За добу від COVID-19 у Києві померла 21 особа, одужали - 310, виявили 868 нових випадків, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У столиці за минулу добу COVID-19 зафіксували у 868 осіб, 21 пацієнт помер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, за добу в Києві COVID-19 виявили у 868 осіб (з початку пандемії 140 006 хворих).
Серед захворілих: 464 жінки віком від 18 до 89 років, 359 чоловіків віком від 18 до 90 років, 26 дівчаток від 3 до 17 років і 19 хлопчиків від 3 до 16 років.
Крім того, за добу від коронавірусу померла 21 людина (з початку пандемії 2 718 смертей).
108 пацієнтів були госпіталізовані.
У той же час 310 побороли коронавірус (всього 95 695 видужали).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (183), Оболонському (130) і Деснянському (116).
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Будь ласка, зачекайте...
А в Київські раді вже скільки смертей?
А якщо нема, то чому не мруть?..