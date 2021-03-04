Вакцинація проти COVID-19 і планові щеплення згідно з календарем в областях з "червоним" рівнем епіднебезпеки не можуть бути зупинені, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Вакцинація в областях з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки проходить у плановому режимі.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Неодноразового говорив і буду наголошувати постійно - процес імунізації не може зупинятися. Це стосується і вакцинації проти COVID-19, і рутинної імунізації згідно з національним календарем профілактичних щеплень", - уточнив він.
"Ми доклали максимум зусиль, щоб в Україні не зупинився процес вакцинації. Прописали умови безпечної організації процесу імунізації (постанова Головного державного санітарного лікаря про організацію заходів щодо імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби), вели постійні переговори з областями, закладами охорони здоров'я та лікарями. І нам це вдалося. Так само і вакцинація проти COVID-19 повинна тривати постійно у всіх областях України", - додав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
В роддомах отсутствует прививка БЦЖ. Совсем
Это входило в план?
МОЗ оприлюднило дані про вакцинацію за тиждень:
Вінницька область - 60 щеплень;
Волинська область - 90 щеплень;
Дніпропетровська область - 350 щеплень;
Донецька область - 220 щеплень;
Житомирська область - 50 щеплень;
Закарпатська область - 30 щеплень;
Запорізька область - 50 щеплень;
Івано-Франківська область - 54 щеплень;
Київ - 90 щеплень;
Київська область - 310 щеплень;
Кіровоградська область - 80 щеплень;
Луганська область - 80 щеплень;
Львівська область - 60 щеплень;
Миколаївська область - 120 щеплень;
Одеська область - 100 щеплень;
Полтавська область - 70 щеплень;
Рівненська область - 200 щеплень;
Сумська область -40 щеплень;
Тернопільська область - 228 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 88 щеплень;
Черкаська область - 60 щеплень;
Чернівецька область - 40 щеплень;
Чернігівська область - 100 щеплень
Питання: через скільки десятків років можна буде вести розмову про вакцинацію хоча б 50% населення?