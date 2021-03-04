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хвороба (294) вакцина (3528) МОЗ (3882) щеплення (170) Шаталова (20)

Україна закупила вакцин на 20 млн грн для планових щеплень проти поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна закупила вакцин на 20 млн грн для планових щеплень проти поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку, - заступниця голови МОЗ Шаталова

В Україну поставили вакцини для планових імунізацій за календарем щеплень на суму майже 20 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В Україну прибули нові вакцини для планових щеплень за календарем. На складах держпідприємства "Укрвакцина" містяться вантажі з вакциною для профілактики поліомієліту (700 тис. доз), для профілактики дифтерії та правця (1,5 млн доз), для профілактики кашлюку, дифтерії і правця (600 тис. доз), для профілактики дифтерії та правця (300 тис. доз). Загальна сума витрачених державою коштів для закупівлі цих вакцин становить майже 20 млн грн", - сказала вона.

Шаталова додала, що препарати будуть поставлені в регіони і наступного тижня стануть доступними для населення.

Також дивіться: Медзакупівлі у 2021 році розпочнуться своєчасно, - заступниця голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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А как же "условия контракта"?
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04.03.2021 10:13 Відповісти
Большое дело! Обычный прокурор в Киеве столько же получает за год взяток!
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04.03.2021 10:15 Відповісти
В сколько столов протерли сегодня от пыли? А вчера?

Как я понимаю, теперь Минздрав будет каждый день про текущую работу рассказывать?
Типа, "я стараюсь!"

Манагеры...
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04.03.2021 10:16 Відповісти
совершать закупки - не их работа. Закупки, согласно закона, должен производить ГП Медзакупки Украині. Минздраву не нравится что их лишили кормушки, и они тупо не подписывали Медзакупкам разрешения на закупки, чем и срывали поставки. А потом такие в конце года - ах, ах, как так, Медзакупки сорвали медзакупки!
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04.03.2021 10:27 Відповісти
Понятно. Спасибо!
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04.03.2021 10:29 Відповісти
Это все хорошо, только почему закупки производятся в нарушение закона, по непрозрачной схеме?
Ведь ГП Медзакупки как раз и были созданы, чтобы все происходило прозрачно, через ПРЕДПРИЯТИЕ, а не через чиновников, которые ни за что не отвечают! Не нравится вам этот глава Медзакупок на букву Ж - увольняйте. и нового назначайте по конкурсу.
Но раз у вас нет претензий к нему лично - значит, вам тупо не подходит весь ОРГАН, т.к. не позволяет совершать закупки втихую и по своим старым минздравовским схемкам!
а потом такие - ах, почему МВФ не дает нам денег, науерное, Парашенка винауат!
Да нет, ребята, вот ПОЭТОМУ!
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04.03.2021 10:26 Відповісти
И у кого закупили? Можно узнать? Или опять родители будут лично закупать хорошие вакцины в три дорога?
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04.03.2021 10:34 Відповісти
в мене дитина від куплених вакцин Богатирьової постраждала - була російська бадяга, як і той спутнік.. витягнули з великим трудом з важкої неврології - перед школою купив вакцини сам, з сертифікатами якості, доставив, вкололи - ніяких побічок. Більше державі не довіряю....
PS: за всі ці рпоки ніякої допомоги за постраждале здоров'я дитини не отримали. Доречі у місяць реабілітація коштує 5-7 т грн, кожен місяць всі ці роки... Що змінилося зараз у відповідальності?
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04.03.2021 10:48 Відповісти
Хорошо, правильно.
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04.03.2021 10:48 Відповісти
 
 