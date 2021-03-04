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газ (2593) видобуток (141) Денис Шмигаль (2710)

"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Уперше приватні компанії будуть добувати газ, а прибуток від видобутку буде розділена між ними і державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми продали "Нафтогазу" спецдозвіл на Юзівське газоносне родовище, передали шельф Чорного моря, вперше в історії України уклали вісім угод про розподіл продукції, з яких половина – це "Нафтогаз", інша частина - чотири приватні компанії", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, вперше приватні компанії будуть добувати газ, а прибуток від видобутку буде розділено між ними і державою.

"Тільки в розвідку цих газоносних родовищ буде вкладено 10 млрд грн. Якщо говорити оптимістично, то завдяки цьому ми плануємо, що з 2025 го видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - підкреслив прем'єр.

Читайте: Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Імітація бурхливої діяльності триває !!!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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04.03.2021 10:28
+8
"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9394
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04.03.2021 10:34
+6
ух ты! А что же такие "фаховы" ворюги как Кобелев и Витренко(у которых в контрактах было прописано увеличить газдобычу) только уменьшили за 7 лет?! И все при должностях и Огромных бабкакх реально украденных у граждан Украины.
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04.03.2021 10:23
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У нас уже позанимались природными ископаемыми,-за огромное количество лет,не было заплачено НИ ОДНОГО ЛЕЯ в бюджет!
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04.03.2021 10:18 Відповісти
надо же с чего-то начинать??... если бы колясочница не выгнала ванко из крыма, как думаете, зашли бы русские в 14-м в крым???.....
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04.03.2021 10:25 Відповісти
Тому і виникає питання -Хто і навіщо витягнув ляльку жЮльку з нафталінової скрині !!!! Вже почались мутки з черговими "ширками" !!!)))
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04.03.2021 10:34 Відповісти
"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 530
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04.03.2021 10:35 Відповісти
Будинки : Тюльки , її мами , і її близьких родичів ...
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04.03.2021 10:37 Відповісти
Слева вверху - дом Юлии Тимошенко. Слева внизу - дом Евгении Тимошенко. Справа вверху - дом мамы Тимошенко. Справа внизу - дом двоюродной сестры Тимошенко...
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04.03.2021 10:38 Відповісти
так на вигляд, то в Юлии Тимошенко найскромніший, видно рідних любить.
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04.03.2021 11:00 Відповісти
Опять с 25 го, наша песня хороша, начинай сначала. А два года вы что делали?
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04.03.2021 10:20 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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04.03.2021 10:28 Відповісти
"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9394
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04.03.2021 10:34 Відповісти
...ука олігарська ! До того часу частина людей не доживе. Їм бракуватиме коштів на повноцінне харчування і лікування.
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04.03.2021 10:22 Відповісти
"Птица счастья завтрешнего дня,,,,,"" !!!))))
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04.03.2021 10:30 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера..." !!!)))
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04.03.2021 11:03 Відповісти
ух ты! А что же такие "фаховы" ворюги как Кобелев и Витренко(у которых в контрактах было прописано увеличить газдобычу) только уменьшили за 7 лет?! И все при должностях и Огромных бабкакх реально украденных у граждан Украины.
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04.03.2021 10:23 Відповісти
Я надеюсь что кабмин пойдет в отставку, то что они творят сейчас не в "какие ворота". Порошенку это могло только снится. Короновирус им пошел на пользу, они отменили конкурсы на высокие должности в государстве, расставили за деньги своих, а теперь пошел конкретный деребан.
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04.03.2021 10:26 Відповісти
А в 3010 році курс гривні буду рівний курсу долара. І що це означає для наріду, обіцянки-цяуянки?
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04.03.2021 10:27 Відповісти
А добувать хто буде? Як тільки відкриються кордони, після ковідія, ви не втримаєте і тих, хто там працює і зараз. За достойні дві мінімалки бажаючих працювати дуууууже мало.
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04.03.2021 10:28 Відповісти
Кто ж сыр, пардон - газ - делить-то будет?
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04.03.2021 10:28 Відповісти
Ага. Колись, потім, після нас. Коли ми будемо в маямах і палестинах...
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04.03.2021 10:28 Відповісти
ПС. Камсамольци не втомлюються годувати посполитих "свєтлим будущім"...
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04.03.2021 10:29 Відповісти
А сколько сейчас добывают газа, сколько использует население? Никакой статистики. Лет через 15 - вылезет такое же чмо и скажет "весь газ добыт, извиняйте, расходимся" )))
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04.03.2021 10:37 Відповісти
все есть. и потребление и добыча "Потребление падает. Как украинцы использовали газ в 2017-2020 годах" 16.01.2021, 11:55
"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9056
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04.03.2021 10:50 Відповісти
то лажа, газ часто без счётчика добывают ...
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04.03.2021 14:10 Відповісти
Мне все равно. Я плачу по счетчику
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04.03.2021 15:39 Відповісти
Про зарплату учителей в четыре тонны зеленных, про 500 тыщ "З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9178новых рабочих мест и снижение тарифов мы уже слышали. Кто-то еще верит этим сказочникам - трепачам
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04.03.2021 10:41 Відповісти
та можна що завгодно говорити, в нас до 2025 року забудуть не те що говорив шмигаль, а й хто це такий.
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04.03.2021 10:56 Відповісти
2023,2025. Кто больше?
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04.03.2021 10:57 Відповісти
Можно бы было и сейчас, но сначала задушат людей тарифом, а потом по той же цене будут впаривать украинский газ в полном объеме.
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04.03.2021 11:56 Відповісти
Здорово, конечно, но какое отношение эта информация имеет к бытовым потребителям. Тарифы для нас не изменятся, а добытый в Украине газ , компании, будут продавать в Европу, потому, что им так выгоднее.
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04.03.2021 12:37 Відповісти
должно быть по колено, а оно всего то
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04.03.2021 12:53 Відповісти
грабь пока есть возможность, лохи на субботник
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04.03.2021 14:09 Відповісти
 
 