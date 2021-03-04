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Вакцинація проти COVID-19 і планові щеплення згідно з календарем в областях з "червоним" рівнем епіднебезпеки не можуть бути зупинені, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинація проти COVID-19 і планові щеплення згідно з календарем в областях з

Вакцинація в областях з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки проходить у плановому режимі.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Неодноразового говорив і буду наголошувати постійно - процес імунізації не може зупинятися. Це стосується і вакцинації проти COVID-19, і рутинної імунізації згідно з національним календарем профілактичних щеплень", - уточнив він.

"Ми доклали максимум зусиль, щоб в Україні не зупинився процес вакцинації. Прописали умови безпечної організації процесу імунізації (постанова Головного державного санітарного лікаря про організацію заходів щодо імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби), вели постійні переговори з областями, закладами охорони здоров'я та лікарями. І нам це вдалося. Так само і вакцинація проти COVID-19 повинна тривати постійно у всіх областях України", - додав Ляшко.

Читайте: Україна закупила вакцин на 20 млн грн для планових щеплень проти поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку, - заступниця голови МОЗ Шаталова

Автор: Анастасія Потіха
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Какие "плановые"?
В роддомах отсутствует прививка БЦЖ. Совсем
Это входило в план? Вакцинация от COVID-19 и плановые прививания согласно календарю в областях с "красным" уровнем эпидопасности не могут быть остановлены, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8469
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04.03.2021 10:33 Відповісти
Вакцинация в период эпидемии это преступление
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04.03.2021 10:33 Відповісти
Задача для першого класу початкової школи:
МОЗ оприлюднило дані про вакцинацію за тиждень:
Вінницька область - 60 щеплень;
Волинська область - 90 щеплень;
Дніпропетровська область - 350 щеплень;
Донецька область - 220 щеплень;
Житомирська область - 50 щеплень;
Закарпатська область - 30 щеплень;
Запорізька область - 50 щеплень;
Івано-Франківська область - 54 щеплень;
Київ - 90 щеплень;
Київська область - 310 щеплень;
Кіровоградська область - 80 щеплень;
Луганська область - 80 щеплень;
Львівська область - 60 щеплень;
Миколаївська область - 120 щеплень;
Одеська область - 100 щеплень;
Полтавська область - 70 щеплень;
Рівненська область - 200 щеплень;
Сумська область -40 щеплень;
Тернопільська область - 228 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 88 щеплень;
Черкаська область - 60 щеплень;
Чернівецька область - 40 щеплень;
Чернігівська область - 100 щеплень
Питання: через скільки десятків років можна буде вести розмову про вакцинацію хоча б 50% населення?
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04.03.2021 10:35 Відповісти
Ссылочку на решение верховного суда США можно получить? Или как всегда просто бла-бла-бла?
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04.03.2021 11:03 Відповісти
Вже не один десяток років вакцини від правця або дифтерії містять їх анатоксини, а не "сам патоген - мікроб або вірус, який був убитий або атенуйований".
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04.03.2021 11:09 Відповісти
Я вас удивлю, но вакцина от дифтерии и столбняка с самого начала содержала в себе именно анатоксин! Так как токсин имеет белковую структуру и намного эффективнее научить организм убивать именно токсин. Читайте историю медицины хоть иногда
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05.03.2021 08:18 Відповісти
Не здивуєте. Це абсолютно не протирічить тому, що написав я. Вакцинація проти COVID-19 і планові щеплення згідно з календарем в областях з "червоним" рівнем епіднебезпеки не можуть бути зупинені, - Ляшко - Цензор.НЕТ 122
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05.03.2021 10:01 Відповісти
Просто уточняю, что изначально это был анатоксин. Кстати на этом антиваксы строят некоторые свои доводы например против столбняка. Мол на столбняк у людей есть иммунитет. Правда забывают сказать, что к столбнячному токсину иммунитета без анатоксина как раз и нет ))
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05.03.2021 10:40 Відповісти
Ну, мне часто облом под каждым аниваксерским постом эссе по истории медицины писать. А за дополнение спсибо. Общее дело делаем. Вакцинація проти COVID-19 і планові щеплення згідно з календарем в областях з "червоним" рівнем епіднебезпеки не можуть бути зупинені, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2804
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05.03.2021 11:35 Відповісти
"мРНК-вакцини останнього покоління втручаються безпосередньо в генетичний матеріал пацієнта" - це рідкісна маячня.
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04.03.2021 11:09 Відповісти
 
 