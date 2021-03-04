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Зеленський (17470) тарифи (724) інфраструктура (248) Вітренко Юрій (370) Криклій (310)

Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський

Вчора, 3 березня, в ході наради під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалося питання розвитку інфраструктури та енергетичного сектору країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"В Україні має бути сучасна та безпечна інфраструктура, інтегрована у світову транспортну систему, яка забезпечує високу мобільність населення. Це було частиною моєї передвиборчої програми, і це підтримують українці", – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, як відбувається модернізація дорожньої інфраструктури та її приведення до рівня стандартів ЄС.

"З вашої ініціативи ми працюємо над капітальним ремонтом інфраструктури. Будівництво доріг відбувається за європейськими стандартами. Ми впроваджуємо автоматичний контроль ваги та швидкості автомобілів, відновлюємо аеропорти, командно працюємо над підписанням угоди "Відкрите небо" з ЄС. Також наша мета – усунення монополізму у транспортній системі", – сказав Владислав Криклій.

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Додатково він наголосив, що його міністерство працює над збільшенням частки перевезень з використанням внутрішніх водних шляхів, лібералізацією, цифровізацією ринків транспортних послуг, спрощенням умов роботи для бізнесу та розширенням доступу до послуг для громадян. Міністр також зазначив, що мета сучасної України – екологічно чистий транспорт. Детальніше Владислав Криклій зупинився на проекті оснащення електрозарядними станціями головних туристичних маршрутів України.

Зазначається також, що в ході наради обговорювалося також забезпечення освітленням українських трас і доріг. В цьому напрямку Міністерство інфраструктури буде співпрацювати з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Говорячи про розвиток енергетичної галузі України, Президент зазначив: "Незалежна енергетична система, дешева енергетика – ось основна мета, до якої прагне Україна. Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку та отримувати соціально справедливі платіжки за енергетичні послуги".

Виконувач обов’язків міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Вітренко зауважив, що він тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації щодо створення доступних та ефективних електронних послуг для споживачів. Також він наголосив на тому, що Україна поставить енергоефективність на новий якісний рівень і активно працюватиме над інтеграцією з Євросоюзом у цій галузі.

"Український споживач має відчувати захист держави, яка надаватиме якісний сервіс та допомагатиме сплачувати тарифи. Я також впевнений, що ми побачимо якісно новий рівень інтеграції у ЄС", – сказав Юрій Вітренко.

Також читайте: Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв

За даними офісу президента, у вищезгаданій нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, заступники керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, виконувач обов’язків міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Вітренко, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль, радник Прем'єр-міністра України Кирило Криволап.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Покупать электричество в Рашке, отдать последнюю энергетику в руки олигархов с пятью гражданствами, накрутить тарифы - отличные предпосылки для "справедливых" платежей. Мы помним какой Зеля шутник
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5585
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04.03.2021 09:18
+13
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 524
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04.03.2021 09:27
+11
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4802
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04.03.2021 09:28
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Та це ж плагіат майже слово в слово вислову Гройсмана про "чим вище комунальні тарифи - тим сильніше Україна!". Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 447
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04.03.2021 09:11 Відповісти
М-да. Все явнее чувствуется реформаторское всхрюкиванье папередникив
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04.03.2021 09:17 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 259
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04.03.2021 09:26 Відповісти
І що ці, що папірєднікі, мали реальний шанс щось змінити в країні на краще, але все просрали.
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04.03.2021 09:26 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4802
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04.03.2021 09:28 Відповісти
это потому что гройсман крал, а шмыгаль раздает людям бесплатно - по этаму и убытки Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5080
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04.03.2021 09:41 Відповісти
Сладкие ягоды едят багатые,горькие ягоды для 90% украинцев.
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04.03.2021 09:30 Відповісти
ЗНОВУ ХОЧУТЬ ГРАБИТЬ, МАБУТЬ БАНДИ РОЗДІЛИЛИСЬ НА КОБОЛЄВЦІВ І ВІТЕНКОВІВЦІВ ЯКІ БУДУТЬ ДОПОМОГАТЬ ПЛАТИТЬ ТАРИФИ ТІЛЬКИ НЕ ОЗВУЧИВ ЯКИМИ МЕТОДАМИ, ЗНИЖЕННЯ ЦІН НЕ ПЛАНУЮТЬ, ЧИЮ СТОРОНУ ЗАНЯЛИ ЗЕЛЕНІ ДОКТРИНІ ГРАБЕЖУ КОБОЛЄВА ЧИ ВІТРЕНКА, ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ.
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04.03.2021 09:25 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 212
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04.03.2021 09:26 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 465
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04.03.2021 09:26 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1250
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04.03.2021 09:27 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8200
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04.03.2021 09:27 Відповісти
Одной методичкой пользуетесь с Каменщиком?
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04.03.2021 09:35 Відповісти
В моей цепочке есть логика:
1. Зеленский сказал шо нашли цикаве ришення, но потом протеряли.
2. один барашек зебил спрашивает, а что тарифы не снизят?
3. другой барашек зебил говорит, что владимир ссаныч нас ниабманит.
4. а другие барашки зебилы хором говорят шо если шо они его сметут.

