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За добу від COVID-19 у Києві померла 21 особа, одужали - 310, виявили 868 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від COVID-19 у Києві померла 21 особа, одужали - 310, виявили 868 нових випадків, - Кличко

У столиці за минулу добу COVID-19 зафіксували у 868 осіб, 21 пацієнт помер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу в Києві COVID-19 виявили у 868 осіб (з початку пандемії 140 006 хворих).

Серед захворілих: 464 жінки віком від 18 до 89 років, 359 чоловіків віком від 18 до 90 років, 26 дівчаток від 3 до 17 років і 19 хлопчиків від 3 до 16 років.

Крім того, за добу від коронавірусу померла 21 людина (з початку пандемії 2 718 смертей).

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108 пацієнтів були госпіталізовані.

У той же час 310 побороли коронавірус (всього 95 695 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (183), Оболонському (130) і Деснянському (116).

Автор: Анастасія Потіха
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А сам Кличко теж вже помер, чи ще ні?
А в Київські раді вже скільки смертей?
А якщо нема, то чому не мруть?..
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04.03.2021 10:54 Відповісти
Це дуже багато смертей. При такій кількості смертей нових випадків на день має складати біля 20000. В нас перестали тестувати. Дуже багато хворіють знайомих, школи негайно треба переводити на дистанційне, бо нема вже чверті учнів по класах. Навіщо тягнути та наражати на небеспеку вчителів та родичів дітей ? За добу від COVID-19 у Києві померла 21 особа, одужали - 310, виявили 868 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7368
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04.03.2021 12:27 Відповісти
За добу від COVID-19 у Києві померла 21 особа, одужали - 310, виявили 868 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5959
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04.03.2021 12:28 Відповісти
 
 