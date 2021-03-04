Україна закупила вакцин на 20 млн грн для планових щеплень проти поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку, - заступниця голови МОЗ Шаталова

В Україну поставили вакцини для планових імунізацій за календарем щеплень на суму майже 20 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В Україну прибули нові вакцини для планових щеплень за календарем. На складах держпідприємства "Укрвакцина" містяться вантажі з вакциною для профілактики поліомієліту (700 тис. доз), для профілактики дифтерії та правця (1,5 млн доз), для профілактики кашлюку, дифтерії і правця (600 тис. доз), для профілактики дифтерії та правця (300 тис. доз). Загальна сума витрачених державою коштів для закупівлі цих вакцин становить майже 20 млн грн", - сказала вона.

Шаталова додала, що препарати будуть поставлені в регіони і наступного тижня стануть доступними для населення.

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