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окупація (5849) Тристороння контактна група (826) КПВВ (320)

Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими

Окупаційна "влада" так званої "ДНР" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області найближчим часом планує ухвалити т. зв. "закон "ДНР" "Про деякі питання перетину тимчасової лінії фактичного розмежування..."

Нині окупанти узгоджують деякі деталі псевдозакону. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

За даними української сторони, зокрема, терористи планують запровадити дозвільну процедуру на виїзд осіб з окупованих територій у Донецьку область, а також визначити категорії осіб, яким заборонено в'їзд/виїзд з/в т.зв. "ДНР".

"Перетин лінії розмежування під час виїзду (виходу) фізичних осіб і транспортних засобів з ТОТ у ДО здійснюватиметься за наявності перепустки, оформленої "органами внутрішніх справ ДНР". Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників", - наголошує українська делегація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія в ТКГ знову заблокувала питання відкриття КПВВ у Луганській області, - українська делегація

Зазначається, що окупанти хочуть, щоб пропуск також оформлювався і на сам транспортний засіб.

Українська делегація в ТКГ не відкидає, що до подібного може вдатися ц окупаційна влада так званої "ЛНР".

"Це спричинить подальшу ізоляцію мешканців ТОТ від території України, яка контролюється урядом, і наразі реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавірусної інфекції", - підкреслюється в повідомленні.

"Міжнародне співтовариство та уряд України системно вживають заходів, які мають сприяти покращенню ситуації на лінії розмежування. Російська сторона - продовжує створювати штучні перешкоди. Санкції, які були продовжені цього тижня проти РФ одночасно США та ЄС, стали закономірним наслідком такого вибору Кремля", - підсумували в українській делегації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
Лучше пусть вообще не выпускают. Пусть их путен кормит, кормильцев хреновых Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 2475
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04.03.2021 09:55
+17
как в совке. разрешение на выезд. ейбогу, правило для рабов и овец.
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04.03.2021 09:58
+17
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2972
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04.03.2021 10:08
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Лучше пусть вообще не выпускают. Пусть их путен кормит, кормильцев хреновых Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 2475
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04.03.2021 09:55 Відповісти
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2972
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04.03.2021 10:08 Відповісти
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2780
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04.03.2021 10:10 Відповісти
Ты пророссийский троль. Ретранслируешь пропаганду кремля.
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04.03.2021 10:14 Відповісти
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4780
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04.03.2021 10:16 Відповісти
а где он пропагандирует? он контрастирует донецкие лозунки тех времен. науное пособие. если тебе єто не приятно, то єто не значит, что он ру-троль.
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04.03.2021 12:27 Відповісти
Он постит картинку, на которой утверждают, что война началась с митинга бабок. Что полностью согласуется с российской версией событий. Буддто это мирные выступления местного населения.
Но как минимум за 10 лет, но я думаю, что еще раньше, рф начала подготовку к операции. И сама война началась с захвата спецназом россии органов власти в Крыму. Так, что бабки - не причина войны, а лишь срежиссированный ее элемент. Они не чем не отличается от детей бегущих встречать немецкие войска в оккупированном Париже, на хрониках ВМВ.
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04.03.2021 12:35 Відповісти
Там половина із тих гнид із-за "порєбрика". А на передньому плані місцеві бабаньки, для імітації "волевиявлення "донбаського народу"". Таких "місцевих" і на вільній території достатньо. Пильнуйте!
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04.03.2021 10:20 Відповісти
війна почалася 20 лютого 2014 р з окупації Крима
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04.03.2021 10:30 Відповісти
А хто такий путЕн кацапчик?
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04.03.2021 10:09 Відповісти
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1929
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04.03.2021 10:17 Відповісти
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1817
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04.03.2021 10:18 Відповісти
Так путін ***** а той хто пише путЕн сам *****. Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8930
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04.03.2021 10:22 Відповісти
как в совке. разрешение на выезд. ейбогу, правило для рабов и овец.
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04.03.2021 09:58 Відповісти
рф по сути делает живой щит.
А ОРДЛО начинает по сути террористическую открытую деятльность, и тепереь все страны имею право ввязаться. Ибо нарушение демократии вопиющее.
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04.03.2021 10:05 Відповісти
ну Украина решила предложить вакцинацию при переходе через кпп, вот их жаба и давит
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04.03.2021 12:30 Відповісти
Осторожно, двери закрываются, следующая остановка конечная - полная @опа!!!
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04.03.2021 09:59 Відповісти
"умереть в россии"
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04.03.2021 12:31 Відповісти
Те из быдломассы Лугандонии кто имеет паспорт **********
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04.03.2021 09:59 Відповісти
Чогось хорошого чекати от бандосів не варто. Всіма засобами хочуть "відірвати з м'ясом" окупавані території від вільної України!
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04.03.2021 10:02 Відповісти
*окуповані
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04.03.2021 10:04 Відповісти
Пора крокодилов разводить?)
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04.03.2021 10:02 Відповісти
уже Хьюи в одессе разводят. Крокодилов запчастями из рф кормить надо.
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04.03.2021 10:04 Відповісти
Ну, то й добре! Нічого до фашистів шастать, бо чого доброго і самі такими стануть. Хоча... скільки вовка не годуй...(с).
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04.03.2021 10:03 Відповісти
Подозреваю, что будут выпускать только со справкой о положительном тесте на ковид. Биологическая диверсия, т.с.
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04.03.2021 10:05 Відповісти
Как же теперь граждане независимой ДыНыэР к браццкому народу в ЛыНыэР будут ездить? Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6811
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04.03.2021 10:05 Відповісти
Бирка на ухе или носу? Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 7851
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04.03.2021 10:06 Відповісти
А тепер поміркуйте,хто зможе отримати той "пропуск" від МГБ-ФСБ.
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04.03.2021 10:07 Відповісти
Треба просто закрити всі пункти пропуску - 90% тих, хто хотів звідти виїхати, вже давно виїхали... Пора відгородитися від лугандонців, як Південна Корея від КНДР - колючим дротом і мінними полями!
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04.03.2021 10:09 Відповісти
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9398
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04.03.2021 10:12 Відповісти
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3910
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04.03.2021 10:27 Відповісти
Нет это Америка сорит 2 братских народа. Надо просто перестать стрелять.
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04.03.2021 10:15 Відповісти
Не два братских народа а один народ, который должен жить в одном государстве под руководящим началом Великого Пупкина.
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04.03.2021 10:17 Відповісти
Точно. Я просто еще не дорос до такого откровения.
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04.03.2021 10:18 Відповісти
Ex Donchanin :

Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 6268
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04.03.2021 10:21 Відповісти
Ты сначала дай определение что такое "жид" и чем он отличаеться от "не жида".
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04.03.2021 10:15 Відповісти
Спитайте у Поляків,вони в цьому краще розуміються.
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04.03.2021 10:22 Відповісти
почему ,для чего и от кого Израиль отгородился стеной?Найдешь ответ- найдешь разницу Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 160
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04.03.2021 10:36 Відповісти
Очевидно же. Израиль отгородился от местного филиала ОРДЛО.
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04.03.2021 10:39 Відповісти
А нааіщо їх випускати до Бандєравцєв? Хай насалоджуються життям у маладой рєспублікє.
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04.03.2021 10:25 Відповісти
"Верной дорогой идете, товарищи!" (Ким Чен Ын)
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04.03.2021 10:27 Відповісти
Про яку ще ізоляцію може бути мова? Вже і так з 2014 року самоізолювалися, перестали "годувати" Україну і нахлібників з Євросоюзу. Так що - "нехай щастить".
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04.03.2021 10:30 Відповісти
тогда Украине ненадо выдумывать "лисапед"-визовый режим и с рабсеей и с оккупированными териториями,
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04.03.2021 10:32 Відповісти
тим краще! пенсійний туризм накриється триндою! най раша годує їх та лікує
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04.03.2021 10:57 Відповісти
Чергова спроба легітимізувати владу Попандопулів.
Наша сторона повинна приймати тільки наших громадян і тільки за умови наявності українських паспортів. Без варіантів. Немає паспорту - повинна бути процедура відновлення паспорту як втраченого/вкраденого/загубленого.
Не визнавати ксіви ордло.
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04.03.2021 11:08 Відповісти
Конечная.Автобус едет в сраку.
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04.03.2021 11:14 Відповісти
По сути выездные визы, как в СССР. Железный занавес.

