МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті
Новини Цензор.НЕТ Політика України
МОЗ України підписало угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.
Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, відповідна умова в наказі МОЗ від 19 лютого, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах.
"Цитую: "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти COVID-19". Така вимога зумовлена положенням угоди між МОЗ та Crown Agents", - повідомила вона.
Топ коментарі
+24 Baden
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+22 Zemer
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+10 Владимир c2a8b9e2
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Интересно на самом деле ли министерству здравоохранения дали такие полномочия, кто и на каких основаниях. Тут попахивает уголовным производством.
Эта информация попахивает толи желанием сенсации, толи провокацией
Может это спутник на самом деле с переклеенными этикетками
А что говорит Уголовный кокекс Украины об этом случае?
"Оппозиционер" Петя! Ау! Твой выход!
Или у нее узкая специализация Газ и Тарифы?
Теперь о народе заботится добрый ссарь Невдаха Петя.
"Яна Зінкевич: оборудки з вакциною від коронавірусу мають розслідувати правоохоронні органи."
«Європейська Солідарність» вимагає розслідування корупційних схем при закупівлях вакцини від коронавірусу. «Фактично вакцинація провалена. Вона відбувається просто для галочки. Вакцинуються одиниці. Основна помилка в тому, що коли всі країни ще з весни, літа почали домовлятися про вакцини, ми почали це робити лише в грудні», - зауважила народна депутатка.«Депутати виділяли з бюджету досить значну суму - понад 60 мільярдів на Фонд боротьби з коронавірусом. Якби ці кошти не витрачалися на «велике будівництво» та інші дурниці, які не на часі, то у нас би цілком вистачило грошей на якісну вакцину», - нагадала вона.Яна Зінкевич наголосила, що фракція «Європейської Солідарності» вимагає не тільки звіту від міністра охорони здоров'я, а й пояснень від очільників НАБУ і Офісу Генпрокурора.
Кому показать? Вам? Ищите, если Вам это интересно.
Невдаха Петя молодец! А если еще доведет дело до расследования (хотя бы) - просто супер!
Можно даже закрыть глаза на хамство его сторонников.
Вы же спрашиваете о Пете.
Я спросила вас о Юле.
Впрочем, это могут быть происки Петиных врагов. Петя, однако, на это никак не реагирует.
Может, не ведает?
Или согласен с таким поведением от его имени?
Бонусов это точно не добавляет.
"НАБУ і Генпрокурор мають розслідувати корупцію у закупівлях вакцини від коронавірусу - Порошенко на погоджувальній раді."
Викликати на годину запитань до уряду не лише міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ та Офісу Генпрокурора вимагає п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Він наголосив, що ситуація із закупівлею вакцин для щеплення українських громадян від коронавірусу катастрофічна.
«Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося.
Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені», - Петро Порошенко.
Показали заяви Пєті та його однопартійців, почали волати "зачем он качает лодку?"
Визначайтесь чого хочете.
Так само і в 2019. Обирали не з каталогу "Коллекція ідеальних президентів", а із тих, хто реально міг претендувати на посаду президента.
Надеюсь, до результата доведет.
Ответ прост - удобное покрытие отката, коррупция вперде!!!
Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины -- на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины -- на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины -- на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=EDC22B65541B7E13C22586850028380D
AstraZeneca (оригинал) $2.2 для ЕС (финансировали) и 5 для Африки, BioNTech и Pfizer - $19.50 (для США 15 - они финансировали), Модерна - $32-37, J&J - $10 (for EU - 8.5 - финансировали)
Ни один контракт не может отменить закон или полностью или частично приостановить его действие !!!
Если к контракте есть хоть, что то незаконное - этот контакт незаконен и подлежит расторжению!!!