Так шо тут нету методички!!!
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04.03.2021 09:39 Відповісти
вова, ізиді нх.
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04.03.2021 09:12 Відповісти
И шо - потерпевший вiслюк нагнёт беню, шоб он социалньо справедливо электричеством торговал? Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8593
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04.03.2021 09:12 Відповісти
Скоріше рудого пацюка
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04.03.2021 09:25 Відповісти
Та всех! Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2931 "вiслюк разбушевался" (с) Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5930
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04.03.2021 09:27 Відповісти
Кто будет нагибать рыжего, его менеджер Шмыгаль, которого Зеля назначил премьером?
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04.03.2021 09:32 Відповісти
Очередное ля-ля.
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04.03.2021 09:14 Відповісти
после таких ля-ля-ля жди очередное подорожания, мля !
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04.03.2021 15:57 Відповісти
Тепло/2 = где?
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04.03.2021 09:14 Відповісти
Может пора заканчивать с монополистами ? Чтобы каждый украинец выбирал ту цену и сервис, которая ему подходит ?

А то , блин, косят под дурачков- летом за БЮДЖЕТНЫЕ ГРОШИ купили газ по 4,6 гр, а зимой продают по 6,99.

А РАЗНИЦУ НА ЯХТЫ
У бени , к примеру, их 4 штуки
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04.03.2021 09:14 Відповісти
Я тебя огорчу. Летом по 4.6 - это цена тоже уже с учетом яхт.
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04.03.2021 09:16 Відповісти
А сколько, если не секрет ?
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04.03.2021 09:32 Відповісти
А кто ж признается Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8144
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04.03.2021 09:34 Відповісти
Так у нас уже можно выбирать поставщика газа.
Сделать это не трудно.
Другое дело, что газ один, а продавцов много и всем им хочется яхты, виллы и мамам деньги переводить.
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04.03.2021 09:20 Відповісти
Одна старенькая бабка-монополист вырастила морковку.
А на рынке эту бабкину морковку продают с наценкой 10 здоровенных упитанных мужиков.
А у мужиков жёны, дети и мамы.
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04.03.2021 09:28 Відповісти
Повторю жесткий коммент с другой темы
Алекс Фомин

Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
04.03.2021 09:24
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04.03.2021 09:34 Відповісти
ключевые слова "каждый украинец должен!", дальше - белый шум.
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04.03.2021 09:15 Відповісти
При зелёной сопле так и чувствуется, дибильное всё рушит только, уйди уже и не позорься
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04.03.2021 09:15 Відповісти
Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6785
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04.03.2021 09:17 Відповісти
Бла-бла-бла...

Декабрь 2019.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза. Об этом глава государства заявил в видеообращении в YouTube.

"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа.
Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены.
Это точно будет не за ваши средства", - сказал Зеленский.
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04.03.2021 09:18 Відповісти
А в декабре 2020 ощютили эти решения!
В грубой и извращенной форме!
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04.03.2021 09:51 Відповісти
Покупать электричество в Рашке, отдать последнюю энергетику в руки олигархов с пятью гражданствами, накрутить тарифы - отличные предпосылки для "справедливых" платежей. Мы помним какой Зеля шутник
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5585
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04.03.2021 09:18 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 524
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04.03.2021 09:27 Відповісти
Іди у сраку, оманське брехло.
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04.03.2021 09:23 Відповісти
" получать социально справедливые платежки"

