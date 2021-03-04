Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський

Вчора, 3 березня, в ході наради під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалося питання розвитку інфраструктури та енергетичного сектору країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"В Україні має бути сучасна та безпечна інфраструктура, інтегрована у світову транспортну систему, яка забезпечує високу мобільність населення. Це було частиною моєї передвиборчої програми, і це підтримують українці", – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, як відбувається модернізація дорожньої інфраструктури та її приведення до рівня стандартів ЄС.

"З вашої ініціативи ми працюємо над капітальним ремонтом інфраструктури. Будівництво доріг відбувається за європейськими стандартами. Ми впроваджуємо автоматичний контроль ваги та швидкості автомобілів, відновлюємо аеропорти, командно працюємо над підписанням угоди "Відкрите небо" з ЄС. Також наша мета – усунення монополізму у транспортній системі", – сказав Владислав Криклій.

Читайте також: У Раді пропонують провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів про тарифи, - Разумков

Додатково він наголосив, що його міністерство працює над збільшенням частки перевезень з використанням внутрішніх водних шляхів, лібералізацією, цифровізацією ринків транспортних послуг, спрощенням умов роботи для бізнесу та розширенням доступу до послуг для громадян. Міністр також зазначив, що мета сучасної України – екологічно чистий транспорт. Детальніше Владислав Криклій зупинився на проекті оснащення електрозарядними станціями головних туристичних маршрутів України.

Зазначається також, що в ході наради обговорювалося також забезпечення освітленням українських трас і доріг. В цьому напрямку Міністерство інфраструктури буде співпрацювати з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Говорячи про розвиток енергетичної галузі України, Президент зазначив: "Незалежна енергетична система, дешева енергетика – ось основна мета, до якої прагне Україна. Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку та отримувати соціально справедливі платіжки за енергетичні послуги".

Виконувач обов’язків міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Вітренко зауважив, що він тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації щодо створення доступних та ефективних електронних послуг для споживачів. Також він наголосив на тому, що Україна поставить енергоефективність на новий якісний рівень і активно працюватиме над інтеграцією з Євросоюзом у цій галузі.

"Український споживач має відчувати захист держави, яка надаватиме якісний сервіс та допомагатиме сплачувати тарифи. Я також впевнений, що ми побачимо якісно новий рівень інтеграції у ЄС", – сказав Юрій Вітренко.

Також читайте: Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв

За даними офісу президента, у вищезгаданій нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, заступники керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, виконувач обов’язків міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Вітренко, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль, радник Прем'єр-міністра України Кирило Криволап.