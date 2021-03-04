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Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї

Верховна Рада на засіданні в четвер розгляне законопроєкти про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Так, серед запланованих до розгляду питань - законопроєкт №2713 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор" та чотири альтернативних до нього, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Крім того, парламентарії розглянуть у першому читанні законопроєкт №4351 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який спрямований на врегулювання на усунення колізії і суперечності норм чинного закону щодо формування Уповноваженого органу.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №3048 щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Народні депутати мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №3427 "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі".

У порядку денному також стоїть законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї" та інші.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
З епохою достатку, чувакі!!!
Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї - Цензор.НЕТ 3724
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04.03.2021 09:45
+3
ЗеРада не просто рассмотрит налоги для игорного бизнеса, а собирается уменьшить их для паразитирующих на человеческих слабостях барыг с 18% до 10%.
Зеленые мародеры в доле.
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04.03.2021 09:59
+2
Представили. У Украинцев уже есть на руках более миллиона ЛЕГАЛЬНЫХ огнестрельных стволов намного более летальных, чем пистолет -нарезных карабинов и гладкоствольных ружей. И что говорит статистика? А она говорит, что происшествий с легальным огнестрельным оружием насчитывается единицы в год, и, в основном, не летальных, т.н. "неосторожное обращение".
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04.03.2021 10:00
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З епохою достатку, чувакі!!!
Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї - Цензор.НЕТ 3724
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04.03.2021 09:45 Відповісти
Представили. У Украинцев уже есть на руках более миллиона ЛЕГАЛЬНЫХ огнестрельных стволов намного более летальных, чем пистолет -нарезных карабинов и гладкоствольных ружей. И что говорит статистика? А она говорит, что происшествий с легальным огнестрельным оружием насчитывается единицы в год, и, в основном, не летальных, т.н. "неосторожное обращение".
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04.03.2021 10:00 Відповісти
Не володію даними статистики по цій темі, але якщо це так, то гуд (!) . Беру свої слова назад)
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04.03.2021 10:06 Відповісти
Игорный бизнес должен платить налоги так, как он платил до 2008 года, когда его закрыла премьер Юлия Тимошенко. Тогда они платили 75% от прибыли. В нашей стране закрыть легко, а что-то открыть даже на тех условиях невозможно.Сейчас мафия хочет провести в ВР налог в 10% и отдать всесь игорный бизнес своим людям.
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04.03.2021 09:49 Відповісти
а что у нас с половой дискриминацией в рекламе все так плохо?... прокладки и женские гели для душа мужики рекламируют?... а, понял, - это они протестуют, что их не пользуют в этой рекламе...
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04.03.2021 09:53 Відповісти
ЗеРада не просто рассмотрит налоги для игорного бизнеса, а собирается уменьшить их для паразитирующих на человеческих слабостях барыг с 18% до 10%.
Зеленые мародеры в доле.
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04.03.2021 09:59 Відповісти
Закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола". Ну это окуенно важно!)))
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04.03.2021 10:50 Відповісти
Сначала следует отправить в отставку бонабакова и Ко -хитрого слугу ВСЕХ господ президентов . Он отлично мимикрирует под любую коррумпированную власть НО украинский Народ его не выбирал . И кстати это еще один чиновник НЕ украинец ! А мы все стерпим .Нам бы писанку -вышиванку -шаровары и все тогда будет в шоколаде . И сериальчиков тупых по телеку под шоколадку
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04.03.2021 10:54 Відповісти
 
 