 Відповісти
"Минздрав опубликовал и опроверг.... "
Прикольная шутка!
Кто-то еще верит сообщениям этой конторы?
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04.03.2021 09:09 Відповісти
Я вот только не увидел в статье чем он опроверг. Ни единой ссылки ни на один документ. Очередное бла-бла-бла в стиле Степанова.
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04.03.2021 09:26 Відповісти
"По словам медиков, невозможно заразиться коронавирусом от вакцин, потому что ни одна из них не содержит живого вируса" - у этих "медиков" и вирусы живые бывают, оказывается
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04.03.2021 09:17 Відповісти
Это медицинский термин (live virus). Читай
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
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05.03.2021 03:54 Відповісти
Последствия стояния активистов всех мастей под резиденцией Президента -более 10000 заболевших в сутки и почти 200 - отдавших Богу душу стариков.То ли ещё будет! Активисты - просто близоруки и не видят дальше своего носа,не могут просчитать последствия своих действий даже на полчаса.Как наркоманы.Вынь и положь!
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04.03.2021 09:18 Відповісти
Я так понимаю, что двести по всей Украине отдавших Богу душу стариков под резиденцией президента накануне стояли?
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04.03.2021 09:28 Відповісти
Ніт, за старою легендою вони на лижах каталися.
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04.03.2021 09:33 Відповісти
Какие у нас все таки мощные старики.
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04.03.2021 09:39 Відповісти
Не кажи.
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04.03.2021 09:42 Відповісти
Артём ***********! По твоему 99 % митингующих под резиденцией губернатора малоросии были с Ивано-франковской обл.?
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04.03.2021 09:39 Відповісти
Піздно всрались. Зеленій владі вже ніхто не вірить. Потрібно було не брехати на кожному кроці.
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04.03.2021 09:18 Відповісти
Прежде чем публиковать и опровергать, нужны годы исследований. Минздрав. Не надо нам здесь лапшу вешать. А что будет-не будет после той болтушки еще не известно.
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04.03.2021 09:23 Відповісти
Минздрав опубликовал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации: Вакцины не могут изменять ДНК - Цензор.НЕТ 4610 только почему-то ковишилдом никто в Европе не хочет вакцинироваться
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04.03.2021 09:25 Відповісти
Изменять ДНК они не могут, а вот как насчёт нарушать процесс трансляции при синтезе белков ?
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04.03.2021 09:25 Відповісти
Ну про это скромно промолчим. Они население убеждают в то самое время когда своих работников убедить не могут, судя по массовому отказу врачей делать прививки. Им даже их непосредственные подчиненные не верят.
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04.03.2021 09:30 Відповісти
Так это аналогично с отношением к ментам, к полиции, мол, доверия к ним нет, ненавижу и т.п. Но как грабанут или покалечат, то конечно бегут к тем же ненависным полисменам))).
И тут также. Как заболеют - сразу потребуют вакцину, чтоб хуже им не стало.)))
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04.03.2021 14:50 Відповісти
Если заболел, то вакцина уже до лампады. Даже вредна.
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04.03.2021 14:54 Відповісти
Навіть з імуноглобулінами будь-який лікар в більшості випадків скаже: не лізьте зайвий раз в імунку, а тут таке. Звісно, лікарі відмовлятимуться від такої жіжі.
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04.03.2021 09:41 Відповісти
++++++++++++++++++++++++++++++++++!
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04.03.2021 09:59 Відповісти
Ну да,гораздо лучше ковидом переболеть. Он же в имунную систему не лезет, правда?
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04.03.2021 10:14 Відповісти
Ковід вже перенесли в тій чи іншій формі близько половини населення України. Тож не варто робити з цього трагедію
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04.03.2021 10:22 Відповісти
Це ти на кавовій гущі наворожив?
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04.03.2021 10:28 Відповісти
Результати, отримані навіть у такий спосіб, на диво, виявляються значно точнішими за статистику Стєпанова МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК - Цензор.НЕТ 1698
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04.03.2021 10:41 Відповісти
Це твоя суб"єктивна думка. Але захворюваність на ковід в Україні і в інших країнах Європи зростає, а якби ти був правий, вона б знижувалась. Так що заварюй нову каву для ворожіння, бо попередня твоя брехня не пройшла елементарну перевірку на логіку.
