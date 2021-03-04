Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї

Верховна Рада на засіданні в четвер розгляне законопроєкти про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей.

Так, серед запланованих до розгляду питань - законопроєкт №2713 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор" та чотири альтернативних до нього, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Крім того, парламентарії розглянуть у першому читанні законопроєкт №4351 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який спрямований на врегулювання на усунення колізії і суперечності норм чинного закону щодо формування Уповноваженого органу.

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №3048 щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Народні депутати мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №3427 "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі".

У порядку денному також стоїть законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї" та інші.