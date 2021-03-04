Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський
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Вчора, 3 березня, в ході наради під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалося питання розвитку інфраструктури та енергетичного сектору країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"В Україні має бути сучасна та безпечна інфраструктура, інтегрована у світову транспортну систему, яка забезпечує високу мобільність населення. Це було частиною моєї передвиборчої програми, і це підтримують українці", – наголосив Володимир Зеленський.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, як відбувається модернізація дорожньої інфраструктури та її приведення до рівня стандартів ЄС.
"З вашої ініціативи ми працюємо над капітальним ремонтом інфраструктури. Будівництво доріг відбувається за європейськими стандартами. Ми впроваджуємо автоматичний контроль ваги та швидкості автомобілів, відновлюємо аеропорти, командно працюємо над підписанням угоди "Відкрите небо" з ЄС. Також наша мета – усунення монополізму у транспортній системі", – сказав Владислав Криклій.
Додатково він наголосив, що його міністерство працює над збільшенням частки перевезень з використанням внутрішніх водних шляхів, лібералізацією, цифровізацією ринків транспортних послуг, спрощенням умов роботи для бізнесу та розширенням доступу до послуг для громадян. Міністр також зазначив, що мета сучасної України – екологічно чистий транспорт. Детальніше Владислав Криклій зупинився на проекті оснащення електрозарядними станціями головних туристичних маршрутів України.
Зазначається також, що в ході наради обговорювалося також забезпечення освітленням українських трас і доріг. В цьому напрямку Міністерство інфраструктури буде співпрацювати з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.
Говорячи про розвиток енергетичної галузі України, Президент зазначив: "Незалежна енергетична система, дешева енергетика – ось основна мета, до якої прагне Україна. Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку та отримувати соціально справедливі платіжки за енергетичні послуги".
Виконувач обов’язків міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Вітренко зауважив, що він тісно співпрацює з Міністерством цифрової трансформації щодо створення доступних та ефективних електронних послуг для споживачів. Також він наголосив на тому, що Україна поставить енергоефективність на новий якісний рівень і активно працюватиме над інтеграцією з Євросоюзом у цій галузі.
"Український споживач має відчувати захист держави, яка надаватиме якісний сервіс та допомагатиме сплачувати тарифи. Я також впевнений, що ми побачимо якісно новий рівень інтеграції у ЄС", – сказав Юрій Вітренко.
За даними офісу президента, у вищезгаданій нараді взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, заступники керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, виконувач обов’язків міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Вітренко, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль, радник Прем'єр-міністра України Кирило Криволап.
Будь ласка, зачекайте...
1. Зеленский сказал шо нашли цикаве ришення, но потом протеряли.
2. один
барашекзебил спрашивает, а что тарифы не снизят?
3. другой б
арашекзебил говорит, что владимир ссаныч нас ниабманит.
4. а другие
барашкизебилы хором говорят шо если шо они его сметут.
Так шо тут нету методички!!!
А то , блин, косят под дурачков- летом за БЮДЖЕТНЫЕ ГРОШИ купили газ по 4,6 гр, а зимой продают по 6,99.
А РАЗНИЦУ НА ЯХТЫ
У бени , к примеру, их 4 штуки
Сделать это не трудно.
Другое дело, что газ один, а продавцов много и всем им хочется яхты, виллы и мамам деньги переводить.
А на рынке эту бабкину морковку продают с наценкой 10 здоровенных упитанных мужиков.
А у мужиков жёны, дети и мамы.
Алекс Фомин
Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
04.03.2021 09:24
Декабрь 2019.
Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза. Об этом глава государства заявил в видеообращении в YouTube.
"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа.
Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены.
Это точно будет не за ваши средства", - сказал Зеленский.
В грубой и извращенной форме!
Вот что это значит? Что значит социально справедливые платежи?
Это если ты дворник в ЖЕКе на минималке, и платишь 40% своей ЗП за комуналку, то олигарх также должен платить 40% своих доходов за отопление и электричество?
