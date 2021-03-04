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судова реформа (1184) Стерненко (374) Сіммонс Мелінда (113)

Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс

Справа одеського активіста Сергія Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс висловила в інтерв'ю "Суспільному".

Посол зазначила, що судова реформа є однією з найскладніших реформ для будь-якої країни: "Ця сфера вимагає багатьох років роботи. Питання України полягає в тому, що протягом багатьох років уряду, які змінюються один за одним, мають умовні зобов'язання щодо судової реформи".

"Судова реформа – одна з найскладніших реформ для будь-якої країни. Це сфера вимагає років роботи. Питання України полягає в тому, що протягом багатьох років уряди, що змінюються один за одним, мають умовні зобов'язання щодо судової реформи. Судова реформа має бути комплексною. Ви не можете просто вибрати її. Ви не можете просто вирішити звернутися до Вищої Ради правосуддя, якщо ви не хочете іти, наприклад, до місцевого суду. Все має бути зроблено для того, щоб ви змогли отримати надійну та послідовну правову систему. І для мене справа Стерненка (Сергія Стерненка, екслідера одеського "Правого сектору". Після його ув'язнення, в Києві та інших містах відбулись акції протесту, зокрема, учасники акцій вимагали реформи судової системи, – ред.) просто демонструє, що ця реформа все ще потрібна і коли ви втілите її, тоді зможете мати судову систему, якій можна довіряти", - сказала Сіммонс.

Також читайте: Нацполіція заперечує тиск на другого засудженого у "справі Стерненка" Демчука

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Якби у нас був рівень життя в рази вищий, ніж у Британії (і ми давали Британії допомогу), то і посол наш мав би право радити... Все просто!
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04.03.2021 10:38
+9
Кто борется на независимость Украины, мертветчук с кивой?
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04.03.2021 10:37
+4
Обвинение для суда рисуют Венедиктова и Аваков.
Не нужно кивать только на суды.
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04.03.2021 10:38
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Ну понятно что необходимо Реально реформировать. Доверия Нет. НО! Вот если бы посол Украины в Великобритании что то бы говорил советовал британской Власти?! К нам как даже не Третьим странам....как к бабуинам безмозглым. Грустно. и стыдно, опустили страну ниже плинтуса.
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04.03.2021 10:21 Відповісти
Кто борется на независимость Украины, мертветчук с кивой?
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04.03.2021 10:37 Відповісти
мертвечук лайно, путин ху_ло......А вы тут на работе?
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04.03.2021 11:00 Відповісти
"мертвечук лайно, путин ху_ло....." ДА

