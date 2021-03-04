Україна закупила вакцин на 20 млн грн для планових щеплень проти поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку, - заступниця голови МОЗ Шаталова
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В Україну поставили вакцини для планових імунізацій за календарем щеплень на суму майже 20 млн грн.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В Україну прибули нові вакцини для планових щеплень за календарем. На складах держпідприємства "Укрвакцина" містяться вантажі з вакциною для профілактики поліомієліту (700 тис. доз), для профілактики дифтерії та правця (1,5 млн доз), для профілактики кашлюку, дифтерії і правця (600 тис. доз), для профілактики дифтерії та правця (300 тис. доз). Загальна сума витрачених державою коштів для закупівлі цих вакцин становить майже 20 млн грн", - сказала вона.
Шаталова додала, що препарати будуть поставлені в регіони і наступного тижня стануть доступними для населення.
Будь ласка, зачекайте...
Как я понимаю, теперь Минздрав будет каждый день про текущую работу рассказывать?
Типа, "я стараюсь!"
Манагеры...
Ведь ГП Медзакупки как раз и были созданы, чтобы все происходило прозрачно, через ПРЕДПРИЯТИЕ, а не через чиновников, которые ни за что не отвечают! Не нравится вам этот глава Медзакупок на букву Ж - увольняйте. и нового назначайте по конкурсу.
Но раз у вас нет претензий к нему лично - значит, вам тупо не подходит весь ОРГАН, т.к. не позволяет совершать закупки втихую и по своим старым минздравовским схемкам!
а потом такие - ах, почему МВФ не дает нам денег, науерное, Парашенка винауат!
Да нет, ребята, вот ПОЭТОМУ!
PS: за всі ці рпоки ніякої допомоги за постраждале здоров'я дитини не отримали. Доречі у місяць реабілітація коштує 5-7 т грн, кожен місяць всі ці роки... Що змінилося зараз у відповідальності?