Вот что это значит? Что значит социально справедливые платежи?
Это если ты дворник в ЖЕКе на минималке, и платишь 40% своей ЗП за комуналку, то олигарх также должен платить 40% своих доходов за отопление и электричество?
А, что, будет социально справедливо! Какой умный и заботливый у нас преЗедент!
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04.03.2021 09:24 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6102
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04.03.2021 09:24 Відповісти
"Украинский потребитель должен чувствовать защиту государства, которое будет ... помогать платить тарифы", - сказал Юрий Витренко.
Государство будет помогать платить...
Странно...
Сначала нагрузить, а потом "помогать".
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04.03.2021 09:25 Відповісти
нуу, стоять сзади с палкой и подгонять неторопливых это тоже помогать
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04.03.2021 10:50 Відповісти
В Украине платежки за отопление завышены в 4 раза - эксперт 4 марта, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Стоимость ЖКХ-услуг в Украине значительно превышает их реальную себестоимость.
Основная причина роста долгов по ЖКХ в превышении стоимости ЖКХ-услуг их реальной себестоимости.
Такое мнение в сегодняшнем комментарии «Главреду» озвучил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
По его словам, в частности, долги за отопление растут, потому что стоимость тепла завышена примерно в четыре раза.
«Так происходит потому, что стоимость газа у нас тоже, по меньшей мере, в 4 раза выше его себестоимости.
То же самое и с транспортировкой газа, стоимость которой в среднем по Украине в 20 раз выше экономически обоснованной.
И эти цифры взяты не с потолка, так как Газпром по существующему контракту платит Нафтогазу 8 копеек за транспортировку 1 кубометра газа на 100 километров по украинской ГТС, а украинцам в большинстве регионов за доставку газа до дома предлагают заплатить 1,60 и выше», - говорит Гаврилечко.
Эксперт также поясняет, что исправить ситуацию можно, только приведя тарифы к рыночным условиям.
«Стоимость услуг ЖКХ в Украине в несколько раз превышает их себестоимость. И она совершенно не рыночная.
И для того, чтобы это исправить, нужно приводить тарифы к рыночным условиям.
То есть к таким, когда потребитель, исходя из своего уровня доходов, может оплатить эти услуги», - говорит Гаврилечко.
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04.03.2021 09:25 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7944
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04.03.2021 09:25 Відповісти
Картинки из методички?
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04.03.2021 09:34 Відповісти
Чета Зеленских подаёт пример порядочности и регулярно оплачивает оккупантам коммунальные услуги за свою квартиру в Крыму А вы, неудачники, даже в Киеве норовите уклониться от платежей. Всё вам презЕдент плохой, а он о народе думает. И не важно, что не об украинском.
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04.03.2021 09:27 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7619
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04.03.2021 09:29 Відповісти
Мир!Труд!Май!Валодька!!!
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04.03.2021 09:34 Відповісти
Звїдки взяти енергетичну безпеку коли сам кабмін зацікавлений в ЇЇ подорожчані.Чим вища ціна тим більші відрахування в бюджет.

"Плохой прогноз, о котором я писал несколько недель назад, стал реальностью. Речь о повышении цены на электричество. За последние две недели уже пять блоков
Еще один энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети
украинских АЭС остановили свою работу. Кабмин объясняет - рынок потребления электроэнергии упал, значит, нужно сокращать ее производство. Правда, и.о. министра энергетики Буславец не говорит, почему останавливают блоки атомных станций, где себестоимость электричества 56 копеек, а продолжают покупать тепловую - по 1,5 грн. А также солнечную и ветреную - по наиболее высокому тарифу в Европе", - отметил Ткаченко Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/plohoy-prognoz-o-povyshenii-ceny-na-elektrichestvo-dlya-naseleniya-stal-realnostyu-nardep-tkachenko-1553400.html
При тому що кабмін розвалив всю країну і латає бюджетні дірки за рахунок тих хто ще якось працює.Та і виходить що якщо економити то самому від того стане гірше так як піднімуть тарифи на більше ніж зекономиш.
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04.03.2021 09:34 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8629
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04.03.2021 09:36 Відповісти
Оппа! Приехали!
"Экономика должна быть экономной!"
Л.И.Брежнев
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04.03.2021 09:44 Відповісти
На кінець 2020го борг за комірне у населення сягав 70млрд. гр. За Січень і Лютий 2021го госкомстат статистику не публікує. Борг зріс вдвічі? І шобла Зєлі в шоці - як бути?
__________
А як бути? Треба сідати на довічне з конфіскацією, Зєля. І Пєцю бери до себе Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1919
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04.03.2021 09:52 Відповісти
Долг перед олигархами. Они должны понять и простить...долг Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3909
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04.03.2021 10:03 Відповісти
Там є колізія. Пробачити не можна. Хтось платив навіть такий тариф. Якщо пробачити боржникам, то це буде несправедливо. Ось, де проблема.
_____________
Саме явище "олігархія" є руйнівним для держави. Тому олігархи мають позбавитись своїх монополій на користь держави.
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04.03.2021 11:47 Відповісти
Вся жисть несправедлива. можно по-доброму позавидовать тем, кому простят долги. Для многих это единственная возможность отложить хоть на подержанный компьютер. Я же прощаю всем, кто больше зарабатывает, даже если,по моему мнению, незаслуженно. Иногда трошки завидую их возможностям, коих лишен, но не со злобой (исключение для ворья, их ненавижу по-черному...и многие догадываюцца, кого я считаю ворьем даже среди гетьманата Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 743 ).
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04.03.2021 15:23 Відповісти
Гарна логіка у Ванька Сулейманова, якщо він обісрався, то обов'язково винен Петя. А чому не Дівуля?
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04.03.2021 10:36 Відповісти
Любой, кто не страдает синдромом Даннинга-Крюгера, понимает, шо Юля Владимировна тут ни при чем.
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04.03.2021 15:24 Відповісти
Близько 50% доходів домогосподарств йде на харчування. Про яку безпеку мова? Це африканській рівень апріорі.
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04.03.2021 09:53 Відповісти
"Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский"

