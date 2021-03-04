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Новини За кордоном
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США в стратегії з нацбезпеки заявили про підривну ролі Росії у світі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США в стратегії з нацбезпеки заявили про підривну ролі Росії у світі

Росія як і раніше відіграє підривну роль на світовій арені, разом з Китаєм перешкоджаючи захисту інтересів США, говориться в проміжній американській стратегії з нацбезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК.

"Росія як і раніше сповнена рішучості посилити свій глобальний вплив і відігравати підривну роль на світовій арені. І Пекін, і Москва доклали значних зусиль до того, щоб перевірити сильні сторони США і перешкодити нам захищати наші інтереси й інтереси союзників по всьому світу", - йдеться в документі.

США зіткнулися зі "світом наростального націоналізму, відступаючої демократії, посилюваного суперництва з Китаєм, Росією і іншими авторитарними державами", а також науково-технічної революції, яка змінює кожен аспект життя, вважають у Вашингтоні.

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При цьому там підкреслили, що мають намір, зокрема, протистояти загрозі, що виходить від ядерної зброї, уникати дорогих гонок озброєнь і відновлювати свою репутацію лідера в галузі контролю над озброєннями.

"Ось чому ми швидко прийшли до того, щоб продовжити договір СНО-3 з Росією. <...> Ми зробимо кроки для скорочення ролі ядерної зброї в нашій стратегії національної безпеки <...>, - йдеться в тексті стратегії. При цьому США запевнили, що будуть виконувати свої зобов'язання щодо стримування недружніх дій на колишньому рівні.

"І ми будемо перебувати в конструктивному діалозі з Росією і Китаєм щодо низки нових військових технологій, які мають на увазі стратегічну стабільність", - зазначають у Вашингтоні.

Напередодні держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США вирішили внести Росію до списку країн, в які заборонено експорт оборонних технологій. Виняток буде зроблено тільки для поставок компонентів, які необхідні для співпраці двох країн в питанні дослідження космосу.

У проміжній стратегії також говориться, що США не мусять і не братимуть участі у "вічних війнах". Країна має намір працювати над тим, щоб закінчити найдовшу участь США у військовому конфлікті - в Афганістані, - не створюючи при цьому ризиків повернення туди терористів у колишніх обсягах і загроз відновлення атак на США.

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США вже неодноразово називали Росію і Китай одними з основних загроз своїй безпеці. В середині лютого Пентагон заявив, що Росія становить небезпеку для всіх членів НАТО, в тому числі для США. У Міноборони вважають, що Росія "підриває прозорість і передбачуваність", а також використовує військову силу для досягнення своїх цілей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
tZE
Хроника одного президента

‎04.‎03.‎2021

Зеленскому в его действиях по налаживанию взаимоотношений с США нужен один яркий, но правильный ход. Ход способный переломить тотальное двухпартийное недоверие лично к нему, существующее в США. Ход этот очень прост.
Учитывая интерес США к закреплению в черноморском регионе и сложные отношения с Турцией в этом вопросе, ему следует предложить создание военной базы США на территории Украины(например в Очакове, там все есть) с базированием там подразделений ВС США.
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
Такой ход действий найдет полное понимание у подавляющей части Конгресса США и администрации президента Байдена.
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04.03.2021 10:31
+3
рососия страна террорист
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04.03.2021 10:01
+2
04.03.21 00:58 Госсекретарь Блинкен озвучил внешнеполитические приоритеты США: здравоохранение, экономика, климат и отношения с Китаем

???
А чому ж серед цих пріорітетів нема нічого щодо протидії тій =подривной ролі= ?
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04.03.2021 09:51
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В Воронеже поднапряглись США в стратегии по нацбезопасности заявили о подрывной роли России в мире - Цензор.НЕТ 7591
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04.03.2021 09:44 Відповісти
Хай не напрягаються...якщо переплутають де синій, а де жовтий, то нічого страшного.
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04.03.2021 09:53 Відповісти
США в стратегии по нацбезопасности заявили о подрывной роли России в мире - Цензор.НЕТ 5088
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04.03.2021 09:46 Відповісти
04.03.21 00:58 Госсекретарь Блинкен озвучил внешнеполитические приоритеты США: здравоохранение, экономика, климат и отношения с Китаем

???
А чому ж серед цих пріорітетів нема нічого щодо протидії тій =подривной ролі= ?
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04.03.2021 09:51 Відповісти
Все правильно! Байден же сказал про парашку -Мы вас не видим! То есть они для США -никто и ничего!
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04.03.2021 10:13 Відповісти
И дальше США будут поступать как при американской атаке в Сирии,вас для нас -нет!
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04.03.2021 10:15 Відповісти
какая неожиданная новость!
кто бы мог подумать чтобы такой порядочный ***** мог кого то замочить в сортире!
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04.03.2021 09:55 Відповісти
рососия страна террорист
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04.03.2021 10:01 Відповісти


RoksolanaToday&КрымUA@KrimRt 23 ч

Из рашки такое говорят про хим.корыто
"Не тонет, накренилось, стоит без экипажа, под надзором, высланы водолазы, утечки нет и не было, вещество становится токсичным при взаимодействии с водой, в трюмах скопился конденсат и парами отравилась команда. Команда - не все турки"
надо следить

США в стратегії з нацбезпеки заявили про підривну ролі Росії у світі - Цензор.НЕТ 2234
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04.03.2021 10:10 Відповісти
Россия по-прежнему играет подрывную роль на мировой арене, вместе с Китаем препятствуя защите интересов США Источник: https://censor.net/ru/n3251359
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Препятствуют? А должны содействовать? Какой - то сюр.... США содействуют защите интересов Китая?
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04.03.2021 10:04 Відповісти
сша и китай это как муж и жена, прожившие вместе лет 20 в однушке и терпеть друг дружку не могущие
они бы и развелись, но никак не получается сделать развод безболезненным
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04.03.2021 10:31 Відповісти
Старий газовий балон і бензоколонка - росія-терорист!
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04.03.2021 10:16 Відповісти
В стратегії необхідно неоднозначно зазначити що ЕРЕФІЯ країна терорист #1, фінансист тероризму, джерело нестабільності в світі. Кремль необхідно ізолювати від цивілізації, як заражених небезпечних вірусом, до повного виздоровів.
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04.03.2021 10:30 Відповісти
tZE
Хроника одного президента

‎04.‎03.‎2021

Зеленскому в его действиях по налаживанию взаимоотношений с США нужен один яркий, но правильный ход. Ход способный переломить тотальное двухпартийное недоверие лично к нему, существующее в США. Ход этот очень прост.
Учитывая интерес США к закреплению в черноморском регионе и сложные отношения с Турцией в этом вопросе, ему следует предложить создание военной базы США на территории Украины(например в Очакове, там все есть) с базированием там подразделений ВС США.
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
Такой ход действий найдет полное понимание у подавляющей части Конгресса США и администрации президента Байдена.
показати весь коментар
04.03.2021 10:31 Відповісти
 
 