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04.03.2021 10:58 Відповісти
Не плутай свою лічную шерсть з реальністю, тролику! МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК - Цензор.НЕТ 7501
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04.03.2021 11:35 Відповісти
Якщо у тебе десь шерсть заплуталась - то це виключно твої проблеми. Але твої вигадки на кталт "Ковід вже перенесли в тій чи іншій формі близько половини населення України. " не підкріплені нічим. То хто з нас тролик?
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04.03.2021 11:48 Відповісти
Можливо ти не повіриш, але в мене немає жодних проблем з твоєю шерстю ))
А свої порожні заяви ти можеш чимось обгрунтувати, окрім своєї методички?
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04.03.2021 13:12 Відповісти
Нет, не может.
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04.03.2021 10:13 Відповісти
По-твоему, инфицирование клетки вирусом ковида офигенно помогагет процессу трансляции при синтезе белков?
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04.03.2021 10:31 Відповісти
Мало ли какие реакции может тормознуть асразенековский и пфайзеровский шмурдяки. Они ведь не прошли даже 3-ю фазу клинических испытаний.
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04.03.2021 10:40 Відповісти
По твоему, на окончании 3-й фазы изучают влияние на трансляцию белков в клетке? Клетка синтезирует молекулы белков постоянно, примерно 1 молекулу белка за секунду. Как думаешь, за сколько времени испытаний на токсичность обнаружилось бы негативное влияние, если бы оно было?
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04.03.2021 10:54 Відповісти
Не моё дело сколько и как вы собирались или не собирались эти шмурдяки тестировать.
И асразенека, и пфайзер должны нанимать хороших адвокатов, потому что им не отвертеться от юридического преследования за это преступление.
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04.03.2021 11:09 Відповісти
Я общалась ранее на форуме с МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК - Цензор.НЕТ 7145 aquarius580 . Человек искренне не верит во всю ситуацию с коронавирусом, считает пандемию выдумкой и заговором. Так что дискутировать относительно вакцин тут бессмысленно
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04.03.2021 11:11 Відповісти
Я тоже с ним общался. Он бредит идеей Нюрнберга-2 над вакцинаторами, но в процессе общения выяснилось, что и о Нюрнберге-1 у него знания весьма неполные.
Он и на карантин в Австралии котил бочку, хотя именно карантином Австралия справилась с ростом эпидемии ковида.
Тут ревльно тяжелый клинический случай. Но оставлять его творчество на форуме без ответов и критических замечаний не стоит. Выборы в Украине показали, что легковеных людей у нас недопустимо много.
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04.03.2021 11:18 Відповісти
Я не общалась ранее с ним на форуме, но поддерживаю. Вакцина гробит иммунку и здоровье человека. У меня двое детей пострадали от вакцинации в детстве и ГОСУДАРСТВУ ЭТО БЫЛО , естессно, ПОФИГ
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04.03.2021 12:55 Відповісти
Видите ли, вакцинация для имунной системы - как тренировка для мышц. Каждая тренировка несет небольшую опасность, и сразу после тренировки человек временно слабее, чем обычно но, в итоге, тренировки делают человека сильнее. А большую опасность обычная тренировка несет либо абсолютно неподготовленному человеку, либо тем, кто имеет врожденную аномалию, либо не восстановился после травмы или болезни. Таким врачи должны давать противопоказания.
Так что с Вашим случаем надо внимательно разбираться, а не запрещать все вакцины.
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04.03.2021 14:31 Відповісти
Вакцина АстраЗенеки ніяк. Вона зроблена по класичній схемі, так само, як вакцина від віспи наприклад.
Пфайзер/Модерна можливо якось впливає. Але! Йдеться лише про обмежену кількість білка-антитіла, при тому, що при захворюванні без вакцинації організм буде сам шукати і виробляти експерементальні антитіла в набагато більшій кількості.
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04.03.2021 14:49 Відповісти
Звичайно це дуже корисно влити в організм генномодифіковане щось таке, яке навіть не витримує назви "вакцина" . А авторитетні вірусологи так і загубились в медійних просторах. Всі ці дії коментують лише профани. Тому перспектива дійсно вражає!
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04.03.2021 09:31 Відповісти
Знайшла таке в коментах до одного з постів на фб щодо ковід-щеплення (там є посилання на оригінал англійською)
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-54086146?fbclid=IwAR2xRQeU73kEH0VzNZGOcuHscHzDe_BQzEu9JcylX9ybZEG1eV3OjSaBY5A

