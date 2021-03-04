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МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті

МОЗ України підписало угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, відповідна умова в наказі МОЗ від 19 лютого, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах.

Також читайте: МОЗ опублікувало і спростувало найпопулярніші фейки про COVID-вакцинацію: Вакцини не можуть змінювати ДНК

"Цитую: "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19". Така вимога зумовлена положенням угоди між МОЗ та Crown Agents", - повідомила вона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Вот что откаты животворящие делают!
Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте - Цензор.НЕТ 8988
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04.03.2021 10:12
+22
Самый секретный пункт: Процент отката
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04.03.2021 10:13
+10
На каком основании включен такой пункт, ведь деньги государственные, то биш народные и народ вправе знать все о своих деньгах.
Ответ прост - удобное покрытие отката, коррупция вперде!!!
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04.03.2021 10:22
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Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте - Цензор.НЕТ 8854
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04.03.2021 10:10 Відповісти
МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті - Цензор.НЕТ 1664
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04.03.2021 10:29 Відповісти
Судя по тому как преподносится информация Цензором со ссылкой на РБК Украина (сам Цензор не слышал заявление, а передрал с РБК Украина), то получается и вакцина будет не маркирована( при этом туда можно намутить что угодно), чтобы не знать производителя и не догадаться о поставщике. Всё это похоже на абсурд.
Интересно на самом деле ли министерству здравоохранения дали такие полномочия, кто и на каких основаниях. Тут попахивает уголовным производством.
Эта информация попахивает толи желанием сенсации, толи провокацией
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04.03.2021 15:29 Відповісти
Вот что откаты животворящие делают!
Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте - Цензор.НЕТ 8988
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04.03.2021 10:12 Відповісти
Если засекретили даже производителя, то дело тут явно не только в откате
Может это спутник на самом деле с переклеенными этикетками
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04.03.2021 14:53 Відповісти
"Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents"
А что говорит Уголовный кокекс Украины об этом случае?

"Оппозиционер" Петя! Ау! Твой выход!
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04.03.2021 10:12 Відповісти
А почему воззвание не к Йуле, радетельнице за простой народ?
Или у нее узкая специализация Газ и Тарифы?
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04.03.2021 10:15 Відповісти
На пенсии баба Юля. Теперь Петя вместо нее...
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04.03.2021 10:17 Відповісти
Еще на днях была в Верховной раде.
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04.03.2021 10:18 Відповісти
Я про политичкскую пенсию...
Теперь о народе заботится добрый ссарь Невдаха Петя.
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04.03.2021 10:20 Відповісти
Покажите аналогичные заявления от партийцев Тимошенко.

"Яна Зінкевич: оборудки з вакциною від коронавірусу мають розслідувати правоохоронні органи."

«Європейська Солідарність» вимагає розслідування корупційних схем при закупівлях вакцини від коронавірусу. «Фактично вакцинація провалена. Вона відбувається просто для галочки. Вакцинуються одиниці. Основна помилка в тому, що коли всі країни ще з весни, літа почали домовлятися про вакцини, ми почали це робити лише в грудні», - зауважила народна депутатка.«Депутати виділяли з бюджету досить значну суму - понад 60 мільярдів на Фонд боротьби з коронавірусом. Якби ці кошти не витрачалися на «велике будівництво» та інші дурниці, які не на часі, то у нас би цілком вистачило грошей на якісну вакцину», - нагадала вона.Яна Зінкевич наголосила, що фракція «Європейської Солідарності» вимагає не тільки звіту від міністра охорони здоров'я, а й пояснень від очільників НАБУ і Офісу Генпрокурора.
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04.03.2021 10:22 Відповісти
"Покажите аналогичные заявления от партийцев Тимошенко."
Кому показать? Вам? Ищите, если Вам это интересно.

Невдаха Петя молодец! А если еще доведет дело до расследования (хотя бы) - просто супер!
Можно даже закрыть глаза на хамство его сторонников.
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04.03.2021 10:28 Відповісти
Всем покажите.
Вы же спрашиваете о Пете.
Я спросила вас о Юле.
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04.03.2021 10:33 Відповісти
МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті - Цензор.НЕТ 4024
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04.03.2021 10:33 Відповісти
Хамство приснилось?
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04.03.2021 10:34 Відповісти
А.... называть "зебилами" сограждан, это, вероятно, комплимент?
Впрочем, это могут быть происки Петиных врагов. Петя, однако, на это никак не реагирует.

