Рубан про причини зростання випадків COVID-19 у Києві: Великі колективи і пізнє звернення по медичну допомогу
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У Києві за минулу добу зафіксували значне зростання захворюваності на COVID-19 - виявили 868 випадків, тоді як напередодні було 463.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан пояснив, із чим пов'язане це зростання кількості хворих.
"Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях та організованих колективах та пізнього звернення по медичну допомогу хворих на коронавірусну інфекцію", - заявив він.
Рубан додав, що сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення по медичну допомогу.
"Нині майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень - 30-40%. Тому основна порада - у разі появи ознак захворювання відразу звертайтеся по медичну допомогу", - додали в Держпродспоживслужбі столиці.
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Потому надо сделать статистику - сколько умерло у каждого семейного врача ковидных больных. И аутсайдеров лишить диплома врача !!!!
А то ПАНАДОЛ ПАНАДОЛ , а потом оказывается поздно- все легкие поражены
А Степанова надо гнать за дурной протокол лечения
В преступном протоколе от Степанова и скрывается суть смертей от короны
і вже дехто без масок..(
Зростає й відсоток госпіталізацій - за останні 16 днів кількість госпіталізованих зросла на 35%. Зa слoвaми гoлoвнoї eпiдeмioлoгинi Львiвщини, стaнoм нa 2 бeрeзня, y лiкaрнях oблaстi пeрeбyвaлo близькo 1580 пaцiєнтiв.
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Щoдня кiлькiсть звeрнeнь зрoстaє. Нa стaцioнaрнe лiкyвaння звeртaються люди, якi мaють aбo вaжкий, aбo дyжe вaжкий стaн.
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