Ты за тарифы отчитайся, "бубочка". Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3433
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04.03.2021 09:55 Відповісти
Как сектантов умасливает. Это же полная бессмыслица.
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04.03.2021 09:57 Відповісти
Все достаточно просто. Электорат оплачивает монополистам-олигархам газ, необходимый для их допотопного энергоемкого производства, в которое они не хотят вкладывать свои деньги для внедрения новых технологий. Этим самым народ возмещает затраты олигархам на добычу своего газа и плюс расходы на закупку государством газа у внешних поставщиков
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04.03.2021 10:03 Відповісти
100% согласен, так как олигархи просят для своих заводов льготную цену на газ, электроэнергию, что бы ихняя продукция была конкурентная. Кратко - держат наше правительство за яйца, они же монополисты по отраслям экономики.
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04.03.2021 10:15 Відповісти
Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки за энергетические услуги"- Для европейской социальной справедливости ,должно быть денежное обеспечение украинского народа как в Европе. Никогда не решить проблему справедливости для украинского народа,теми же людьми , которые на протяжении нескольких лет, были создателями проблем и несправедливости этому народу ,
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04.03.2021 10:15 Відповісти
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7983
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04.03.2021 10:22 Відповісти
Говорить и делать, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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04.03.2021 10:30 Відповісти
Слова, слова, а движения нет. Трепачи.
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04.03.2021 11:06 Відповісти
Свята правда рішення цікаве!
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04.03.2021 11:16 Відповісти
Досить говорити. Робіть вже хоч що-небудь.Казав пан: "Дам кожух". Тепле його слово...
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04.03.2021 11:22 Відповісти
Нормальні у нас євпропейскі платіжки. Завжди можно робити дуншифтінг. А як ви хотіли, як у братів, немає грошей на недвігу, будь ласка у трейлерний парк. Намає на нього, під міст у ливненивий тунель тощо. Дивний народ українці, хочуть блага нашарка отримувати. Хтось писав, що давно треба купюроприймач ставити у житлі. Немає передплати, то немає послуги
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04.03.2021 11:55 Відповісти
Не питання розміру тарифів. Питання - чому надприбутки йдуть трьом олігархам на найбільш коштовні маєтки в Європі, або на яхти по пів мільярди доларів?
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04.03.2021 12:10 Відповісти
так історично склалося
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04.03.2021 12:35 Відповісти
Як склалось, так і розкладеться. Націоналізація монополістів. Олігархи мають сидіти довічне з конфіскацією.
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04.03.2021 12:53 Відповісти
А мабудь із вами повинні їсти крем-брулє із золотих євностей розміром із відро?
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04.03.2021 13:21 Відповісти
Наша замля щорічно дарує більше тонни непотрібу з гектару,
(солома-бадилля у полі, дрючки-обрізки у лісі)
тобто 60 км навколо Рівного це 200 тисяч тонн палива, або
замінник 80 мільйонів кубів газу щороку. (пів мільйона щодня у
опалювальний сезон) - приблизно стільки ж місто й споживає.
Ціна 2...4 тисячі грн. за еквівалент 1000 кубів газу, (з доставкою
та вартісттю спалення) - це більше як удвічі дешевше за газ, й
зароблятимуть не олігархи та добувальники газу у Воркуті, а
місцеві лісовики та польовики.

І що? - а ніщо, дружно "а це ж працювати треба!" -приблизно така відповідь комунальників та їх власників.
Саме сумне що й великих інвестицій не треба для цього, ми їм мало не задарма пропонували.....
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04.03.2021 12:24 Відповісти
Алмазным, млять, резцом!
На золотой доске!

""В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", - подчеркнул Зеленский."

Зеля, не будь идиотом!
Верни тех, кто писал тексты для Голобородько!
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04.03.2021 12:27 Відповісти
 
 