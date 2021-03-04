Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс

Справа одеського активіста Сергія Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс висловила в інтерв'ю "Суспільному".

Посол зазначила, що судова реформа є однією з найскладніших реформ для будь-якої країни: "Ця сфера вимагає багатьох років роботи. Питання України полягає в тому, що протягом багатьох років уряду, які змінюються один за одним, мають умовні зобов'язання щодо судової реформи".

"Судова реформа – одна з найскладніших реформ для будь-якої країни. Це сфера вимагає років роботи. Питання України полягає в тому, що протягом багатьох років уряди, що змінюються один за одним, мають умовні зобов'язання щодо судової реформи. Судова реформа має бути комплексною. Ви не можете просто вибрати її. Ви не можете просто вирішити звернутися до Вищої Ради правосуддя, якщо ви не хочете іти, наприклад, до місцевого суду. Все має бути зроблено для того, щоб ви змогли отримати надійну та послідовну правову систему. І для мене справа Стерненка (Сергія Стерненка, екслідера одеського "Правого сектору". Після його ув'язнення, в Києві та інших містах відбулись акції протесту, зокрема, учасники акцій вимагали реформи судової системи, – ред.) просто демонструє, що ця реформа все ще потрібна і коли ви втілите її, тоді зможете мати судову систему, якій можна довіряти", - сказала Сіммонс.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.