Кто никогда не заболеет Covid-19

Це - про Т-клітини.
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04.03.2021 09:40 Відповісти
Про Т-клетки давно известно.
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04.03.2021 10:27 Відповісти
Никогда не говори "никогда" (с)
По миру зафиксировано уже много случаев повторного инфицирования ковидом.
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04.03.2021 10:41 Відповісти
Цікаво,а піарники з моз розуміють,що таке дженерик ?

Вікі: "це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.
Необхідна вимога для продажу дженериків - доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.
У 2006 році розпочався рух за випуск дженериків самими фірмами -розробниками брендів для того, щоб не втрачати вигоду, яка помітно перетікає сьогодні до фірм-ресинтезаторів препаратів, зокрема, в Індії та Китаї."
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04.03.2021 09:46 Відповісти
А шо не так? Дженерик - непатентований, індійська вакцина - патентована.
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04.03.2021 14:52 Відповісти
Ні.Covishield ,-і є класичний дженерик.
Довіряю висновкам людей,що більш глибоко вивчали це питання:
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5824016527624405

Тут з більш наукової точки зору й документами :https://twitter.com/Nat_anest/status/1366001851414503424

Ну,і деякі цікаві подробиці:
https://www.facebook.com/vladimir.sarkisyan/posts/3946014632129785
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04.03.2021 16:25 Відповісти
Ніхто на пряму не доказав, що Ковішилд має меньшу ефективність ніж Астрозенека. Фактично і Береза і do not resuscitate з питань доказів перейшли на питання віри. А це вже малоцікаво, як і невдалий приклад Берези щодо Аккури.
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04.03.2021 19:52 Відповісти
Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1).
При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.

Вакцина ICMR/SII-COVISHIELD находится в стадии клинических испытаний
Реестр клинических испытаний - Индия (CTRI), Национального института медицинской статистики (ICMR)

Состоянием на 2021.01.28
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
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04.03.2021 10:03 Відповісти
Trade namesCOVID-19 Vaccine AstraZeneca,[1] AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[2]

Other names AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,[3]
ChAdOx1-S,[4]
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[5][6]
Covishield[7]