Ищите своих коллег по "ферме"?
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04.03.2021 11:04 Відповісти
просто не вылазите с разных тем ...и так уже очень давно. Видать больше негде зарабатывать деньги.
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04.03.2021 11:05 Відповісти
Если Калаш очень давно видит "не вылазите", значит он сам отсюда не вылазит.
Очевидно, ему негде больше зарабатывать.
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04.03.2021 11:08 Відповісти
Давайте ближе к теме.
Кто из украинских политиков борется за независимость Украины?
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04.03.2021 11:09 Відповісти
Хватит лозунгов. Реально надо быть Независимым и Достойным. А "борьба" это к популистам и швондерам, шариковым.
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04.03.2021 11:51 Відповісти
Хватит. Переходите к конкретике.
"Кто из украинских политиков борется за независимость Украины?"
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04.03.2021 11:54 Відповісти
Можете заменить слово "борется" на другое.
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04.03.2021 11:55 Відповісти
До чого незалежність? Частина бояр у нас бореться за право грабувати свій народ без іноземного втручання, інша частина продала наші шкурки за кордон дорого. Інколи, при зміні своіх інтересів вони перебігають з одного табору до іншого. Як, наприклад, жидобандерівець. Але і ті і другі живуть за восьмиметровими заборами Конче-Заспи. А за право вільно дихати в своій краіні і мати змогу випити каву вранці на Хрещатику без броніка і охорони борються одиниці. Тому 90% можновладців проти судової реформи, бо справедливий суд позбавить іх права на звичний спосіб життя - вкрасти, заховати, пересидіти і винирнути міліардером.
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04.03.2021 14:57 Відповісти
Якби у нас був рівень життя в рази вищий, ніж у Британії (і ми давали Британії допомогу), то і посол наш мав би право радити... Все просто!
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04.03.2021 10:38 Відповісти
Не имеют право ни те, ни другие. Дипломатия.
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04.03.2021 11:01 Відповісти
Нудопустимо, вони припинять говорити, але припинять і допомогу, так краще?
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04.03.2021 11:36 Відповісти
Вы эту помощь видите или ощущаете?
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04.03.2021 11:47 Відповісти
Так, звичайно, при янику реєстрація машини і отримання номерів займало 2 дні, зараз 2 години... Все завдяки реформі системи реєстрації та створення сервісних центрів МВС, яке було б неможливе без наших закордонних партнерів... А права мені там на нові міжнародні взагалі за 45 хвилин поміняли!
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04.03.2021 12:48 Відповісти
А на фронті хлопці зацінили британські броньовики Саксон...
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04.03.2021 12:50 Відповісти
Рівень життя і рівень демократії вищий, а рівень корупції нижчий - так точніше!
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04.03.2021 10:43 Відповісти
Никакой печали. Вы умный человек и для вас абсолютно ясно, что ни украинское общество, ни украинская элита не в состоянии произвести необходимые изменения. Следовательно, в этом случае твердая и постоянная поддержка извне является единственным решением (конечно, если вы хотите видеть Украину ближе к «западным ценностям» через 15-25 лет. Между прочим, говоря «западные ценности», и я не имел в виду Албанию.)
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04.03.2021 11:23 Відповісти
Жека, представляешь, а мы бабуины и есть! С нами только так и надо! Только внешнее управление спасет нас от нашей суверенной коррупции!
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04.03.2021 11:24 Відповісти
Як врятувало, наприклад, Південну Корею чи Тайвань...
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04.03.2021 11:36 Відповісти
ПРОЙШЛИ РОКИ РОЗСЛІДУВАНЬ бурних злочинів проти України ...

А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?

Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...

Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
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04.03.2021 12:52 Відповісти
А як бути з карманною генпрокуроркою?
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04.03.2021 10:24 Відповісти
Так, як було із оцим:
Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 1584
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04.03.2021 10:32 Відповісти
да юга продавал дела на право и налево гнида такая
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04.03.2021 11:16 Відповісти
бери круче! Теперь он - телеведущий на помойке 5-ый канал мародера!
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04.03.2021 11:46 Відповісти
Може "Сядемо усі" ?
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04.03.2021 12:15 Відповісти
Обвинение для суда рисуют Венедиктова и Аваков.
Не нужно кивать только на суды.
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04.03.2021 10:38 Відповісти
Стерненко просто знают все, а сколько таких которых не особо и знают, те сидят и хз почему
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04.03.2021 10:38 Відповісти
Если провести судебную реформу, то придётся конфисковать всю недвижимость наших коррупционеров ( в т.ч. и преЗедента) в Лондоне и окрестностях.
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04.03.2021 10:40 Відповісти
"Для меня дело Стерненко демонстрирует необходимость судебной реформы в Украине, - посол Великобритании Симмонс" - каждый президент, кроме Кравчука, реформировал судебную систему. Зеленский принял эстафету у Порошенка и передаст следующему президенту и т. д., пока не будет президент от народа, а не от олигархов.
понедельник, 09 июля 2001, 00:00
На прошедшей неделе Леонид Кучма подписал десять из двенадцати законов так называемой малой судебной реформы.
Ющенко заявляет о начале судебной реформы в 2006 году.
Янукович: Судебная реформа обеспечит независимость судов.
У Порошенко назвали срок завершения судебной реформы
Судова реформа: як Зеленський наступає на граблі Порошенка.
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04.03.2021 10:46 Відповісти
Ну от при Ющі норм реформа йшла, а потім прийшов Яник, привів Портнова і той такого начудив... От портнов написав кримінально-процесуальний кодекс, за яким під домашній арешт випускають убивцю Окуєвої і терориста Цемаха!
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04.03.2021 10:52 Відповісти
Я би не сказав, що за Юща щось там конкретно змінилося. Суддівська мафія міцнішала за кожного президента. Так, різними темпами (за Юща потроху, за Яника - галопом), але в цілому ніхто з президентів ніякі реформи не проводив, лише показуха була. По-перше, такі суди дуже вигідні будь-якій владі - завжди приймуть потрібне рішення, а по-друге, суди настільки вже корупційні, що щось змінити неймовірно важко. От уявіть, в Україні всього 5400 суддів і ще близько 2000 вакантних місць. З них 5000 треба саджати, бо корупціонери. Де взяти 5000 нових суддів? Молоді студенти\випусники? Так в профільних ВИШах саме діти цих корупціонерів і вчаться. Вони такі самі. Проблема не є непереборною, але дуже складною. Звижаючи на це та вигідність статуса кво будь-якій владі - маємо практично нульові шанси на дієву реформу.
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04.03.2021 11:17 Відповісти
Я того же мнения.
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04.03.2021 11:20 Відповісти
Із нинішніми студентами юрфаків таки правда - сумно.
Так ведеться не із сьогодні, і не з учора, а десятиліттями.
При цьому все одно при кожному випуску якимось чином трапляються й порядні юристи.
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04.03.2021 17:37 Відповісти
Одна надежда на,,внешнее управление". А то в Украине, всё так повязано, скоррумпировано, что любая реформа увязнет. Путь США и ЕС сильнее давят украинскую ,,элиту".
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04.03.2021 11:00 Відповісти
Лучше эту ,,элиту" задавить.
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04.03.2021 11:08 Відповісти
Порох начал, его до сих пор критикуют все кому не лень, но при этом абсолютно ничего не делают. Становится только хуже.
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04.03.2021 11:14 Відповісти
Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 6129
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04.03.2021 11:15 Відповісти
Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9692
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04.03.2021 12:19 Відповісти
Да, делать реформу суда надо. Но,можно реформировать структуру, как реформировать украинских людей? Судьи у нас не из британцев же набираются, а жаль. Пока общество состоит из рядовых людей-инфантилов и мелких хабарників, эти люди неизбежно будут попадать и в депутаты и в прокуроры и в судьи Это замкнутый круг, из которого нет выхода. 30 лет прошло после совка-качество населения упало в разы, дальше будет больше.
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04.03.2021 11:19 Відповісти
Саме тому потрібно вводити суди присяжних...
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04.03.2021 12:52 Відповісти
Треба. Но это те же яйца в профиль. Присяжных откуда будут брать? Шо людям типа Коломойского стоит кроме судей закупить еще и присяжных? Люди должы стать друми, шоб этого не случалось. А это произойдет?
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04.03.2021 13:31 Відповісти
Багато купувати прийдеться - присяжні ж не постійні і міняються... Ну і їх елементарно в 12 разів більше))
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04.03.2021 14:59 Відповісти
Svobodu Sternenko !
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04.03.2021 11:26 Відповісти
Отакої! А як же потужна й безальтернативна суддівська реформа? Чи може Петро Олексійович збрехав? Та ні- маячня!!!
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04.03.2021 11:39 Відповісти
всех судей уволить к чёртовой матери
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04.03.2021 14:08 Відповісти
Украина нуждается в ликвидации теневого государства. До тех пор все реформы пустой звук...
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04.03.2021 14:23 Відповісти
Судья, вынесший приговор Стерненко, установил у своего дома бюсты Ленина и Сталина Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9452

Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2880
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04.03.2021 15:01 Відповісти
 
 