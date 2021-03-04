Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато. ВIДЕО
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Глава Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив причини, через які Україна запізно почала вакцинацію проти коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".
"Тут той випадок, коли не все залежало від грошей. Гроші закладалися і минулого року, і в бюджет поточного. Я хотів би вам нагадати, що спочатку ми не планували створювати так званий ковідний фонд. Але все-таки він був створений і при ухваленні бюджету, його головним завданням було, що коли з'являться гроші, то вони будуть спрямовані на підтримку медиків, виплату додаткової фінансової мотивації, і друге - це вакцинація", - сказав спікер.
За словами спікера парламенту, Кабмін вів складні переговори для отримання вакцини.
"Багато чого залежало навіть не від коштів, а від переговорів, і будемо відверті, в цьому плані Кабміну було непросто, тому що бажаючих отримати вакцину набагато більше, ніж тих можливостей, які сьогодні є з виробництва вакцин. Сподіваюся, що ми потроху почнемо виходити з цієї ситуації, є вже одна вакцина, зараз йдеться про те, що будуть інші", - сказав Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
бриты вложили много денег и поэтому получают больше вакцины чем остальные европейцы
Клоуны даже не знают своим полномочия.
"Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та міста Києва, "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19".
Но ведь "кое кто" говорил шо фонда то нетути.... они там за кого всех принимают то?
Чи це ви особисто все написали і виклали?
Так тобі зрозуміло?
Іди далі чисти хліва, не лізь у високі сфери.
Особенно если выпучить глаза....
З КИМ КАБМІН ВІВ ПЕРЕМОВИНИ? З ПРОКЛАДКАМИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ГРОШІ ТИРЯТЬ? З КИМ?
Коли держава самоусунулась від закупівлі вакцини, вона ж її у посередників бере.
Они не тупаки. Тупаки за них голосовали.
А руководство страны тогда зачем?,что как раз вакциной и заниматься, а не дженериками,как занимаются этим найвысшее руководство других стран,тем более Украине обязаны выделить по краней мере пропорциональную долю для медиков и пожилого населения за сдачу третьего ядерного потенциала нацеленного на США ,а если так званое руководство Украины не может или не хочет отрабатывать свои обязаности за совсем не малые привилегии а только занимаются личным обогащением,деребаня бюджет и активы страны , не дают народу зарабатывать и развиваться ,то пусть идут на перевыборы , в Украине незаменимых нет.