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
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04.03.2021 10:26 Відповісти
Так мы ему и поверили.
Вирусы встраиваются в ДНК.
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04.03.2021 10:34 Відповісти
Єто только ретровирусы, к которым и принадлежит ковид. Т.е. при заражении ковидом, его генетическая информация будет встроена в ДНК клетки до конца ее жизни.
А вот вакцины от ковида не содержат живой вирус ковида.И те отдельные фрагменты вируса или РНК и ДНК, где такие фрагменты закодированы, в ДНК клетки ничего не встраивают.
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04.03.2021 10:46 Відповісти
Ковид ни разу не входит в семейство ретровирусов. У них отдельное семейство - коронавирусы. С ретровирусами они входят в один реалм - Riboviria, но это ранг очень высокого порядка. Сравнивать, например, ВИЧ и Ковид - это все равно что сравнивать человека и инфузорию - оба входят в аналогичный ранг "царство животных"
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04.03.2021 11:18 Відповісти
Лично мне неизвестно, с какого ляда у индийцев ковид стал ретровирусом, но его официальная классификация иная. И кстати, вы прочитали статью далее определения? Вся статья посвящена тому, что "... In such a time, the pharmaceuticals should promote and encourage natural product drug discovery programs..." - и далее - In the current pandemic situation of COVID-19, these traditional plants can be a rich source to develop and design novel natural medicines, therapies, or vaccines against HCoV-2.
То есть, по сути, статья посвящена тому, как из натуральных продуктов и индийских растений делать не только лекарства, но и ВАКЦИНЫ от коронавирусной инфекции. Вы слышали хоть про одну вакцину из трав?
Статья по своей сути околонаучная, начиная с определения возбудителя и заканчивая "методами его лечения". При всем уважении, но видимо серьезный вид источника ввел вас в заблуждение
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04.03.2021 11:48 Відповісти
Ну, я слышал про одну вакцину, производимую из белка, продуцируемого ГМО клетками гусениц. Novavax, если интересно.
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04.03.2021 11:52 Відповісти
Одно дело ГМО. Мировое производство человеческого инсулина сейчас вообще на ГМО-бактериях основано. Равно как и моноклональных антител и ряда других белковых продуктов. А статья посвящена именно траволечению, откровенно говоря.
На форуме Цензора ранее мелькал тоже один персонаж, все призывал лечить и предотвращать Ковид "лазерной терапией", а в доказательство давал ссылки на свои авторские статьи с откровенной околонаучной чушью вроде "инертонов", которые возбуждаются под действием лазера и т.д. А на критику все твердил, что современная доказательная медицина давно спасовала перед "эмпирической медициной", но фармацевтическая мафия против этого борется.
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04.03.2021 12:00 Відповісти
Тут вот какой вопрос. Профиль гликозилирования протеинов, произведенных клетками гусеницы, существенно отличается от профиля гликозилирования в посттрансляционных превращениях такого же протеина в клетке человека. Как думаете, не изменит ли это имунной ответ при применении вакцины Novavax?
Да и у инсулина ГМО бактерий и человеческог инсулина он должен отличаться. Хотя, точное копирование не всегда лучший вариант. Ведь менее активный инсулин может быть полезен для предотвращения "инсулиновой ямы".
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04.03.2021 12:13 Відповісти
Естественно, что мало внедрить ген с первичной структурой белка куда угодно без учета посттрансляционных модификаций. Тот же "инсулин из бактерий" - это максимально упрощенная схема для школьников, а так это сложнейшая многоэтапная индустрия, где производство той самой первичной структуры - лишь один из этапов.
А насчет гликозилирования полностью с вами согласна. Гликозилирование белков в организме человека играет множество ролей -от активации белка до присвоения им "черной метки" для утилизации. Это очень тонкая работа, требующая или тщательной проработки, или, как минимум, тщательных клинических испытаний
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04.03.2021 12:33 Відповісти
Ну так и в клетке человека там этапов немало. по памяти - там и препроинсулин и проинсулин и упаковка с ионами цинка...
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04.03.2021 12:37 Відповісти
Так и есть. Сначала формируется длинный белок - сразу после трансляции. Потом он разрезается протеазами - тут и препро- и про-. В итоге из одной цепи получается две, которые упаковываются в гексамеры с цинком до выделения.
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04.03.2021 12:57 Відповісти
Но аналогичные опасения могут вызвать современные мРНК-вакцины, развитие которых получило толчок при пандемии. На первый взгляд, все красиво - вместо введения огромного количество чужеродного белка с риском анафилаксии и иммунокомплексных реакций, мы вводим немного РНК, которая проникает в клетки человека и на ее основе организм сам строит иммуногенный белок. А учитывая, что с одной цепи РНК могут быть считаны десятки и сотни молекул белка - иммуногенность гарантирована.
Но этот белок образуется внутри клетки - и как он попадает наружу? И не воспримет ли иммунная система наличие чужеродного белка внутри или на мембране клетки как сигнал к ее уничтожению?
Пока, как показывает практика, вроде бы обходится без таких реакций. Но объяснения, почему именно так происходит, я не в одной статье не нашла.
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04.03.2021 12:40 Відповісти
Ну, насколько я знаю на этапе, когда полностью готова м-РНК альтернативный сплайсинг уже невозможен. Так что число вариантов не очень велико и определяется главным образом посттрансляционными превращениями. Да и CDR участки у такого семейства белков должны быть очень похожи.
ПС для уничтожения клеток должны быть доступны CDR участки синтезированного протеина чтобы антитела прочно связались с ним и Fc-участки антител потом связались Fc-рецепторами киллеров и фагов. Я думаю, если у молекулі протеина нет больших гидрофобніх участков, на мембранеклетки он не задержится.
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04.03.2021 12:54 Відповісти
То-то и оно, это очень тонкая грань - CDR участки такого протеина ДОЛЖНЫ быть презентированы иммунной системе, что должно вызвать синтез комплементарных антител и. Иначе вся идея вакцины теряет смысл. Но при этом, этот белок 1) не должен задерживаться на мембране, 2) его не должно вырабатываться настолько много, чтобы не вызвать лавинообразную иммунную реакцию.

