МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті

МОЗ України підписало угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, відповідна умова в наказі МОЗ від 19 лютого, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах.

Також читайте: МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК

"Цитую: "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19". Така вимога зумовлена положенням угоди між МОЗ та Crown Agents", - повідомила вона.