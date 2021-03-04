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Новини Політика України
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Зеленський (17470) держслужбовці (227)

Зеленський підписав закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі, який повертає повноваження в.о. міністрів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі, який повертає повноваження в.о. міністрів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Закон відновлює процедуру проведення конкурсів на зайняття посад державної служби всіх категорій. Протягом шести місяців з дня набуття чинності цим документом необхідно оголосити конкурси на посади, що обіймають особи, з якими раніше були укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину через поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Також закон скасовує положення, згідно з яким суб’єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника державного органу) протягом чотирьох місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.

Крім того, виключаються обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.

Автор: Наталя Джума
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Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе, возвращающий полномочия и.о. министров - Цензор.НЕТ 395
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04.03.2021 10:20 Відповісти
Ручное управление, ручные недоминистры с полной Безответственностью для коррупционных схем на потоках.
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04.03.2021 10:25 Відповісти
Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе, возвращающий полномочия и.о. министров - Цензор.НЕТ 2772
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04.03.2021 10:28 Відповісти
Витренко маст флоу...
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04.03.2021 10:38 Відповісти
Тобто,повноваження ТВО міністрів прирівняли до повноважень повноцінних міністрів ?
Позеленілий парламент добровільно,за наказом олігархів віддав частину власних повноважень....
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04.03.2021 11:02 Відповісти
Так, что, племянница Коломойского, она же пресс-секретутка Зеленского, некая туповатая и жадноватая Мендель таки будет проходить конкурс или нет?
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04.03.2021 11:26 Відповісти
В казарме?
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04.03.2021 11:59 Відповісти
Ты его в дверь, а он в окно.
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04.03.2021 11:58 Відповісти
 
 