Это довольно тонкий лед, но тем не менее за такими препаратами - будущее.
P.S. А насчет сплайсинга вы правы - но я под выражением "десятки и сотни молекул белка с одной молекул РНК" имела в виду не разные варианты протеинов, а количество копии одного и того же белка. И это одно из преимуществ мРНК- вакцин - на одну введенную молекулу образовываются множество иммуногенных
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04.03.2021 13:15 Відповісти
Ну, сама вакцинная м-РНК в клетках не редуплицируется (РНК-зависимая полимераза есть только в вирусах). А сам вектор лишен способности к репликации. То есть число копий иммуногенного протеина будет определяться долей молекул РНК, проникнувших в клетки (определяется в основном начальным количеством м-РНК в дозе вакцины), скоростью синтеза протеинов (бывает иногда снижена при сильном истощении, авитаминозе и тп, но такие пациенты не должны попадать на вакцинацию) и скоростью распада м-РНК в клетке (не очень отличается от человека к человеку). Так что некий средний диапазон значений вполне ревльно выдержать.
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04.03.2021 14:38 Відповісти
Хотя, не исключаю, что Вы правы. Я химик, мне ближе более простое деление подход - ДНК и РНК вирусы. То есть мне важнее знать есть ли в их составе урацил или тимин. (В молодости я работал по синтезу подобных веществ).
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04.03.2021 11:43 Відповісти
Ретровирусы действительно РНК-содержащие вирусы. Точно также как вирусы гриппа, бешенства, гепатита С, полиомиелита, коронавирусы и добрая толика вирусов, вызывающих банальную простуду. Но встраивать свой геном в геном клетки хозяина могут только ретровирусы. Остальные в ядро не проникают и их жизненный цикла протекает в цитоплазме клеток - на основе РНК строятся белки вируса, а потом вирусная же РНК-полимераза копирует его генетический материал
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04.03.2021 11:53 Відповісти
Спасибо за информацию. Буду просвещаться. МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК - Цензор.НЕТ 1976
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04.03.2021 11:59 Відповісти
Час назад,в троллейбусе,дура-билетерша,в разговоре с "медицинским работником",которая,между прочим не знала что в Молдову прибыли вакцины Pfaizer и AstraZeneca (называла их румынскими!),громко "преподавала" всему троллейбусу,что "я не буду вакцинироваться,потому что сколько дано Богом,столько и проживу" ...
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04.03.2021 10:34 Відповісти
Правду написали. Но антипрививочникам-мракобесам ничто и никто не указ.
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04.03.2021 10:41 Відповісти
Посмотрим,-разве для нее премия к зарплате лишняя?
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04.03.2021 10:46 Відповісти
Хто бажав би вакцинуватися, вакцинуйтеся тим що є. Справа в тому що, і Пфайзер, і Модерна, і Джонсон і Джонсон мають ті самі проблеми. Жодна вакцина не сартифікована по справжньому, а лише має дозвіл на використання. Кожна відома вакцина має випадки "нетипової реакції організма". Від самих кращих вакцин зафіксовані такі ж самі наслідки, як і від індійської чи китайської. То ж, не має сенсу крутити носом і платити більше, хіба що, ви надаєте перевагу відомим та модним брендам і маєте прес бабла, тоді маєте можливість покапризувати і потім хвалитися перед друзями.
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04.03.2021 10:55 Відповісти
ЗІ: в зв'язку з повальною вакцинацією нетипові наслідки та ефективність від вакцинації намагаються не надавати розголосу всі без виключення держави світу.
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04.03.2021 11:02 Відповісти
странно, индийские машины хуже европейских, а вакцины не хуже - как так?
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04.03.2021 11:53 Відповісти
Справа не в тому що, не індійська гірше, а європейські та американські не сильно від неї відрізняються. Якщо зазвичай на вакцину йде 5 років то, за рік ви зробите тільки таку, як у всіх.
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04.03.2021 12:50 Відповісти
Херню
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04.03.2021 13:08 Відповісти
Биотехнологии. Там клетки сами компоненты вакцин производят.
ПС. Что лучше, чай, выращенный в Индии, или чай выращенный в Европе? МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК - Цензор.НЕТ 5924
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04.03.2021 19:10 Відповісти
Кацапские боты распространяют дезинформацию по поводу вакцины, чтобы помешать эффективной вакцинации в Украине. НЕ ДАЙТЕ СОБОЙ МАНИПУЛИРОВАТЬ КАЦАПСКИМ БОТАМ!