А, что, будет социально справедливо! Какой умный и заботливый у нас преЗедент!
Государство будет помогать платить...
Странно...
Сначала нагрузить, а потом "помогать".
Стоимость ЖКХ-услуг в Украине значительно превышает их реальную себестоимость.
Основная причина роста долгов по ЖКХ в превышении стоимости ЖКХ-услуг их реальной себестоимости.
Такое мнение в сегодняшнем комментарии «Главреду» озвучил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
По его словам, в частности, долги за отопление растут, потому что стоимость тепла завышена примерно в четыре раза.
«Так происходит потому, что стоимость газа у нас тоже, по меньшей мере, в 4 раза выше его себестоимости.
То же самое и с транспортировкой газа, стоимость которой в среднем по Украине в 20 раз выше экономически обоснованной.
И эти цифры взяты не с потолка, так как Газпром по существующему контракту платит Нафтогазу 8 копеек за транспортировку 1 кубометра газа на 100 километров по украинской ГТС, а украинцам в большинстве регионов за доставку газа до дома предлагают заплатить 1,60 и выше», - говорит Гаврилечко.
Эксперт также поясняет, что исправить ситуацию можно, только приведя тарифы к рыночным условиям.
«Стоимость услуг ЖКХ в Украине в несколько раз превышает их себестоимость. И она совершенно не рыночная.
И для того, чтобы это исправить, нужно приводить тарифы к рыночным условиям.
То есть к таким, когда потребитель, исходя из своего уровня доходов, может оплатить эти услуги», - говорит Гаврилечко.
"Плохой прогноз, о котором я писал несколько недель назад, стал реальностью. Речь о повышении цены на электричество. За последние две недели уже пять блоков
Еще один энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети
украинских АЭС остановили свою работу. Кабмин объясняет - рынок потребления электроэнергии упал, значит, нужно сокращать ее производство. Правда, и.о. министра энергетики Буславец не говорит, почему останавливают блоки атомных станций, где себестоимость электричества 56 копеек, а продолжают покупать тепловую - по 1,5 грн. А также солнечную и ветреную - по наиболее высокому тарифу в Европе", - отметил Ткаченко Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/plohoy-prognoz-o-povyshenii-ceny-na-elektrichestvo-dlya-naseleniya-stal-realnostyu-nardep-tkachenko-1553400.html
При тому що кабмін розвалив всю країну і латає бюджетні дірки за рахунок тих хто ще якось працює.Та і виходить що якщо економити то самому від того стане гірше так як піднімуть тарифи на більше ніж зекономиш.
"Экономика должна быть экономной!"
Л.И.Брежнев
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А як бути? Треба сідати на довічне з конфіскацією, Зєля. І Пєцю бери до себе
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Саме явище "олігархія" є руйнівним для держави. Тому олігархи мають позбавитись своїх монополій на користь держави.
Ты за тарифы отчитайся, "бубочка".
(солома-бадилля у полі, дрючки-обрізки у лісі)
тобто 60 км навколо Рівного це 200 тисяч тонн палива, або
замінник 80 мільйонів кубів газу щороку. (пів мільйона щодня у
опалювальний сезон) - приблизно стільки ж місто й споживає.
Ціна 2...4 тисячі грн. за еквівалент 1000 кубів газу, (з доставкою
та вартісттю спалення) - це більше як удвічі дешевше за газ, й
зароблятимуть не олігархи та добувальники газу у Воркуті, а
місцеві лісовики та польовики.
І що? - а ніщо, дружно "а це ж працювати треба!" -приблизно така відповідь комунальників та їх власників.
Саме сумне що й великих інвестицій не треба для цього, ми їм мало не задарма пропонували.....
На золотой доске!
""В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", - подчеркнул Зеленский."
Зеля, не будь идиотом!
Верни тех, кто писал тексты для Голобородько!