Может, не ведает?
Или согласен с таким поведением от его имени?

Бонусов это точно не добавляет.
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05.03.2021 15:22 Відповісти
А вот и заявление Порошенко.

"НАБУ і Генпрокурор мають розслідувати корупцію у закупівлях вакцини від коронавірусу - Порошенко на погоджувальній раді."

Викликати на годину запитань до уряду не лише міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ та Офісу Генпрокурора вимагає п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Він наголосив, що ситуація із закупівлею вакцин для щеплення українських громадян від коронавірусу катастрофічна.
«Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося.
Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені», - Петро Порошенко.
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04.03.2021 10:24 Відповісти
Помню как петя просил всех "не раскачивать лодку". А как сам руль потерял, то и раскачивать начал. Честолюбие перекрывает разум.
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04.03.2021 10:49 Відповісти
Вам не догодиш. Один волає ""Оппозиционер" Петя! Ау! Твой выход!".

Показали заяви Пєті та його однопартійців, почали волати "зачем он качает лодку?"
Визначайтесь чого хочете.
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04.03.2021 10:54 Відповісти
Я никогда не был его приверженцем. Я изначально считал, что олигарх не должен быть президентом. Но поначалу был к нему нейтрален.
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04.03.2021 11:34 Відповісти
Більшість не була. Але обирали з того, з чого була можливість на той момент.
Так само і в 2019. Обирали не з каталогу "Коллекція ідеальних президентів", а із тих, хто реально міг претендувати на посаду президента.
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04.03.2021 11:40 Відповісти
Петя мододец! Так и передайте. Я его поддерживаю в этом вопросе.
Надеюсь, до результата доведет.
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05.03.2021 15:24 Відповісти
Юля - узкий специалист по свинскому гриппу, а тут...
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04.03.2021 10:51 Відповісти
Самый секретный пункт: Процент отката
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04.03.2021 10:13 Відповісти
Даже Янукович сейчас охерел , и сам себя спросил, , а разве так можно было ?????
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04.03.2021 10:16 Відповісти
Йдіт із своїми питаннями у дупу)) Що ви хочете від преза43янєлох, який одразу нічого нікому "нє должєн"
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04.03.2021 10:16 Відповісти
С каких это пор контракт на поставку товаров/услуг стал государственной тайной? ЗЕтвари закупили цыганское ширево по 1,5 дол за ампулу, а с бюджета забрали 10 дол на ампулу. И еще выставляют себя капец какими благодетелями, что вакцинацию начали
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04.03.2021 10:16 Відповісти
Сверх секретное зе вакцинирование)
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04.03.2021 10:17 Відповісти
А це все для того щоб суспільство не знало який процент піде в карман чиновникам.А як же прозорість і гласність закупок за бюджетні гроші? Правда про яку ми прозорість говоримо коли при владі одні інородці і Україна їм потрібна " як територія для крадіжки" та незаконного збагатчення А лохі хавають це лайно.
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04.03.2021 10:18 Відповісти
Просто скажите, выгодно для Украины, а когда он станет доступным для публикации и вдруг окажется невыгодным, те кто это кино крутили вернут все с процентами.
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04.03.2021 10:20 Відповісти
На каком основании включен такой пункт, ведь деньги государственные, то биш народные и народ вправе знать все о своих деньгах.
Ответ прост - удобное покрытие отката, коррупция вперде!!!
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04.03.2021 10:22 Відповісти
Наш файзер и бенек, шаровые, продали кому то, а взамен набрали гамна полные руки и даже сами теперь не знают, чьё же это гамнище с запахом Ганга.
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04.03.2021 10:27 Відповісти
А сам-то Минздрав знает, ЧТО он закупал и ПО КАКОЙ ЦЕНЕ? Или по условиям "контракта" это тоже тайна?
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04.03.2021 10:28 Відповісти
Чего какая нах тайна от народа совсем охерели ********.
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04.03.2021 10:28 Відповісти
tZE
МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті - Цензор.НЕТ 9970

Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины -- на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины -- на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины -- на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
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04.03.2021 10:29 Відповісти
Индийскую все же зарегистрировали 22.02 на 1 год. Заявник - ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД", Україна
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=EDC22B65541B7E13C22586850028380D
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04.03.2021 10:49 Відповісти
Индия подарила Непалу 1 млн. вакцин. Так там всё прекрасно. Хотя в декабре было не очень. За месяц человек 60 умерло. В разы меньше. Просто по человечески надо делать. А не создавать прокладки. Только Европа приймет, сразу пойду колоться. Хоть паспорт вакцинизации пригодится
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04.03.2021 10:31 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/nepal/
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04.03.2021 10:32 Відповісти
Чо за бред ,Шмыгло говорит ,что коммерческого оборота вакцины нет , так ,какую тайну они скрывают , 🤦🙄😏
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04.03.2021 10:36 Відповісти
Тайное рано или поздно становится явным. - Сократ
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04.03.2021 10:47 Відповісти
А "Crown Agents" в курсе?)
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04.03.2021 10:50 Відповісти
Невже втіхаря закупили російську вакцину?
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04.03.2021 11:13 Відповісти
Po usloviym dogovora suma otkata zasekrechena!Setogo momenta kovischidlo nazivaty astrazeneka!
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04.03.2021 11:35 Відповісти
Очередная бредятина! Но это же не контракт на оптовую покупку женских трусов за частные деньги, чтобы никто не знал какие размеры сейчас на спросе! Это контракт на закупку в государственной системе закупок за бюджетные бабки медицинского товара, при использовании которого затрагивается здоровье людей. Какие при этом могут быть секреты?-Скорее всего там самые главные секреты - это производитель и стоимость товара, по которой можно вычислить, кто и сколько смог на этой закупке поиметь. Если эта вакцина не была вообще передана бесплатно - а это прямая прерогатива СБУ. Почему она молчит?
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04.03.2021 12:00 Відповісти
Депутаты от ЕС, или Голоса могут сделать запрос на этот пункт Контракта. Рано, или поздно это перестанет быть тайной. Куда подевался инстинкт самосохранения этих клоунов?!
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04.03.2021 12:00 Відповісти
Лариса откроется очень просто- запрос журналистов в компанию: является ли наличие такого пункта необходимым условием при заключении контракта, ведь речь идёт о закупке государства Украина в лице минздрава,если нет, то кто настоял на этом пункте, было ли аналогичное условие при заключении контрактов этой фирмы с другими странами
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04.03.2021 12:07 Відповісти
Ещё добавлю запрос посылать не в Киевский филиал, а в центральный офис
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04.03.2021 12:10 Відповісти
Так цена на вакцины не секрет
AstraZeneca (оригинал) $2.2 для ЕС (финансировали) и 5 для Африки, BioNTech и Pfizer - $19.50 (для США 15 - они финансировали), Модерна - $32-37, J&J - $10 (for EU - 8.5 - финансировали)
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04.03.2021 12:28 Відповісти
Так давайте и декларации о доходах для госслужащих засекретим , а простые лохи пусть платят налоги!
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04.03.2021 12:36 Відповісти
У розвинених країнах-це відкрита, прозора інформація. Закупають за наші податки. У чому секрет? Краде влада.
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04.03.2021 12:58 Відповісти
В данному випадку це, не є розголошенням.
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04.03.2021 13:05 Відповісти
Закон обязывает раскрывать ВСЮ (полную, своевременную и достоверную) информацию пациенту о медицинском препарате и любых манипуляциях, как с им так и с процедурами - связанными с пациентом.
Ни один контракт не может отменить закон или полностью или частично приостановить его действие !!!
Если к контракте есть хоть, что то незаконное - этот контакт незаконен и подлежит расторжению!!!
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04.03.2021 15:20 Відповісти
Знову жи2 брешуть !
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04.03.2021 18:18 Відповісти
 
 