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Рубан про причини зростання випадків COVID-19 у Києві: Великі колективи і пізнє звернення по медичну допомогу

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Рубан про причини зростання випадків COVID-19 у Києві: Великі колективи і пізнє звернення по медичну допомогу

У Києві за минулу добу зафіксували значне зростання захворюваності на COVID-19 - виявили 868 випадків, тоді як напередодні було 463.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан пояснив, із чим пов'язане це зростання кількості хворих.

"Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях та організованих колективах та пізнього звернення по медичну допомогу хворих на коронавірусну інфекцію", - заявив він.

Рубан додав, що сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення по медичну допомогу.

"Нині майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень - 30-40%. Тому основна порада - у разі появи ознак захворювання відразу звертайтеся по медичну допомогу", - додали в Держпродспоживслужбі столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є ризик потрапляння Києва в "помаранчеву" зону, - Рубан

Автор: Наталя Джума
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Позднее обращение за медпомощью - главная проблема смертности
Потому надо сделать статистику - сколько умерло у каждого семейного врача ковидных больных. И аутсайдеров лишить диплома врача !!!!
А то ПАНАДОЛ ПАНАДОЛ , а потом оказывается поздно- все легкие поражены
А Степанова надо гнать за дурной протокол лечения
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04.03.2021 09:40 Відповісти
Ну прям таки!! Реальність така-- при проявлення перших ознак ти йдеш до сімейних і він тобі говорить, а давайте ще три дня почекаємо а вже потім на ПЦР, якщо не допоможе те що я вам зараз пропишу. Через три дні тобі дають направлення на тест ііііі ти чекаєш ще два дні результати. А вже потім хопааа в тебе корона + даустороннє запалення з пораженням 60% легенів.
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04.03.2021 09:58 Відповісти
100 баллов ,
В преступном протоколе от Степанова и скрывается суть смертей от короны
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04.03.2021 10:06 Відповісти
Негайно треба переводити школи на дистанційне навчання: хворіють дуже багато дітей, нема чверті учнів по класах. Навіщо тягнути до канікул та наражати на ризик всіх. Вже хотілось би дотягнути до вакцинації....Рубан про причини зростання випадків COVID-19 у Києві: Великі колективи і пізнє звернення по медичну допомогу - Цензор.НЕТ 1596
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04.03.2021 12:30 Відповісти
Ось так і Україна мчиться по трасі з усім народом на увімкненому Зеленським "антидержавним автопілотом", як цей не зовсім адекватний молодчина,що спить за кермом " Тесли". Йому пока повезло....і нам поки теж везе,бо є ще у нас заділи від епохи Порошенка. А далі ....невідомість темна!
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04.03.2021 10:01 Відповісти
Підвищення захворюваності на ковід спостерігається по всій Європі. Поляки навіть мобільні шпиталі розгортають. Чехія повністю закрила кордони. А у нас буковельшики та занзібарщики безперешкодно і розносять і завозять заразу в Україну.
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04.03.2021 10:08 Відповісти
львівські маршрутки у час пік-це пі..єц..
і вже дехто без масок..(
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04.03.2021 11:00 Відповісти
Стояние у Президентского дворца спровоцировало очередную хвилю ковида.Люди понятия не имеют о личной санитарии.Маленькие детки скуркиним мозгом завалят всех ветеранов -антикоммунистов.
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04.03.2021 10:09 Відповісти
Артём ***********! В Украине нет президентского дворца. Президентский дворец у вас в ********** в Гелинджике
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04.03.2021 10:17 Відповісти
Стояніє??? 😂😂😂Ти Імбецила впавше
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04.03.2021 11:56 Відповісти
Львівщина пeрeбyвaє зa крoк вiд "червоної зони"

Зростає й відсоток госпіталізацій - за останні 16 днів кількість госпіталізованих зросла на 35%. Зa слoвaми гoлoвнoї eпiдeмioлoгинi Львiвщини, стaнoм нa 2 бeрeзня, y лiкaрнях oблaстi пeрeбyвaлo близькo 1580 пaцiєнтiв.

Найбільша кількість хворих перебуває у Центрі легеневого здоров'я. Нa дрyгoмy мiсцi - Львiвськa oблaснa iнфeкцiйнa клiнiчнa лiкaрня
Щoдня кiлькiсть звeрнeнь зрoстaє. Нa стaцioнaрнe лiкyвaння звeртaються люди, якi мaють aбo вaжкий, aбo дyжe вaжкий стaн.
Фахівчиня звернула увагу на ще одну тривожну тенденцію: зростає кількість тих пацієнтів, які вдруге потрапляють нa стaцioнaрнe лiкyвaння з COVID-19.
Taких хвoрих стaнoм нa сьoгoднi нa Львiвщинi нaлiчyється 123 хворих перебувають в реанімації.
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04.03.2021 10:58 Відповісти
Будут делать и говорить о чем угодно только не о самих причинах. Главная причина роста заболеваемости в Киеве переполненные по утрам маршрутки, в которых люди передают ежедневно друг другу вирус по дороге на работу. А власти Киева не могу пустить достаточно общественного транспорта чтобы исключить контакты людей между собой в транспорте. Также отсутвие безплатного тестирования населения.
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04.03.2021 13:14 Відповісти
Авы масочку оденьте и сразу ноль процентов будет! Хехехе
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04.03.2021 14:40 Відповісти
 
 