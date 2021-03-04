Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ

Окупаційна "влада" так званої "ДНР" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області найближчим часом планує ухвалити т. зв. "закон "ДНР" "Про деякі питання перетину тимчасової лінії фактичного розмежування..."

Нині окупанти узгоджують деякі деталі псевдозакону. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

За даними української сторони, зокрема, терористи планують запровадити дозвільну процедуру на виїзд осіб з окупованих територій у Донецьку область, а також визначити категорії осіб, яким заборонено в'їзд/виїзд з/в т.зв. "ДНР".

"Перетин лінії розмежування під час виїзду (виходу) фізичних осіб і транспортних засобів з ТОТ у ДО здійснюватиметься за наявності перепустки, оформленої "органами внутрішніх справ ДНР". Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників", - наголошує українська делегація.

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Зазначається, що окупанти хочуть, щоб пропуск також оформлювався і на сам транспортний засіб.

Українська делегація в ТКГ не відкидає, що до подібного може вдатися ц окупаційна влада так званої "ЛНР".

"Це спричинить подальшу ізоляцію мешканців ТОТ від території України, яка контролюється урядом, і наразі реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавірусної інфекції", - підкреслюється в повідомленні.

"Міжнародне співтовариство та уряд України системно вживають заходів, які мають сприяти покращенню ситуації на лінії розмежування. Російська сторона - продовжує створювати штучні перешкоди. Санкції, які були продовжені цього тижня проти РФ одночасно США та ЄС, стали закономірним наслідком такого вибору Кремля", - підсумували в українській делегації.