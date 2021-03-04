Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Окупаційна "влада" так званої "ДНР" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області найближчим часом планує ухвалити т. зв. "закон "ДНР" "Про деякі питання перетину тимчасової лінії фактичного розмежування..."
Нині окупанти узгоджують деякі деталі псевдозакону. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.
За даними української сторони, зокрема, терористи планують запровадити дозвільну процедуру на виїзд осіб з окупованих територій у Донецьку область, а також визначити категорії осіб, яким заборонено в'їзд/виїзд з/в т.зв. "ДНР".
"Перетин лінії розмежування під час виїзду (виходу) фізичних осіб і транспортних засобів з ТОТ у ДО здійснюватиметься за наявності перепустки, оформленої "органами внутрішніх справ ДНР". Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників", - наголошує українська делегація.
Зазначається, що окупанти хочуть, щоб пропуск також оформлювався і на сам транспортний засіб.
Українська делегація в ТКГ не відкидає, що до подібного може вдатися ц окупаційна влада так званої "ЛНР".
"Це спричинить подальшу ізоляцію мешканців ТОТ від території України, яка контролюється урядом, і наразі реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавірусної інфекції", - підкреслюється в повідомленні.
"Міжнародне співтовариство та уряд України системно вживають заходів, які мають сприяти покращенню ситуації на лінії розмежування. Російська сторона - продовжує створювати штучні перешкоди. Санкції, які були продовжені цього тижня проти РФ одночасно США та ЄС, стали закономірним наслідком такого вибору Кремля", - підсумували в українській делегації.
Будь ласка, зачекайте...
Но как минимум за 10 лет, но я думаю, что еще раньше, рф начала подготовку к операции. И сама война началась с захвата спецназом россии органов власти в Крыму. Так, что бабки - не причина войны, а лишь срежиссированный ее элемент. Они не чем не отличается от детей бегущих встречать немецкие войска в оккупированном Париже, на хрониках ВМВ.
А ОРДЛО начинает по сути террористическую открытую деятльность, и тепереь все страны имею право ввязаться. Ибо нарушение демократии вопиющее.
Наша сторона повинна приймати тільки наших громадян і тільки за умови наявності українських паспортів. Без варіантів. Немає паспорту - повинна бути процедура відновлення паспорту як втраченого/вкраденого/загубленого.
Не визнавати ксіви ордло.
Ну что, донеччане - луганчане, классно вам живётся в "республиках" ???
Шахтёры, металлурги, берите арматуру в руки, а лучше огнестрельное оружие, и идите на штурм бывших зданий облгосадминистраций в Донецке и Луганске. Пока ещё не совсем поздно, пока ситуация ещё не до конца забетонирована. Иначе дальше будет только хуже.
(написано волонтером Лилией Сова 05.07.2016)
Вот так порох, турчинов, яценюк, наливайченко, аваков сдавали Донецк:
Тот, кто был в Донецке 5 июля 2014 года, тот помнит эту колонну. Колонну, которая стала ''зелёным светом'' войне.
Она заходила в Донецк несколько часов подряд. Такая "маленькая" колонна.
Наблюдая эту, заходящую в город колонну, в которой было более тысячи!! боевиков, мы, жители Донецка, понимали - это конец.
Мы были в отчаянии.
Это самое страшное чувство - чувство отчаяния.
Мы понимали - мы умерли... Умер наш город. Нас бросили на произвол судьбы.
Нас окончательно сдали убийцам.
Тот, кто не видел войну, тот не поймет. Это чувство, когда ты жив, но ты мёртв... Чувство, когда огромный живущий, бурлящий город становится фантомом...
Недоумение испытывали и те, кто был блокирован в ДАП и на Зените… Те немногие, кто был там тогда, кто смотрел на этого смертельного монстра, движущегося в город миллионник, понимал, что как только он влезет в город - Донецк будет окончательно потерян. Шансов не будет.
Но открывать огонь не разрешили, а кадровые офицеры тогда ещё не научились нарушать приказы...
Это была глобальная ошибка.
Нет, не ошибка. Это было сродни предательству… сдача территорий...
Но кого это волновало, кроме тех двух сотен человек военных, находящихся в окружении, да тех гражданских донетчан, которые свято верили в Украину?... Не смотря на рядом ходящую смерть, верили, что их страна не пнет их сапожищем...
В принципе, и б/к на Зените и в ДАПе тогда практически не было.. Но даже с теми скудными запасами б/к ребята готовы были уничтожить колонну, не дать ей войти в город, не предать своих, не бросить, не похоронить заживо...
Но запрет на открытие огня сделал своё дело...
Это было то, что обусловило дальнейшие жесточайшие бои под Донецком, огромным городом с миллионным населением и примыкающими к нему Авдеевкой, Горловкой, Ясиноватой, Марьинкой, Красногоровкой, Старомихайловкой...Донецкой агломерацией.
Бои, которые не прекращаются по сей день. С тысячами жертв...
Цитата из Фейсбука: «Сегодня "великие и могучие патриоты" будут праздновать освобождение Николаевки, Славянска и района! Сегодня они будут вспоминать, как подарили "дорогу жизни" в Донецк рашевской банде гиркина.» (Михаил Адаменко)
И начался террор и настоящая война. И террор....
А потом новоиспеченные «военные эксперты», не воевавшие ни дня, будут писать статьи, эссе и книги о войне, путая факты, события, подразделения... Переписывая историю...