Ну что, донеччане - луганчане, классно вам живётся в "республиках" ???
Шахтёры, металлурги, берите арматуру в руки, а лучше огнестрельное оружие, и идите на штурм бывших зданий облгосадминистраций в Донецке и Луганске. Пока ещё не совсем поздно, пока ситуация ещё не до конца забетонирована. Иначе дальше будет только хуже.
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04.03.2021 11:19 Відповісти
Це окупація та лінія фронту. Що за шастання туди-сюди?
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04.03.2021 11:46 Відповісти
Ну, по-перше, таким чином терористи матимуть список тих неблагонадійних, хто контактує з українською стороною, заодно візьмуть дактилоскопію і перевірять телефони. По-друге, вони стримають відтік мобілізаційних ресурсів.
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04.03.2021 13:03 Відповісти
Освобождение Славянска. Роковой день Донецка
(написано волонтером Лилией Сова 05.07.2016)
Вот так порох, турчинов, яценюк, наливайченко, аваков сдавали Донецк:
Тот, кто был в Донецке 5 июля 2014 года, тот помнит эту колонну. Колонну, которая стала ''зелёным светом'' войне.
Она заходила в Донецк несколько часов подряд. Такая "маленькая" колонна.
Наблюдая эту, заходящую в город колонну, в которой было более тысячи!! боевиков, мы, жители Донецка, понимали - это конец.
Мы были в отчаянии.
Это самое страшное чувство - чувство отчаяния.
Мы понимали - мы умерли... Умер наш город. Нас бросили на произвол судьбы.
Нас окончательно сдали убийцам.
Тот, кто не видел войну, тот не поймет. Это чувство, когда ты жив, но ты мёртв... Чувство, когда огромный живущий, бурлящий город становится фантомом...
Недоумение испытывали и те, кто был блокирован в ДАП и на Зените… Те немногие, кто был там тогда, кто смотрел на этого смертельного монстра, движущегося в город миллионник, понимал, что как только он влезет в город - Донецк будет окончательно потерян. Шансов не будет.
Но открывать огонь не разрешили, а кадровые офицеры тогда ещё не научились нарушать приказы...
Это была глобальная ошибка.
Нет, не ошибка. Это было сродни предательству… сдача территорий...
Но кого это волновало, кроме тех двух сотен человек военных, находящихся в окружении, да тех гражданских донетчан, которые свято верили в Украину?... Не смотря на рядом ходящую смерть, верили, что их страна не пнет их сапожищем...
В принципе, и б/к на Зените и в ДАПе тогда практически не было.. Но даже с теми скудными запасами б/к ребята готовы были уничтожить колонну, не дать ей войти в город, не предать своих, не бросить, не похоронить заживо...
Но запрет на открытие огня сделал своё дело...
Это было то, что обусловило дальнейшие жесточайшие бои под Донецком, огромным городом с миллионным населением и примыкающими к нему Авдеевкой, Горловкой, Ясиноватой, Марьинкой, Красногоровкой, Старомихайловкой...Донецкой агломерацией.
Бои, которые не прекращаются по сей день. С тысячами жертв...
Цитата из Фейсбука: «Сегодня "великие и могучие патриоты" будут праздновать освобождение Николаевки, Славянска и района! Сегодня они будут вспоминать, как подарили "дорогу жизни" в Донецк рашевской банде гиркина.» (Михаил Адаменко)
И начался террор и настоящая война. И террор....
А потом новоиспеченные «военные эксперты», не воевавшие ни дня, будут писать статьи, эссе и книги о войне, путая факты, события, подразделения... Переписывая историю...
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04.03.2021 15:29 Відповісти
 
 