У вакцины есть несколько взаимозаменяемых названий.
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,
ChAdOx1-S,
COVID-19 Oxford Vaccine,
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine,

Covishield (это бренд нейм вакцины AZD1222, выпускаемой Serum Institute of India). Не могут они назвать товар названием другой фирмы. Ни Oxford, ни Astrazeneca. AZD1222 плохо подходит для названия. Придумали Covishield™.

ЭТО ВСЁ ОДНА ВАКЦИНА!

Оф сайт Astrazeneca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cMD7AV1v8vYJ:https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-covid-19-vaccine-authorised-for-emergency-use-by-the-world-health-organization.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d

Вики
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine

BBC "India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK)"
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124

New York Times
"vaccine - branded Covishield and developed by Oxford University and AstraZeneca - is safe and "a major catalyst to restoring livelihoods."
https://www.nytimes.com/live/2021/03/01/world/covid-19-coronavirus

Reuters "A healthcare worker prepares to administer a dose of the Oxford University-AstraZeneca vaccine, marketed by the Serum Institute of India (SII) as COVISHIELD"
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-india/uk-to-receive-10-million-astrazeneca-covid-19-vaccine-doses-from-indias-serum-institute-idUSKCN2AU2LW

Businessinsider
"Oxford-AstraZeneca's Covishield, which is manufactured by the Serum Institute of India (SII)"
https://www.businessinsider.in/science/health/news/heres-how-to-register-and-what-documents-to-carry-for-the-covid-19-vaccination-drive-from-march-1/articleshow/81268236.cms

CNBC
"Serum Institute of India is manufacturing the vaccine developed by British-Swedish pharma giant AstraZeneca and Oxford University, known locally as Covishield."
https://www.cnbc.com/2021/02/22/covid-19-vaccine-serum-institute-of-india-told-to-prioritize-domestic-demand.html
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05.03.2021 03:50 Відповісти
 
 