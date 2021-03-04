УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5518 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
642 10
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3882) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 2,6 тис. осіб, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 2,6 тис. осіб, - МОЗ

За минулу добу, 3 березня, в Україні проти коронавірусу були щеплені 2 680 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 4 березня вакцинували проти коронавірусу в Україні 9 568 осіб. Підкреслюється, що ці люди отримали 1 дозу вакцини.

Як повідомлялося, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого після того, як в країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.

Також читайте: За добу у світі виявили 440,9 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 115,7 млн

Він також уточнив, що вакцини Covishield і AstraZeneca повністю ідентичні.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Этот цензор, или власть подаёт о вакцинации в увеличительном значении( почти,уже,больше) натягивают не натягиваемую перемогу
показати весь коментар
04.03.2021 09:42
+1
ОГО!!! 2,6 тыс х 365 дней = 949 тыс. в год
показати весь коментар
04.03.2021 09:26
+1
Канкулятор мені сказав що все населення буде вакциноване за 15384 дня. Це переміга"
показати весь коментар
04.03.2021 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОГО!!! 2,6 тыс х 365 дней = 949 тыс. в год
показати весь коментар
04.03.2021 09:26 Відповісти
не все будут прививаться. кто не может, кто не захочет.
показати весь коментар
04.03.2021 12:32 Відповісти
Канкулятор мені сказав що все населення буде вакциноване за 15384 дня. Це переміга"
показати весь коментар
04.03.2021 09:28 Відповісти
Этот цензор, или власть подаёт о вакцинации в увеличительном значении( почти,уже,больше) натягивают не натягиваемую перемогу
показати весь коментар
04.03.2021 09:42 Відповісти
а че тьі так думаешь, наращивать оборотьі не могут?
показати весь коментар
04.03.2021 12:33 Відповісти
"За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 2,6 тыс. человек, - Минздрав" - К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов
показати весь коментар
04.03.2021 09:45 Відповісти
Правительство делает видимость вакцинация. Это пародия, а не вакционирование..Ни одна страна в Европе не начинала вакцинацию такими темпами. Почему так поздно началась запись на вакцинацию, можно было бы начать ее с января? Несчастные 500 тыс доз при нормальном правительстве можно провакцинировать за 10 дней. УЧИТЕСЬ, или уступите кресло достойному человеку, Степанов - ПРОМЕДЛЕНИЕ, смерти подобно.
показати весь коментар
04.03.2021 09:50 Відповісти
Якої смєрті? Яке ще в біса промєдлєніє??
Якщо за рік нічого критичного не сталося, то зараз, взагалі, понад 50% українців набули імунітету.
Через півроку ця хвороба зникне сама по собі
показати весь коментар
04.03.2021 10:07 Відповісти
Кожному щепленому потрібно наносити тавро "ГМО" на лобі..
Осіб, що вирішили "вакцинуватись" подібним шмурдяком інакше як "організмами" назвати неможливо. Адже їм було надано безліч правдивої інформації для прийняття вірного рішення, задля вбезпечення свого здоров'я в майбутньому
показати весь коментар
04.03.2021 09:55 Відповісти
 
 